Вокруг Гуляйполя очень опасная ситуация, враг хочет перерезать важный логистический маршрут, - Силы обороны Юга
Обстановка в районе Гуляйполя на южном направлении остается крайне сложной. Российские войска активизировали наступательные действия, пытаясь продвинуться вперед, захватить населенные пункты и прервать важное логистическое сообщение.
Об этом в телеефире рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Обстановка в Гуляйполе
Вокруг Гуляйполя очень опасная ситуация. Противник постоянно увеличивает количество штурмовых действий. Это десятикилометровая зона до Гуляйполя", - отметил он.
По словам Волошина, враг пытается подойти к населенному пункту Затишье, который расположен еще ближе к линии фронта.
"За 24 ноября там также были боевые столкновения. Враг пытается не только подойти к Гуляйполю, но и перерезать логистический путь, который идет из Днепропетровской области в Гуляйполе, с севера на юг возле населенного пункта Варваровка", - сказал спикер.
Обстановка в районе Варваровки
Волошин отметил, что ситуация в районе Варваровки остается сложной из-за того, что враг пытается прорваться к самому населенному пункту, но пока бои идут в лесополосах поблизости.
Ранее в Силах обороны Юга сообщали, что информация об окружении украинских подразделений и заградительных отрядов на Гуляйпольском направлении не соответствует действительности.
Что предшествовало
- Аналитики DeepState сообщали, что российские войска захватили села Ровнополье и Яблоково в Запорожской области.
- Также враг продвинулся возле Солодкого и Новоуспенского в Пологовском районе Запорожской области.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны Украины проводят мероприятия по блокированию и комплексному огневому поражению оккупантов вблизи населенных пунктов Яблоково, Веселое и Солодкое на Запорожском направлении.
- Российские войска перерезали один из ключевых логистических маршрутов, ведущих к городу Гуляйполе Запорожской области.
- Войска РФ в настоящее время наращивают усилия для продвижения на Гуляйпольском направлении. Враг хочет охватить Гуляйполе с востока и севера.
