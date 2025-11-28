Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 170 790 человек (+1 100 за сутки), 11 380 танков, 34 730 артсистем, 23 643 боевые бронированные машины.. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 170 790 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 27.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 170 790 (+1 100) человек
- танков – 11 380 (+7) ед.
- боевых бронированных машин – 23 643 (+15) ед.
- артиллерийских систем – 34 730 (+21) ед.
- РСЗО – 1 550 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 253 (+0) ед.
- самолетов – 430 (+0) ед.
- вертолетов / helicopters – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 237 (+63) ед.
- крылатые ракеты – 3 995 (+0) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 68 399 (+48) ед.
- специальная техника – 4 008 (+0) ед.
Уничтожение российского Черноморского флота
С начала полномасштабного вторжения РФ Украина провела ряд успешных кампаний, которые почти полностью нейтрализовали Черноморский флот РФ. Для этого применялись ракеты, морские дроны, авиация, спецоперации и точные удары по базам.
Во время удара по порту Бердянска в марте 2022 года уничтожен БДК "Саратов", а также повреждены БДК "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".
В апреле 2022 года двумя ракетами "Нептун" был поражен флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва". Он стал крупнейшим потерянным российским кораблем со времен Второй мировой войны.
В этом же году Украина начала применять беспилотные катера и ПТРК по российским малым кораблям и десантным группам.
В 2023 году атаками морских дронов на Севастополь повреждены фрегат "Адмирал Макаров" и корабль "Адмирал Григорович".
В сентябре 2023 года ударом по штабу ЧФ РФ в Севастополе был уничтожен командный центр, ликвидированы высокопоставленные офицеры. Также 13 сентября ракетой Storm Shadow были поражены подводная лодка "Ростов-на-Дону" и БДК "Минск".
Кроме того, осенью 2023 года Украина поразила корвет "Павел Державин" и судно обеспечения "Бугель-5". Корвет получил критические повреждения, а вспомогательное судно было значительно поражено и выбыло из боеспособного состава.
Одной из самых заметных операций стало поражение большого десантного корабля "Новочеркасск" в Феодосии. Он был фактически уничтожен в декабре 2023 года после удара ракетой Storm Shadow, а официально потерю признали в начале 2024-го. Это стало одним из самых серьезных ударов по десантным возможностям России.
В феврале 2024 года Украина нанесла еще один болезненный удар: большой десантный корабль "Цезарь Куников" затонул у Алупки после атаки морских дронов. Это была очередная успешная операция беспилотной морской техники, которая доказала высокую эффективность украинских надводных дронов.
В марте 2024 года морские дроны Magura V5 уничтожили российский патрульный корабль "Сергей Котов". Судно было одним из новейших в составе Черноморского флота, однако не смогло противостоять массированной атаке беспилотников.
В целом серия точных ударов и использование морских дронов позволили Украине перехватить инициативу в северо-западной части Черного моря и заставили Россию отвести значительную часть своего флота в Новороссийск.
37 692 823 807 689 ₽
Более 27 триллионов рублей Россия потратила на войну в Украине с 24 февраля 2022 года*
91 одиниця знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
Броня як на останній час файно - 22!, арта та логістика по мінімуму.
Аномально мало БПЛА.
Загальна результативність ППО перевалила за 90000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 170 000 це більше ніж все населення такого міста як Уфа.