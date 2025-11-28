Возле Гуляйполя ВСУ сдержали наступление врага, фронт стабилизирован, - Силы обороны юга. ВИДЕО
33 отдельный штурмовой полк и смежные подразделения украинских Сил обороны сдержали наступление и стабилизировали ситуацию на Гуляйпольском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны Юга.
"Фронт был стабилизирован", - говорится в сообщении.
Ситуация на Гуляйпольском направлении
Накануне украинские военнослужащие заявили, что заметили российских захватчиков в окрестностях города Гуляйполе, что в Запорожской области. Отмечалось, что бойцы 102 бригады Территориальной обороны вступали в стрелковые бои с противником в пределах города.
С начала недели, по данным Генштаба, на Гуляйпольском направлении зафиксировано более 90 вражеских штурмов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
треба триматися.
Слава ЗСУ💙💛
Слава нації нескорених💙💛🇺🇦
Хто ми такі, щоб сумніватися в офіційних повідомленнях!