Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 170 790 осіб (+1 100 за добу), 11 380 танків, 34 730 артсистем, 23 643 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 170 790 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 27.11.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 170 790 (+1 100) осіб

танків – 11 380 (+7) од.

бойових броньованих машин – 23 643 (+15) од.

артилерійських систем – 34 730 (+21) од.

РСЗВ – 1 550 (+0) од.

засоби ППО – 1 253 (+0) од.

літаків – 430 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 237 (+63) од.

крилаті ракети – 3 995 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 68 399 (+48) од.

спеціальна техніка – 4 008 (+0) од.

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Знищення російського Чорноморського флоту

З початку повномасштабного вторгення РФ, Україна провела ряд успішних кампаній, які майже повністю нейтралізували Чорноморський флот РФ. Для цього застосовувалися ракети, морські дрони, авіація, спецоперації та точні удари по базах.

Під час удару по порту Бердянська у березні 2022 року знищено БДК "Саратов", а також пошкоджено БДК "Цезарь Куников" і "Новочеркасск".

У квітні 2022 році двома ракетами "Нептун" був уражений флагман Чорноморського флоту РФ Крейсер "Москва". Він став найбільшим втраченим російським кораблем з часів Другої світової.

У цьому ж році Україна почала застосовувати безпілотні катери та ПТРК по російських малих кораблях і десантних групах.

У 2023 році атаками морськими дронами на Севастополь пошкоджено фрегат "Адмирал Макаров" і корабель "Адмирал Григорович".

У вересні 2023 року ударом по штабу ЧФ РФ у Севастополі знищено командний центр, ліквідовано високопоставлених офіцерів. Також 13 вересня ракетою Storm Shadow були уражені підводний човен "Ростов-на-Дону" та БДК "Минск".

Крім того, восени 2023 року Україна уразила корвет "Павел Державин" і судно забезпечення "Бугель-5". Корвет зазнав критичних пошкоджень, а допоміжне судно було значно уражене та вибуло з боєздатного складу.

Однією з найпомітніших операцій стало ураження великого десантного корабля "Новочеркасск" у Феодосії. Він був фактично знищений у грудні 2023 року після удару ракетою Storm Shadow, а офіційно втрату визнали на початку 2024-го. Це стало одним із найсерйозніших ударів по десантних можливостях Росії.

У лютому 2024 року Україна завдала ще одного болючого удару: великий десантний корабель "Цезарь Куников" затонув біля Алупки після атаки морських дронів. Це була чергова успішна операція безекіпажної морської техніки, яка довела високу ефективність українських надводних дронів.

У березні 2024 року морські дрони Magura V5 знищили російський патрульний корабель "Сергей Котов". Судно було одним із новіших у складі Чорноморського флоту, однак не змогло протистояти масованій атаці безпілотників.

Загалом серія точних ударів і використання морських дронів дозволила Україні перехопити ініціативу в північно-західній частині Чорного моря та змусила Росію відвести значну частину свого флоту до Новоросійська.

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