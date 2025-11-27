УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Бої на Гуляйпільському напрямку
4 211 32

Військові заявили, що окупантів уже фіксують на околицях Гуляйполя. Сили оборони Півдня заперечують

гуляйполе

Українські військовослужбовці заявили, що помітили російських загарбників на околицях міста Гуляйполе, що на Запоріжжі. Офіційно Сили оборони Півдня відповідної інформації про погіршення ситуації не отримували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомили троє співрозмовників серед військових на Запорізькому напрямку і речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Росіяни на околицях міста

Як стверджує один зі співрозмовників видання, від ранку 27 листопада фіксують російські сили на північно-східних околицях Гуляйполя, у крайніх хатах.

"У межах міста за добу зафіксували до взводу росіян", - додав інший офіцер з напрямку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підрозділ ЗСУ неузгоджено залишив позиції біля Гуляйполя на Запоріжжі. Ворог зайшов у фланг, - Сили оборони півдня

Ще одне джерело "Громадське" у 102 бригаді Територіальної оборони зазначило, що бійці бригади вступали у стрілецькі бої з противником у межах міста.

  • За їхніми даними, окупанти затягуються у населений пункт з села Затишшя й заходять на східні околиці Гуляйполя, звідки їх намагаються вибити Сили оборони.

Коментар Сил оборони Півдня

Тим часом Волошин заявив, що такої інформації не має.

За його словами, ситуація поблизу міста на Запоріжжі залишається доволі напруженою: протягом 27 листопада окупанти намагалися проводити штурмові дії, бої тривають.

"Ворога намагаємося зупинити, блокувати, знищити", - додав речник Сил оборони Півдня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на Гуляйпільському напрямку складна, але оточення немає. Зберігається зв’язок і логістика, - Сили оборони Півдня

Автор: 

