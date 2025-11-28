Более 300 жителей остаются в Гуляйполе, эвакуация продолжается, - ОВА.

В Гуляйполе Запорожской области остается чуть более 300 гражданских.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Эвакуация из Гуляйполя

"Что касается вопроса эвакуации - в громаде остаются чуть более 300 жителей. Всех желающих вывозим максимально быстро", - говорится в сообщении.

По его словам, несмотря на близость врага, людей приходится уговаривать уехать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле Гуляйполя ВСУ сдержали наступление врага, фронт стабилизирован, - Силы обороны юга. ВИДЕО

Обстановка в городе

"Гуляйполе сегодня - одна из самых напряженных точек Запорожской области. Враг бросает туда огромные силы. Наши военные делают все необходимое, чтобы удержать линию обороны и стабилизировать направление", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что область максимально содействует подразделениям Вооруженных сил Украины, защищающим Гуляйполе.

Смотрите: Оккупанты сбросили три бомбы ФАБ-500 на центр Гуляйполя в Запорожской области. ВИДЕО

Ситуация на Гуляйпольском направлении