УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Бої на Гуляйпільському напрямку
27 716 138

Підрозділ ЗСУ неузгоджено залишив позиції біля Гуляйполя на Запоріжжі. Ворог зайшов у фланг, - Сили оборони півдня

Біля Гуляйполя військові ЗСУ відійшли від займаних позицій

У Запорізькій області біля Гуляйполя один із підрозділів ЗСУ неузгоджено відійшов від займаних позицій. Війська РФ скористалися цим та зайшли у фланг Сил оборони. Після боїв декілька наших захисників вважаються безвісти зниклими.

Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Противник проник у фланг ЗСУ

За його словами, задля збереження особового складу та більш ефективної оборони Гуляйполя проводилося перегрупування і переформатування оборонної побудови наших військ.

"Проте один із підрозділів неузгоджено відійшов із займаних позицій. Тим самим він оголив один із флангів нашої оперативної побудови в цьому районі й особовий склад суміжного підрозділу опинився без прикриття. Противник, скориставшись цією ситуацією та складними погодними умовами, зайшов у фланг Сил оборони", - заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти скинули три бомби ФАБ-500 на центр Гуляйполя у Запорізькій області. ВІДЕО

Воїни ЗСУ вважаються безвісти зниклими

Волошин повідомив, що внаслідок бойових зіткнень декілька українських військовослужбовців вважаються зниклими безвісти.

"Інформація, що там відбулось насправді, на даний час уточнюється і перевіряється", - сказав офіцер.

Він наголосив, що у випадку, якщо підтвердиться скоєння російськими військовими воєнного злочину, з порушенням Женевської конвенції, то Україна звернеться у відповідні правозахисні й судові органи щодо покарання винних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на Гуляйпільському напрямку складна, але оточення немає. Зберігається зв’язок і логістика, - Сили оборони Півдня

"Сили оборони України попри все продовжують стримувати ворога і роблять усе, аби не соромно було перед полеглими побратимами та власною гідністю", - підкреслили у ЗСУ.

Речник зазначив, що командуванням Сил оборони півдня було вчасно вжиті необхідні заходи для покращення оборонної ситуації на гуляйпільському напрямку, зокрема введення резервів.

Що передувало

Також читайте: Навколо Гуляйполя дуже небезпечна ситуація, ворог хоче перерізати важливий логістичний маршрут, - Сили оборони Півдня

Автор: 

Гуляйполе (246) Запорізька область (4959) Сили оборони півдня (596) Пологівський район (425) війна в Україні (8494)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+56
Підрозділ ЗСУ залишив позиції, тому що на нього х#й забили і іншого виходу не було. Ось і все. Чи це перший раз? Творожніков рахує людей за ресурс і йому насрати. Як насрати і його підлеглим на місцях. Тцк ще натягають. Це світогляд.
показати весь коментар
27.11.2025 18:17 Відповісти
+26
Так людей може ВЖЕ не вистачає не в останню чергу через стратегічний "геній" сирського?
показати весь коментар
27.11.2025 18:00 Відповісти
+25
Гарантію даю, що ви обидва диванні вояки зробили б те саме, коли опинилися в таких умовах як і ті військові.
показати весь коментар
27.11.2025 18:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ну то нехай вони в піхоту і ідуть. Доходяга може, а мент не може?
А де я звертався до міністра оборони? Петиція вже навіть до президента була, результату ніякого, я писав вище про це.
показати весь коментар
28.11.2025 12:04 Відповісти
Унаслідок розмова не про що. Хоча якщо чесно, то я б у свій взвод поліціантів би не брав. Добре що вони не в ЗСУ!
показати весь коментар
28.11.2025 12:10 Відповісти
А чого так, здорові, підготовлені, краще хворих людей набирати, отаких:
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
показати весь коментар
28.11.2025 12:56 Відповісти
А мені хитрови.баних не потрібно. Хай з ними їх начальство розбирається.
показати весь коментар
28.11.2025 13:31 Відповісти
То всі менти такі? Тули навмисно таких вибирають? От я і кажу, що цю систему треба змінювати, вона гнила, якщо так.
показати весь коментар
28.11.2025 19:21 Відповісти
Не знаю, може є і чесні? Але мене це зараз не турбує! До речі в нашій військовій частині ЗСУ немає жодного колишнього працівника з системи МВС. Я ж тобі кажу що у них своя парафія. І не діставай мене з цими питаннями. Пиши скарги гаранту далі.
показати весь коментар
28.11.2025 19:33 Відповісти
Маринуйте шашлики. Все пучком, без паніки. А то подавите один одного на дорогах.
показати весь коментар
27.11.2025 18:58 Відповісти
Відійшли на більш вигідні позиціі. Самі вигідні позиції-там де є ППО,тобто під Києвом.
показати весь коментар
27.11.2025 19:00 Відповісти
Хтось має відповідати за те, що ті хто не втік без команди потрапив в оточення. Може це вони потрапили у полон і їх розстріляли (сусідня тема).
показати весь коментар
27.11.2025 19:04 Відповісти
Украина могла потерять Гуляйполе уже в этом месяце, но своевременные решения позволили стабилизировать оборону и избежать катастрофы, - https://t.me/DeepStateUA/22806 DeepState.

