Підрозділ ЗСУ неузгоджено залишив позиції біля Гуляйполя на Запоріжжі. Ворог зайшов у фланг, - Сили оборони півдня

У Запорізькій області біля Гуляйполя один із підрозділів ЗСУ неузгоджено відійшов від займаних позицій. Війська РФ скористалися цим та зайшли у фланг Сил оборони. Після боїв декілька наших захисників вважаються безвісти зниклими.

Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

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Противник проник у фланг ЗСУ

За його словами, задля збереження особового складу та більш ефективної оборони Гуляйполя проводилося перегрупування і переформатування оборонної побудови наших військ.

"Проте один із підрозділів неузгоджено відійшов із займаних позицій. Тим самим він оголив один із флангів нашої оперативної побудови в цьому районі й особовий склад суміжного підрозділу опинився без прикриття. Противник, скориставшись цією ситуацією та складними погодними умовами, зайшов у фланг Сил оборони", - заявив він.

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Воїни ЗСУ вважаються безвісти зниклими

Волошин повідомив, що внаслідок бойових зіткнень декілька українських військовослужбовців вважаються зниклими безвісти.

"Інформація, що там відбулось насправді, на даний час уточнюється і перевіряється", - сказав офіцер.

Він наголосив, що у випадку, якщо підтвердиться скоєння російськими військовими воєнного злочину, з порушенням Женевської конвенції, то Україна звернеться у відповідні правозахисні й судові органи щодо покарання винних.

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"Сили оборони України попри все продовжують стримувати ворога і роблять усе, аби не соромно було перед полеглими побратимами та власною гідністю", - підкреслили у ЗСУ.

Речник зазначив, що командуванням Сил оборони півдня було вчасно вжиті необхідні заходи для покращення оборонної ситуації на гуляйпільському напрямку, зокрема введення резервів.

Що передувало

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