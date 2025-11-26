УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Бойові дії на півдні
1 202 2

Навколо Гуляйполя дуже небезпечна ситуація, ворог хоче перерізати важливий логістичний маршрут, - Сили оборони Півдня

Обстановка у Гуляйполі

Обстановка в районі Гуляйполя на південному напрямку залишається вкрай складною. Російські війська активізували наступальні дії, намагаючись просунутися вперед, захопити населені пункти та перервати важливе логістичне сполучення.

Про це в телеефірі розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстановка в Гуляйполі

Навколо Гуляйполя дуже небезпечна ситуація. Противник постійно збільшує кількість штурмових дій. Це десятикілометрова зона до Гуляйполя", - зазначив він.

Також дивіться: РФ перерізала важливий логістичний маршрут до Гуляйполя: евакуація під загрозою. ВIДЕО

За словами Волошина, ворог намагається підійти до населеного пункту Затишшя, який розташований ще ближче до лінії фронту.

"За 24 листопада також там були бойові зіткнення. Не лише до Гуляйполя ворог намагається підступити, а ще й перерізати логістичний шлях, який йде з Дніпропетровської області до Гуляйполя, з півночі на південь біля населеного пункту Варварівка", - сказав речник.

Обстановка у районі Варварівки

Волошин зазначив, що ситуація у районі Варварівки залишається складною через те, що ворог намагається прорватися до самого населеного пункту, але поки бої точаться в лісосмугах поблизу.

Раніше в Силах оборони Півдня інформували, що інформація про оточення українських підрозділів і загороджувальні загони на Гуляйпільському напрямку не відповідає дійсності.

Читайте: Ворог намагається просунутися до Гуляйполя з півночі та сходу. Інтенсивні бої тривають біля Яблукового, - Волошин

Що передувало

Автор: 

Гуляйполе (245) Запорізька область (4953) бойові дії (5937) Сили оборони півдня (596) Пологівський район (425)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У нас відсутнє таке поняття, я план оборони міста. У Зельоних таке навіть ніколи не згадувалось, і не оголошувалось, а тим паче не проводилось. Хіба що саджання квітів, та виділення сотні мільйонів на розвиток туризмі в міста на лінії зіткнення.. Покровськ теж уже випав з їхньої "уваги" в підконтрольних СМІ.
показати весь коментар
26.11.2025 11:29 Відповісти
Опять Потужность Сопливая про..любила укрепления и снабжение армии ? Оборонятся в городской застройке смысла нет , если город будет в окружении. Ну можно конешно гундосо петь "Фортеця очередной нас.пункт" но это считай тоже что Азов на Азовстали - обречены на плен или гибель с таким "недоверховнвм"
показати весь коментар
26.11.2025 13:15 Відповісти
 
 