▪️После потери Полтавки и Успеновки Украина попыталась укрепить новые рубежи в районе Новоуспеновского, так как южнее, в районе сёл Зелёный Гай и Червоное (Высокое) достаточно успешно стояла 102-я ОБр ТрО ВСУ, которая, хоть и с отходами, но сдерживала противника.

▪️Но оккупанты продавили Новоуспеновское и 102-я ОБр ТрО получила инфильтрацию с северного фланга и в тыл. В это же время один из батальонов 102-й ОБр ТрО потерял управление. Бойцы, не понимая, что им делать, решили отходить всем составом. Почти две роты личного состава стали покидать район Зелёного Гая и Червоного (Высокого).

▪️Командование, понимая перспективы, направило дополнительные силы из 225-го ОШП ВСУ* и одной из механизированных бригад, которые оперативно начали выставлять новый рубеж обороны непосредственно перед Гуляйполем.

https://t.me/OSHP_225 *225-й ОШП - одно из самых эффективных украинских штурмовых подразделений, особенно прославившееся этим летом, когда https://t.me/ToBeOr_Official/18344 помогло остановить российское наступление в Сумской области.

▪️Для поддержки рубежей были выдвинуты группы прикрытия. К сожалению, в хаосе обороны были зафиксированы случаи дружественного огня.

▪️Во время инфильтрации российские оккупанты с привычной жестокостью расстреливали украинских пленных. За последние дни https://t.me/DeepStateUA/22804 зафиксированы как минимум два таких случая: вчера были расстреляны 5 бойцов из группы прикрытия, до этого российская штурмовая группа расстреляла 4 операторов БПЛА.

▪️По состоянию на сейчас благодаря успешному взаимодействию украинской ОК "Юг", 225-го ОШП и ряда других подразделений удаётся стабилизировать ситуацию. Был устранён хаос в боевых порядках, оккупанты существенно затормозили в направлении самого Гуляйполя. Выставлена новая линия обороны.