армія рф (21231) Гуляйполе (246) Запорізька область (4959) Сили оборони півдня (596) Пологівський район (425)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
складывается ощущение что генштаб и войска уже живут в асболютно разных мирах которые слабо перескаются. Генштаб - аля марафон одни позитивные новости чтобы не случилось, военные - реальная срака на фронте
показати весь коментар
27.11.2025 21:50 Відповісти
+12
А Сирський зі своїми речниками як завжди бреше. Сук@🤦‍♀️
показати весь коментар
27.11.2025 21:48 Відповісти
+10
там всі починають волати, що це типа капітуляція. хоча ще півроку-рік отакої куєти і вони будуть з сльозами згадувати пункти трампа
показати весь коментар
27.11.2025 22:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Піпець по наростаючій
показати весь коментар
27.11.2025 21:44 Відповісти
Мабуть, це є реальні наслідки дій стефанчука-зеленського під керуванням ларьочника єрмака, як СРАТЬєхів?!?!
«Двушечка» млн дол США для деркача від урядовців свириденко, робить свою роботу для ****** і Українців!!
Поки не будуть висіти на вірьовках мародери з Урядового кварталу, зрушень на покращення для України, не буде!
Сирійці, дали дієвий приклад!
показати весь коментар
27.11.2025 22:35 Відповісти
А Сирський зі своїми речниками як завжди бреше. Сук@🤦‍♀️
показати весь коментар
27.11.2025 21:48 Відповісти
Військові та сили оборони це вже дві різні структури різних держав?
показати весь коментар
27.11.2025 21:48 Відповісти
Більше того, вони по різні боки фронту
показати весь коментар
27.11.2025 21:51 Відповісти
Це рашистське іпсо , скаже наша пропаганда .
показати весь коментар
27.11.2025 21:50 Відповісти
складывается ощущение что генштаб и войска уже живут в асболютно разных мирах которые слабо перескаются. Генштаб - аля марафон одни позитивные новости чтобы не случилось, военные - реальная срака на фронте
показати весь коментар
27.11.2025 21:50 Відповісти
В генштабах у червоних папочках все добре все чудово
показати весь коментар
27.11.2025 22:04 Відповісти
Так генштаб тупо бреше в своїх доповідях, роблячи гундосу теплу ванну. В них всьо харашо, прєкрасная маркіза, а військові криком кричать, що катастрофа вже ось-ось. Але керівництву пофіг.
показати весь коментар
27.11.2025 22:34 Відповісти
агент "творожнікав" успішно виконує вказівки крємля.
показати весь коментар
27.11.2025 21:54 Відповісти
в групі діпстейт, один з підписників про це написав ще вчора, причому його якимсь дивом не забанили, бо в тій групі сидять самі відбиті дегенерати, які після будь якого слова правди кидають репорт адміну і він відразу всіх банить, гебельс відпочиває
показати весь коментар
27.11.2025 21:57 Відповісти
Ну норм, миру не треба, правда? В нас все круто, а рашка в лайні і скоро розвалиться?
показати весь коментар
27.11.2025 22:00 Відповісти
там всі починають волати, що це типа капітуляція. хоча ще півроку-рік отакої куєти і вони будуть з сльозами згадувати пункти трампа
показати весь коментар
27.11.2025 22:05 Відповісти
Та це наша основна проблема, ми завжди втрачаємо шанси, бо хочемо краще, але робити краще має хтось інший, а не ми. Скільки вже такого було, і нічого не навчилися.
показати весь коментар
27.11.2025 22:11 Відповісти
Ще півроку повоюють і побачать, ЩО таке капітуляція. Доречі, Рубіо Гундосу сказав - Трамп дав 3 місяці на стабілізацію фронту, якщо просрете все знову - умови миру будуть вже набагато гірші. Вангую, гундос все просре, бо воно тупо не здатне керувати країною і вести війну.
показати весь коментар
27.11.2025 22:36 Відповісти
вас чекають на фронті
показати весь коментар
28.11.2025 00:48 Відповісти
Тільки після вас.
показати весь коментар
28.11.2025 01:07 Відповісти
ти знаєш де я, дура набита
показати весь коментар
28.11.2025 01:10 Відповісти
"Ні капітуляції!"... Скоро почнуться "акціі активістів", що треба воювати до "перемоги" і т.д.Хоча самі, вони ніколи не будуть воювати на передовій. Та і чим далі від лінії фронту і взагалі від України, тим гучніше кричать про "кордони 91", "кава в Криму" і "справедливий мир"... І лише на умовах України.
показати весь коментар
27.11.2025 22:24 Відповісти
🧠 - маєте таку штуку? Навіть якщо вона крихітного розміру, то все одно раджу користуватися.
показати весь коментар
28.11.2025 12:16 Відповісти
Совок знищує армію з середини
показати весь коментар
27.11.2025 22:01 Відповісти
Це вже якесь пухнасте звірятко, це виходить одні військові заперечують інших?
показати весь коментар
27.11.2025 22:01 Відповісти
Так це вже було і не раз. Недавно генштаб бадьоро рапортував, що центр Покровська "зачищено", а буквально на другий день військові заявили, що це неправда і орки продовжують сунути через центр міста.
показати весь коментар
27.11.2025 22:15 Відповісти
Таке враження ,що військові і сили оборони півдня не належать до однієї держави((Гірше тут : а яка мета в брехні чи одних ,чи інших?((Що це змінить?((Гуляйполе на день два пізніше займуть москалі?(((
показати весь коментар
27.11.2025 22:20 Відповісти
А де знаходиться кілзона?І чи вона напівсліпа?(((
показати весь коментар
27.11.2025 22:22 Відповісти
Оцей звіздьож у донесеннях нас погубить: мала савєцька армія не переможе велику савєцьку армію, тому потрібні зміни, причому кардинальні, причому вчора
показати весь коментар
27.11.2025 22:22 Відповісти
Здається совок б ******** обидві армії за лічені тижні. ******* пуссі-бої воюють за село місяцями, двадцятьма людьми.
показати весь коментар
28.11.2025 06:39 Відповісти
Офіційно Сили оборони Півдня відповідної інформації про погіршення ситуації не отримували. це що генштаб рашистської 3,14дерації має їх офіційно повідомити....
показати весь коментар
27.11.2025 23:06 Відповісти
Командування зсу зараз дуже нагадує якусь махрову совдеп бюрократичну машину з карикатур, у яких "всьо харашо" в тилу гульки , пляски , лярви , бані "ми наступаємо " а на передовій зовсім друга протилежна картина, хто пам'ятає було шоу файна юкрайна і там був номер з генералом через "зіпсований телефон" якою викривленою доходить інформація до солдата.
показати весь коментар
27.11.2025 23:10 Відповісти
Крепко Нестора Ивановича в гробу подкинуло! Без стеба. Смелый был, и удачливый--- иногда.
показати весь коментар
27.11.2025 23:41 Відповісти
Все эти волошины и прочие прихвостни режима достаточно имеют, чтобы убежать от грядущего народного гнева?
показати весь коментар
28.11.2025 04:27 Відповісти
 
 