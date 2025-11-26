Навколо Гуляйполя дуже небезпечна ситуація, ворог хоче перерізати важливий логістичний маршрут, - Сили оборони Півдня

Обстановка в районі Гуляйполя на південному напрямку залишається вкрай складною. Російські війська активізували наступальні дії, намагаючись просунутися вперед, захопити населені пункти та перервати важливе логістичне сполучення.

Про це в телеефірі розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстановка в Гуляйполі

Навколо Гуляйполя дуже небезпечна ситуація. Противник постійно збільшує кількість штурмових дій. Це десятикілометрова зона до Гуляйполя", - зазначив він.

Також дивіться: РФ перерізала важливий логістичний маршрут до Гуляйполя: евакуація під загрозою. ВIДЕО

За словами Волошина, ворог намагається підійти до населеного пункту Затишшя, який розташований ще ближче до лінії фронту.

"За 24 листопада також там були бойові зіткнення. Не лише до Гуляйполя ворог намагається підступити, а ще й перерізати логістичний шлях, який йде з Дніпропетровської області до Гуляйполя, з півночі на південь біля населеного пункту Варварівка", - сказав речник.

Обстановка у районі Варварівки

Волошин зазначив, що ситуація у районі Варварівки залишається складною через те, що ворог намагається прорватися до самого населеного пункту, але поки бої точаться в лісосмугах поблизу.

Раніше в Силах оборони Півдня інформували, що інформація про оточення українських підрозділів і загороджувальні загони на Гуляйпільському напрямку не відповідає дійсності.

Читайте: Ворог намагається просунутися до Гуляйполя з півночі та сходу. Інтенсивні бої тривають біля Яблукового, - Волошин

Що передувало