Новости Бои на Гуляйпольском направлении
Более 300 жителей остаются в Гуляйполе, эвакуация продолжается, - ОВА.

В Гуляйполе Запорожской области остается чуть более 300 гражданских.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается вопроса эвакуации - в громаде остаются чуть более 300 жителей. Всех желающих вывозим максимально быстро", - говорится в сообщении.

По его словам, несмотря на близость врага, людей приходится уговаривать уехать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле Гуляйполя ВСУ сдержали наступление врага, фронт стабилизирован, - Силы обороны юга. ВИДЕО

"Гуляйполе сегодня - одна из самых напряженных точек Запорожской области. Враг бросает туда огромные силы. Наши военные делают все необходимое, чтобы удержать линию обороны и стабилизировать направление", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что область максимально содействует подразделениям Вооруженных сил Украины, защищающим Гуляйполе.

Смотрите: Оккупанты сбросили три бомбы ФАБ-500 на центр Гуляйполя в Запорожской области. ВИДЕО

  • Накануне украинские военнослужащие заявили, что заметили российских захватчиков на окраинах города Гуляйполе в Запорожской области. Отмечалось, что бойцы 102 бригады Территориальной обороны вступали в стрелковые бои с противником в пределах города.
  • С начала недели, по данным Генштаба, на Гуляйпольском направлении зафиксировано более 90 вражеских штурмов.

Гуляйполе (123) эвакуация (2221) Запорожская область (3838) Пологовский район (264)
На жаль доля Гуляйполя вирішена
28.11.2025 12:53 Ответить
Федорова теж, він уже доларовий мільйонер
28.11.2025 12:55 Ответить
"Всіх охочих вивезли."Ну,а неохочі це ждуни.Нахєра переживати.
28.11.2025 12:57 Ответить
Може скажеш куди людям виїжджати які не мають ні грошей ні здоровя а держава плювати хотіла на переселенців бо це не потужно. Та й бабки на них тратити неохота. Тємку легше замутити.
28.11.2025 13:23 Ответить
Потеря Гуляй Поля - потеря Запорожья. Как то нежданчик прямо. То вроде все хорошо, а то враг уже в городе. Как это возможно?
28.11.2025 13:03 Ответить
Все по Оманському договорняку, так , зепокидьок?
28.11.2025 13:09 Ответить
 
 