▪️Общественный резонанс привлёк украинские правоохранительные органы и военного омбудсмена, которые должны дать оценку ситуации и определить все обстоятельства событий.
показати весь коментар
27.11.2025 19:20 Відповісти
Звісно у всьому винні якісь підрозділи і взагалі військові,які покинули свої позиції, а командування Сирський, Єрмак, Зеленський, Умеров -ніколи. А вони були хоч раз на позиціях в момент прильоту Кабів?, хоча повинні бути з військом, дотого ж всі блукаючі комплекси Рftriot, були зніщені в прифронтовій зоні за пів року з моменту призначення Сирського, а при Залужному майже за 2 роки ні одного, так що відганяти РФ авіацію нажаль нічем. А ще на цьому напрямку у липні в результаті ракетного удару був вбитий командир 110 бригаби, Захаревич до якого за кілька днів приїзджав з робочою поїздкою,якийсь начальник зі штабу, в результаті чого вони посварилися.Все це вже було і Авдієвці, Вуглідарі , Курщині, Очеретино, та багатол де, а почалося все це з Чонгару. Щос багато мяко кажучі співпадінь на тлі корупційних скандалів і ручному стилю керування військами Сирським. Невже не зрозуміло їм що вини не здатні керувати державою і повинні піти, чи це навмисне робиця.
показати весь коментар
27.11.2025 19:21 Відповісти
Написав би відразу - Залужного у президенти!!! А то якось дуже здаля заходиш.
показати весь коментар
27.11.2025 19:38 Відповісти
Верховний обмудок-ухилянт просерив повністю мобілізацію, сирок "по завєтам" свого московського військового училища воює м'ясом (а іншого його не навчили, не відставати ж від однокурсника герасима) і все приплили, отаких відходжень є вже десятки, а двушка на москву йде стабільно.
показати весь коментар
27.11.2025 19:27 Відповісти
Якщо ти думаєш що зараз у військових вишах вчать якось по іншому то ти помиляєшся. Нажаль роботи пехотинці поки що не воюють. І особовий склад відразу у камуфляжі не народжується, всі колишні цивільні…
показати весь коментар
27.11.2025 19:41 Відповісти
Про Залужного в президенти я взагалі нічого не писав і не агітував,тим паче що вибори незрозуміло коли будуть, я пишу просто про всім відомі факти , тому виникають питання в не залежності чи буде Залужний чи ні.
показати весь коментар
28.11.2025 01:12 Відповісти
Бардак зелених хенералів.
показати весь коментар
27.11.2025 19:46 Відповісти
Цікаво,чому погодні негаразди допомогають тільки кацапам?Чому наші цим не користуються,а сидять в туман в окопах і чекають погоди.
показати весь коментар
27.11.2025 19:46 Відповісти
Тому що ми можемо ледь оборонятися. Ні про які наступи речі не може бути найближчих два роки. Ха ха ха.
показати весь коментар
28.11.2025 06:08 Відповісти
Сирського напуй із ЗСУ і до суду!
показати весь коментар
27.11.2025 19:47 Відповісти
Він наголосив, що у випадку, якщо підтвердиться скоєння російськими військовими воєнного злочину, з порушенням Женевської конвенції, то Україна звернеться у відповідні правозахисні й судові органи щодо покарання винних. Джерело: https://censor.net/ua/n3587386
ЩЩе б до москалькової звернулися, або у "Спортлото", блін.
показати весь коментар
27.11.2025 19:54 Відповісти
Как только гнусавое чмо убрало Залужного,и всех генералов,и назначило кремлёвского курсанта..все пошло через жжжпу!
показати весь коментар
27.11.2025 21:03 Відповісти
BBC

Позиції на схід від Гуляйполя майже з самого початку повномасштабної війни утримувала івано-франківська 102-га бригада ТрО.

Коли восени цього року росіяни перейшли в масований наступ на цьому напрямку, підрозділи цієї бригади потрапили в складне становище. Важкі бої точились на плацдармі біля Полтавки і південніше - біля села Малинівка.

Зазнавши великих втрат в цих боях, бійці 102-ї бригади були змушені відступити ближче до самого Гуляйполя.

"Коли ворог продавив сусідів зліва 102-ї, вони отримали інфільтровані групи противника на фланзі та в тилу. Паралельно з цим один з батальйонів 102 ОБр ТрО втратив управління і люди були кинуті напризволяще. Бійці, не розуміючи що їм робити, вирішили виходити всім складом. Майже дві роти почали групами покидати район Зеленого Гаю та Високого", - сказано в дописі аналітиків DeepState.

За даними ВВС, найважча ситуація склалася в 77-м батальйоні 102-ї бригади. Сестра одного з бійців підрозділу Ірина (ім'я змінене. - Ред.) розповіла ВВС, що її брат і його побратими зазнали великих втрат і станом на зараз майже оточені.

Вона передала слова брата, що із 130 людей у строю лишились всього 30.

Підрозділ відступив на околиці Гуляйполя і очікував, що буде виведений з напрямку через втрату боєздатності. Однак цього не сталося.

