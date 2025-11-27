Військові заявили, що окупантів уже фіксують на околицях Гуляйполя. Сили оборони Півдня заперечують

Українські військовослужбовці заявили, що помітили російських загарбників на околицях міста Гуляйполе, що на Запоріжжі. Офіційно Сили оборони Півдня відповідної інформації про погіршення ситуації не отримували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомили троє співрозмовників серед військових на Запорізькому напрямку і речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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Росіяни на околицях міста

Як стверджує один зі співрозмовників видання, від ранку 27 листопада фіксують російські сили на північно-східних околицях Гуляйполя, у крайніх хатах.

"У межах міста за добу зафіксували до взводу росіян", - додав інший офіцер з напрямку.

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Ще одне джерело "Громадське" у 102 бригаді Територіальної оборони зазначило, що бійці бригади вступали у стрілецькі бої з противником у межах міста.

За їхніми даними, окупанти затягуються у населений пункт з села Затишшя й заходять на східні околиці Гуляйполя, звідки їх намагаються вибити Сили оборони.

Коментар Сил оборони Півдня

Тим часом Волошин заявив, що такої інформації не має.

За його словами, ситуація поблизу міста на Запоріжжі залишається доволі напруженою: протягом 27 листопада окупанти намагалися проводити штурмові дії, бої тривають.

"Ворога намагаємося зупинити, блокувати, знищити", - додав речник Сил оборони Півдня.

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