На фронті відбулося 231 боєзіткнення, найбільше - на Покровському, Лиманському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб
Від початку цієї доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 231 боєзіткнення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Ворожі обстріли
Загарбники взавдали 25 авіаційних ударів, скинувши 78 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1727 дронів-камікадзе та здійснили 2 535 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Бойові дії на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили вісім штурмових дій окупантів. Також ворог завдав двох авіаударів, застосувавши шість керованих авіабомб, та здійснив 121 обстріл.
Бойові дії на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Вовчанська, Амбарного та Дворічанського.
На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у напрямку населених пунктів Петропавлівка, Мала Шапківка, Піщане, Новоплатонівка. Одне боєзіткнення досі триває.
Бойові дії на сході
На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 29 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Новоєгорівка, Середнє, Новоселівка, Шандриголове, Торське та в бік Нового Миру, Глущенкового, Дружелюбівки, Ольгівки, Ставок, Дробишевого, Олександрівки. Наразі українські захисники відбивають атаки противника у дев’яти локаціях.
На Слов’янському напрямку ворог 13 разів намагався прорватися в районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у напрямку Закітного. Одне боєзіткнення досі триває.
На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення у районі Часового Яру та в напрямку Бондарного, одне з яких досі триває.
На Костянтинівському напрямку росіяни 27 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у напрямках Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки, Степанівки та у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр. Одне боєзіткнення в даний час триває.
Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 58 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Затишок, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Піщане, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у напрямках Гришиного й Новопавлівки. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер. Сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 150 окупантів, з яких 108 — безповоротно. Наші захисники знищили бойову машину піхоти, дев’ять одиниць автомобільної техніки, шість безпілотних літальних апаратів, одиницю спеціальної техніки та два укриття окупантів, також уразили дві одиниці автомобільного транспорту, дві одиниці спеціальної техніки та 12 укриттів для особового складу ворога.
На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 19 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Андріївка-Клевцове, Вербове, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Степове, Красногірське та в напрямку Олексіївки.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупиняли 16 спроб ворога просунутись уперед поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Червоне та у напрямках населених пунктів Добропілля, Прилуки, Варварівка, Гуляйполе. Чотири атаки ворога досі тривають. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Тернувате та Гуляйполе.
На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили сім ворожих атак на позиції наших військ у бік Новоандріївки, Степногірська, Приморського та в районі Кам’янського й Степового. Ще один бій триває.
На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Придніпровському.
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Російські війська зайняли населений пункт Зелений Гай, повідомляють DeepState, і просунулися на південь від Яблукового, на північ від Затишшя і на захід від Зеленого Гаю на ділянці площею 13,9 км².
Покровський напрямок:
На північний захід від Покровська російські війська штурмують житлову забудову на південно-східній околиці Гришиного. Раніше противник штурмував територію дачних ділянок на ближніх підступах до цього населеного пункту.
На північно-західній околиці Покровська продовжуються бої в районі промзони. У північній частині міста українські війська провели локальні контрдії у районі Динасового селища, де раніше фіксувалися сили противника.
На північ від Покровська дронарі ЗСУ атакували ворожу піхоту на східній околиці хутора Запорізький, де вже раніше фіксувалися російські війська."
@ (мова оригіналу):
Донбасский фронт.
Покровск.
2D быстро перешло в 3D. Маршевые батальоны орков , наспех собранные на полигонах , не умеют вести бои в плотной городской застройке.
Они торопились. По инерции вклинились , но далее все стало очень плохо. Покровск оказался "слишком широким" для мясных штурмов. Вне зависимости от массы , если ты не обучен координации действий в группе , инженерной подготовке , техники перемещения - ты в городе сразу труп. Бой распадается на множество мелких, изолированных стычек за каждое здание, этаж или даже комнату. Управление подразделениями крайне затруднено.
27-я дивизия врага понесла катастрофические потери и по сути отказалась от лобовых штурмов через город. Маршевое пополнение срочно было перенаправлено в "старое направление" , в обход города с дирекцией на Гришино. В сам город начали тянуть всяких "спецов" , может быть даже условно свободную от текущих боев 76 ДШД. Также подтягивают всякие "трубопроводные войска" лугандонов. Идет процесс перегруппировки , для того , чтобы продавить Покровск с меньшими (условно) потерями.
Поэтому орки устроили Грозный 3.0. Снос города до фундамента и медленное продвижение.
На правом орковском фланге сильно поисточились "водоплавающие". 155 бригада нах. Вышла из боя. Остальные пытаются деблокировать голодных бобиков в Шахово. 51 армия все свои силы бросила на Родинское. Прям вот очень хотят отличиться, но пока только бег по "серяку" с неоднозначными последствиями для себя.
Гуляйполе.
Враг подошел к городу , выполнив фактически свою оперативно-тактическую задачу. Несмотря на потери - инициативу не теряет не на секунду. Значит мясо идет широким потоком на этот участок фронта.
Вообще из всего Донбасского фронта в 300 км , орки свой "движняк" устраивают только на 150 км , уплотняя таким образом войска на направлениях главного удара. Думаю , что враг не захочет вклиниваться в сам город , а начнет активные боевые действия в обход города с Запада вдоль жд , отсекая нп от логистики. Для этого "в засаде" сидит 35 армия с полным запасом бк.
Покровск оркам опять оказался не по зубам к нужным срокам и поэтому авиация не может перенести свою активность южнее , что не дает возможность начать "новый этап" операции.
Как-то так.