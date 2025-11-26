Навколо Гуляйполя дуже небезпечна ситуація, ворог хоче перерізати важливий логістичний маршрут, - Сили оборони Півдня
Обстановка в районі Гуляйполя на південному напрямку залишається вкрай складною. Російські війська активізували наступальні дії, намагаючись просунутися вперед, захопити населені пункти та перервати важливе логістичне сполучення.
Про це в телеефірі розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Обстановка в Гуляйполі
Навколо Гуляйполя дуже небезпечна ситуація. Противник постійно збільшує кількість штурмових дій. Це десятикілометрова зона до Гуляйполя", - зазначив він.
За словами Волошина, ворог намагається підійти до населеного пункту Затишшя, який розташований ще ближче до лінії фронту.
"За 24 листопада також там були бойові зіткнення. Не лише до Гуляйполя ворог намагається підступити, а ще й перерізати логістичний шлях, який йде з Дніпропетровської області до Гуляйполя, з півночі на південь біля населеного пункту Варварівка", - сказав речник.
Обстановка у районі Варварівки
Волошин зазначив, що ситуація у районі Варварівки залишається складною через те, що ворог намагається прорватися до самого населеного пункту, але поки бої точаться в лісосмугах поблизу.
Раніше в Силах оборони Півдня інформували, що інформація про оточення українських підрозділів і загороджувальні загони на Гуляйпільському напрямку не відповідає дійсності.
Що передувало
- Аналітики DeepState повідомляли, що російські війська захопили села Рівнопілля та Яблукове у Запорізькій області.
- Також ворог просунувся біля Солодкого та Новоуспенівського у Пологівському районі Запорізькій області.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони України проводять заходи з блокування і комплексного вогневого ураження окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Веселе і Солодке на Запорізькому напрямку.
- Російські війська перерізали один із ключових логістичних маршрутів, що веде до міста Гуляйполе Запорізької області.
- Війська РФ наразі нарощують зусилля для просування на Гуляйпільському напрямку. Ворог хоче охопити Гуляйполе зі сходу і півночі.
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