Более 300 жителей остаются в Гуляйполе, эвакуация продолжается, - ОВА.
В Гуляйполе Запорожской области остается чуть более 300 гражданских.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Эвакуация из Гуляйполя
"Что касается вопроса эвакуации - в громаде остаются чуть более 300 жителей. Всех желающих вывозим максимально быстро", - говорится в сообщении.
По его словам, несмотря на близость врага, людей приходится уговаривать уехать.
Обстановка в городе
"Гуляйполе сегодня - одна из самых напряженных точек Запорожской области. Враг бросает туда огромные силы. Наши военные делают все необходимое, чтобы удержать линию обороны и стабилизировать направление", - подчеркнул Федоров.
Он добавил, что область максимально содействует подразделениям Вооруженных сил Украины, защищающим Гуляйполе.
Ситуация на Гуляйпольском направлении
- Накануне украинские военнослужащие заявили, что заметили российских захватчиков на окраинах города Гуляйполе в Запорожской области. Отмечалось, что бойцы 102 бригады Территориальной обороны вступали в стрелковые бои с противником в пределах города.
- С начала недели, по данным Генштаба, на Гуляйпольском направлении зафиксировано более 90 вражеских штурмов.