"12-го листопада їх мали замінити, але за ними ніхто не прийшов. Командування перестало виходити на зв'язок. Брат казав, що в них немає ні їжі, ні води, поранені гинуть без медичної допомоги. Він каже, нас оточили з трьох сторін", - повідомила Ірина.
показати весь коментар
27.11.2025 21:16 Відповісти
Тим часом рідні бійців 102-ї бригади ТрО вже декілька тижнів проводять регулярні мітинги в Івано-Франківську і області з вимогою до влади звернути увагу на цю ситуацію і вивести цей підрозділ із запорізького напрямку.
показати весь коментар
27.11.2025 21:17 Відповісти
Зеленский...деморализовал и демотивировал
Украину!!!
Больше чем вся пропаганда мордора и его подлый зе марафон.
Ложью воровством....бреша и крадёт ..крадёт и бреше. .
Сукин сын....
показати весь коментар
27.11.2025 21:37 Відповісти
Нажаль перспективі важкі ((((( чи більше буде несправедливості тим більше людей буде ненавидіти систему...
Ситація паршива - міндічєлло закликає згуртуватися та "приаинити срачі" і сам же обкрадає країну, яка є банкрот і стоїть на краю прірви Потужності
показати весь коментар
27.11.2025 22:26 Відповісти
А чого дивуватися, якщо на тих позиціях більшісь тих, що потрапили туди через бусифікацію? Тобто абсолютно невмотивовані, нездатні і не бажаючі воювати.
показати весь коментар
27.11.2025 22:01 Відповісти
навіть мотивованих можна довести до краю без провізії, БК, еваку поранених

але кого це зі штабних парить....
показати весь коментар
27.11.2025 22:37 Відповісти
а не бусифіковані (мотивовані) скінчилися. То що робити будемо?
показати весь коментар
28.11.2025 00:55 Відповісти
Декілька бійців безвісти зникли???? А про 100 із 130 не чули? Про повідомлення, що їх там в оточенні ще 10 листопада без їжі, води, медичної допомоги покинули командири і ніхто не прийшов на заміну… що їм не дозволяли вийти свої ж…. І нещасні сімʼї бійців лиш безнадійно кудись пишуть… Ганьба
показати весь коментар
27.11.2025 22:02 Відповісти
Боюся, що судити будуть саме тих, кого кинули без припасів ф зв'язку.... а не дефективних менеджерів у високих погонах..
показати весь коментар
27.11.2025 22:23 Відповісти
€πatь... , то Україна звернеться у відповідні правозахисні й судові органи щодо покарання винних. Джерело: https://censor.net/ua/n3587386

В смислі "щодо покарання винних"? Петиціями їх закидаєте ? Чи повістками в суд ?
показати весь коментар
27.11.2025 22:22 Відповісти
ну да, ну да...

завжди винні рядові-сержанти, які "неузгоджено відійшли"

штабні 3.14дараси полковники-генерали - як завжди не при дєлах....
показати весь коментар
27.11.2025 22:35 Відповісти
Блазень всю (18-22) підмогу за кордон випустив.
Вибиває всіх патріотів, щоб в опустошеній Україні кодлу було легше остатками землі торгувати.
показати весь коментар
27.11.2025 23:56 Відповісти
Це вже було наприклад в тому ж Бахмуті - критичних ділянках фронту, де рашисти смокчуть, Сирок вже не вперше організовує якусь ротацію підрозділів, прибирає замість посилити ті, які налагодили оборону, забезпечення, зв'язок і на їхні позиції заводить часто ще й з запізненням з коліс заміну, яка навіть на місцевості не має часу зорієнтуватись. Типу хатєл как лучше, я нє прічьом.
показати весь коментар
28.11.2025 00:03 Відповісти
Это так теперь подается лапша на уши? Может расскажете, что позиции были просто стерты, а остатки подразделения отошли и просто не было возможности согласовывать, потому что вы, гниды, не обеспечили ничего из необходимого для, дальнейшего выполнения боевых задач остатками подразделения. Может вы, гниды, расскажете, что каждую ночь по несколько заходов бортов с кабами на те позиции и потому и считаются пропавшими без вести "несколько" воинов ЗСУ. Гнева народного, падаль, не боитесь?
показати весь коментар
28.11.2025 05:37 Відповісти
Висновки будуть?
показати весь коментар
28.11.2025 06:29 Відповісти
Правильно зробили.
показати весь коментар
28.11.2025 17:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 