Підрозділ ЗСУ неузгоджено залишив позиції біля Гуляйполя на Запоріжжі. Ворог зайшов у фланг, - Сили оборони півдня
У Запорізькій області біля Гуляйполя один із підрозділів ЗСУ неузгоджено відійшов від займаних позицій. Війська РФ скористалися цим та зайшли у фланг Сил оборони. Після боїв декілька наших захисників вважаються безвісти зниклими.
Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Противник проник у фланг ЗСУ
За його словами, задля збереження особового складу та більш ефективної оборони Гуляйполя проводилося перегрупування і переформатування оборонної побудови наших військ.
"Проте один із підрозділів неузгоджено відійшов із займаних позицій. Тим самим він оголив один із флангів нашої оперативної побудови в цьому районі й особовий склад суміжного підрозділу опинився без прикриття. Противник, скориставшись цією ситуацією та складними погодними умовами, зайшов у фланг Сил оборони", - заявив він.
Воїни ЗСУ вважаються безвісти зниклими
Волошин повідомив, що внаслідок бойових зіткнень декілька українських військовослужбовців вважаються зниклими безвісти.
"Інформація, що там відбулось насправді, на даний час уточнюється і перевіряється", - сказав офіцер.
Він наголосив, що у випадку, якщо підтвердиться скоєння російськими військовими воєнного злочину, з порушенням Женевської конвенції, то Україна звернеться у відповідні правозахисні й судові органи щодо покарання винних.
"Сили оборони України попри все продовжують стримувати ворога і роблять усе, аби не соромно було перед полеглими побратимами та власною гідністю", - підкреслили у ЗСУ.
Речник зазначив, що командуванням Сил оборони півдня було вчасно вжиті необхідні заходи для покращення оборонної ситуації на гуляйпільському напрямку, зокрема введення резервів.
Що передувало
- Аналітики DeepState повідомляли, що російські війська захопили села Рівнопілля та Яблукове у Запорізькій області.
- Також ворог просунувся біля Солодкого та Новоуспенівського у Пологівському районі Запорізькій області.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони України проводять заходи з блокування і комплексного вогневого ураження окупантів поблизу населених пунктів Яблукове, Веселе і Солодке на Запорізькому напрямку.
- Російські війська перерізали один із ключових логістичних маршрутів, що веде до міста Гуляйполе Запорізької області.
- Війська РФ наразі нарощують зусилля для просування на Гуляйпільському напрямку. Ворог хоче охопити Гуляйполе зі сходу і півночі.
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А де я звертався до міністра оборони? Петиція вже навіть до президента була, результату ніякого, я писав вище про це.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
▪️После потери Полтавки и Успеновки Украина попыталась укрепить новые рубежи в районе Новоуспеновского, так как южнее, в районе сёл Зелёный Гай и Червоное (Высокое) достаточно успешно стояла 102-я ОБр ТрО ВСУ, которая, хоть и с отходами, но сдерживала противника.
▪️Но оккупанты продавили Новоуспеновское и 102-я ОБр ТрО получила инфильтрацию с северного фланга и в тыл. В это же время один из батальонов 102-й ОБр ТрО потерял управление. Бойцы, не понимая, что им делать, решили отходить всем составом. Почти две роты личного состава стали покидать район Зелёного Гая и Червоного (Высокого).
▪️Командование, понимая перспективы, направило дополнительные силы из 225-го ОШП ВСУ* и одной из механизированных бригад, которые оперативно начали выставлять новый рубеж обороны непосредственно перед Гуляйполем.
https://t.me/OSHP_225 *225-й ОШП - одно из самых эффективных украинских штурмовых подразделений, особенно прославившееся этим летом, когда https://t.me/ToBeOr_Official/18344 помогло остановить российское наступление в Сумской области.
▪️Для поддержки рубежей были выдвинуты группы прикрытия. К сожалению, в хаосе обороны были зафиксированы случаи дружественного огня.
▪️Во время инфильтрации российские оккупанты с привычной жестокостью расстреливали украинских пленных. За последние дни https://t.me/DeepStateUA/22804 зафиксированы как минимум два таких случая: вчера были расстреляны 5 бойцов из группы прикрытия, до этого российская штурмовая группа расстреляла 4 операторов БПЛА.
▪️По состоянию на сейчас благодаря успешному взаимодействию украинской ОК "Юг", 225-го ОШП и ряда других подразделений удаётся стабилизировать ситуацию. Был устранён хаос в боевых порядках, оккупанты существенно затормозили в направлении самого Гуляйполя. Выставлена новая линия обороны.
▪️Общественный резонанс привлёк украинские правоохранительные органы и военного омбудсмена, которые должны дать оценку ситуации и определить все обстоятельства событий.
ЩЩе б до москалькової звернулися, або у "Спортлото", блін.
Позиції на схід від Гуляйполя майже з самого початку повномасштабної війни утримувала івано-франківська 102-га бригада ТрО.
Коли восени цього року росіяни перейшли в масований наступ на цьому напрямку, підрозділи цієї бригади потрапили в складне становище. Важкі бої точились на плацдармі біля Полтавки і південніше - біля села Малинівка.
Зазнавши великих втрат в цих боях, бійці 102-ї бригади були змушені відступити ближче до самого Гуляйполя.
"Коли ворог продавив сусідів зліва 102-ї, вони отримали інфільтровані групи противника на фланзі та в тилу. Паралельно з цим один з батальйонів 102 ОБр ТрО втратив управління і люди були кинуті напризволяще. Бійці, не розуміючи що їм робити, вирішили виходити всім складом. Майже дві роти почали групами покидати район Зеленого Гаю та Високого", - сказано в дописі аналітиків DeepState.
За даними ВВС, найважча ситуація склалася в 77-м батальйоні 102-ї бригади. Сестра одного з бійців підрозділу Ірина (ім'я змінене. - Ред.) розповіла ВВС, що її брат і його побратими зазнали великих втрат і станом на зараз майже оточені.
Вона передала слова брата, що із 130 людей у строю лишились всього 30.
Підрозділ відступив на околиці Гуляйполя і очікував, що буде виведений з напрямку через втрату боєздатності. Однак цього не сталося.
"12-го листопада їх мали замінити, але за ними ніхто не прийшов. Командування перестало виходити на зв'язок. Брат казав, що в них немає ні їжі, ні води, поранені гинуть без медичної допомоги. Він каже, нас оточили з трьох сторін", - повідомила Ірина.
Украину!!!
Больше чем вся пропаганда мордора и его подлый зе марафон.
Ложью воровством....бреша и крадёт ..крадёт и бреше. .
Сукин сын....
Ситація паршива - міндічєлло закликає згуртуватися та "приаинити срачі" і сам же обкрадає країну, яка є банкрот і стоїть на краю
прірвиПотужності
але кого це зі штабних парить....
В смислі "щодо покарання винних"? Петиціями їх закидаєте ? Чи повістками в суд ?
завжди винні рядові-сержанти, які "неузгоджено відійшли"
штабні 3.14дараси полковники-генерали - як завжди не при дєлах....
Вибиває всіх патріотів, щоб в опустошеній Україні кодлу було легше остатками землі торгувати.