Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 170 790 человек (+1 100 за сутки), 11 380 танков, 34 730 артсистем, 23 643 боевые бронированные машины.. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 170 790 российских оккупантов.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 27.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 170 790 (+1 100) человек

танков – 11 380 (+7) ед.

боевых бронированных машин – 23 643 (+15) ед.

артиллерийских систем – 34 730 (+21) ед.

РСЗО – 1 550 (+0) ед.

средства ПВО – 1 253 (+0) ед.

самолетов – 430 (+0) ед.

вертолетов / helicopters – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 237 (+63) ед.

крылатые ракеты – 3 995 (+0) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 68 399 (+48) ед.

специальная техника – 4 008 (+0) ед.

Уничтожение российского Черноморского флота

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина провела ряд успешных кампаний, которые почти полностью нейтрализовали Черноморский флот РФ. Для этого применялись ракеты, морские дроны, авиация, спецоперации и точные удары по базам.

Во время удара по порту Бердянска в марте 2022 года уничтожен БДК "Саратов", а также повреждены БДК "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".

В апреле 2022 года двумя ракетами "Нептун" был поражен флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва". Он стал крупнейшим потерянным российским кораблем со времен Второй мировой войны.

В этом же году Украина начала применять беспилотные катера и ПТРК по российским малым кораблям и десантным группам.

В 2023 году атаками морских дронов на Севастополь повреждены фрегат "Адмирал Макаров" и корабль "Адмирал Григорович".

В сентябре 2023 года ударом по штабу ЧФ РФ в Севастополе был уничтожен командный центр, ликвидированы высокопоставленные офицеры. Также 13 сентября ракетой Storm Shadow были поражены подводная лодка "Ростов-на-Дону" и БДК "Минск".

Кроме того, осенью 2023 года Украина поразила корвет "Павел Державин" и судно обеспечения "Бугель-5". Корвет получил критические повреждения, а вспомогательное судно было значительно поражено и выбыло из боеспособного состава.

Одной из самых заметных операций стало поражение большого десантного корабля "Новочеркасск" в Феодосии. Он был фактически уничтожен в декабре 2023 года после удара ракетой Storm Shadow, а официально потерю признали в начале 2024-го. Это стало одним из самых серьезных ударов по десантным возможностям России.

В феврале 2024 года Украина нанесла еще один болезненный удар: большой десантный корабль "Цезарь Куников" затонул у Алупки после атаки морских дронов. Это была очередная успешная операция беспилотной морской техники, которая доказала высокую эффективность украинских надводных дронов.

В марте 2024 года морские дроны Magura V5 уничтожили российский патрульный корабль "Сергей Котов". Судно было одним из новейших в составе Черноморского флота, однако не смогло противостоять массированной атаке беспилотников.

В целом серия точных ударов и использование морских дронов позволили Украине перехватить инициативу в северо-западной части Черного моря и заставили Россию отвести значительную часть своего флота в Новороссийск.

