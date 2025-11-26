Вокруг Гуляйполя очень опасная ситуация, враг хочет перерезать важный логистический маршрут, - Силы обороны Юга

Обстановка в районе Гуляйполя на южном направлении остается крайне сложной. Российские войска активизировали наступательные действия, пытаясь продвинуться вперед, захватить населенные пункты и прервать важное логистическое сообщение.

Об этом в телеефире рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин

Обстановка в Гуляйполе

Вокруг Гуляйполя очень опасная ситуация. Противник постоянно увеличивает количество штурмовых действий. Это десятикилометровая зона до Гуляйполя", - отметил он.

По словам Волошина, враг пытается подойти к населенному пункту Затишье, который расположен еще ближе к линии фронта.

"За 24 ноября там также были боевые столкновения. Враг пытается не только подойти к Гуляйполю, но и перерезать логистический путь, который идет из Днепропетровской области в Гуляйполе, с севера на юг возле населенного пункта Варваровка", - сказал спикер.

Обстановка в районе Варваровки

Волошин отметил, что ситуация в районе Варваровки остается сложной из-за того, что враг пытается прорваться к самому населенному пункту, но пока бои идут в лесополосах поблизости.

Ранее в Силах обороны Юга сообщали, что информация об окружении украинских подразделений и заградительных отрядов на Гуляйпольском направлении не соответствует действительности.

