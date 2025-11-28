РУС
Новости Бои на Гуляйпольском направлении
1 818 9

Возле Гуляйполя ВСУ сдержали наступление врага, фронт стабилизирован, - Силы обороны юга. ВИДЕО

33 отдельный штурмовой полк и смежные подразделения украинских Сил обороны сдержали наступление и стабилизировали ситуацию на Гуляйпольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны Юга.

"Фронт был стабилизирован", - говорится в сообщении.

Ситуация на Гуляйпольском направлении 

Накануне украинские военнослужащие заявили, что заметили российских захватчиков в окрестностях города Гуляйполе, что в Запорожской области. Отмечалось, что бойцы 102 бригады Территориальной обороны вступали в стрелковые бои с противником в пределах города.

С начала недели, по данным Генштаба, на Гуляйпольском направлении зафиксировано более 90 вражеских штурмов.

боевые действия (5206) Силы обороны юга (492) война в Украине (7037)
"Йшли на Берлін", але на повороті помилково повернули на Гуляйполе і щось одразу пішло не так! Уже ніхто нікуди не йде
28.11.2025 10:47 Ответить
раша згніє зсередини,але нам
треба триматися.
Слава ЗСУ💙💛
Слава нації нескорених💙💛🇺🇦
28.11.2025 10:54 Ответить
2 роти із 77-го батальона 102 -ї бригади тероборони із Івано-Франківська самовільно залишили позиції і почали відхід до Гуляйполя. Прохід був через позиції 225-го ОДШП, де іх бійці попередили що будуть стріляти, якщо вони будуть відступати, виникла коротка перестрілка. Із 130 вояк батальону залишилось 30 чоловік, які відступали. У них закінчилась їжа,вода, вони просили ротацію, але їх командування на зв'язок не виходило, тому вони вирішили залишити позиції самовільно. Поки така інформація.
28.11.2025 11:06 Ответить
Не потрібні тут фейки, В наше місто приїхали біженці з Гуляйполя, так дійсно казали, що раніше стояли військові з Франківська, їх перевели на інше місце, а зараз стоять інших регіонів, то втікають і кацабня пересувається без проблем. Кому вірити? Росфейкам?
28.11.2025 11:49 Ответить
Дякую
28.11.2025 11:07 Ответить
Вже не вірю, просто не вірю.
28.11.2025 11:13 Ответить
Коли це сталося? Дерева зелені. Що найменше місяці 3 тому
28.11.2025 11:33 Ответить
Такі дрібниці, зелені дерева... Помилка природи мабуть.
Хто ми такі, щоб сумніватися в офіційних повідомленнях!
28.11.2025 11:48 Ответить
Невже там ще літо?
28.11.2025 11:45 Ответить
 
 