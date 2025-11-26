РУС
Боевые действия на юге
777 2

Вокруг Гуляйполя очень опасная ситуация, враг хочет перерезать важный логистический маршрут, - Силы обороны Юга

Обстановка в Гуляйполе

Обстановка в районе Гуляйполя на южном направлении остается крайне сложной. Российские войска активизировали наступательные действия, пытаясь продвинуться вперед, захватить населенные пункты и прервать важное логистическое сообщение.

Об этом в телеефире рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Обстановка в Гуляйполе

Вокруг Гуляйполя очень опасная ситуация. Противник постоянно увеличивает количество штурмовых действий. Это десятикилометровая зона до Гуляйполя", - отметил он.

По словам Волошина, враг пытается подойти к населенному пункту Затишье, который расположен еще ближе к линии фронта.

"За 24 ноября там также были боевые столкновения. Враг пытается не только подойти к Гуляйполю, но и перерезать логистический путь, который идет из Днепропетровской области в Гуляйполе, с севера на юг возле населенного пункта Варваровка", - сказал спикер.

Обстановка в районе Варваровки

Волошин отметил, что ситуация в районе Варваровки остается сложной из-за того, что враг пытается прорваться к самому населенному пункту, но пока бои идут в лесополосах поблизости.

Ранее в Силах обороны Юга сообщали, что информация об окружении украинских подразделений и заградительных отрядов на Гуляйпольском направлении не соответствует действительности.

Что предшествовало

У нас відсутнє таке поняття, я план оборони міста. У Зельоних таке навіть ніколи не згадувалось, і не оголошувалось, а тим паче не проводилось. Хіба що саджання квітів, та виділення сотні мільйонів на розвиток туризмі в міста на лінії зіткнення.. Покровськ теж уже випав з їхньої "уваги" в підконтрольних СМІ.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:29 Ответить
Опять Потужность Сопливая про..любила укрепления и снабжение армии ? Оборонятся в городской застройке смысла нет , если город будет в окружении. Ну можно конешно гундосо петь "Фортеця очередной нас.пункт" но это считай тоже что Азов на Азовстали - обречены на плен или гибель с таким "недоверховнвм"
показать весь комментарий
26.11.2025 13:15 Ответить
 
 