ВСУ остановили многочисленные штурмы врага на Лиманском, Константиновском, Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки украинские защитники остановили многочисленные штурмовые действия РФ на Лиманском, Константиновском, Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях. Всего на фронте зафиксировано 247 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов один ракетный удар с применением одной ракеты, 53 авиационных удара, сбросив при этом 133 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 3470 обстрелов, из них 130 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2814 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов:

Терноватое, Гуляйполе, Григоровка Запорожской области;

Приднепровское Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боевых столкновений. Враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом 11 управляемых авиабомб, и осуществил 140 обстрелов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска, Амбарного и Двуречанского.

На Купянском направлении вчера произошло шесть вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Петропавловка, Малая Шапковка, Песчаное, Новоплатоновка.

На Лиманском направлении враг провел 29 атак, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Новоегоровка, Среднее, Новоселовка, Шандриголово, Торское и в сторону Нового Мира, Глущенково, Дружелюбковки, Ольговки, Ставок, Дробышево, Александровка.

На Славянском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 13 попыток противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Выемка, Федоровка и в направлении Закитного.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районе Часова Яра и в сторону Бондарного.

На Константиновском направлении враг осуществил 31 атаку в сторону Константиновки, Иванополья, Степановки и в районах населенных пунктов Плещиевка, Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Затишье, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоекономичное, Песчаное, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в направлениях Гришино и Новопавловки.

На Александровском направлении противник за прошедшие сутки осуществил 29 атак вблизи населенных пунктов Ялта, Андреевка-Клевцово, Вербовое, Привольное, Рыбное, Зеленый Гай, Поддубное, Вороное, Степовое, Сычневое, Сосновка, Красногорское и в направлении Алексеевки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 20 атак врага вблизи населенных пунктов Затишье, Солодкое, Червоное и в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка, Гуляйполе.

На Ореховском направлении отражено 10 атак противника в сторону Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска, Приморского и в районе Каменского и Степного.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава противника.

В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1100 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 15 боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, 63 беспилотных летательных аппарата и 48 единиц автомобильной техники оккупантов.