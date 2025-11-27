Російська армія на Сіверському напрямку продовжує інтенсивні штурми, - Запорожець

Кількість ворожих штурмів у районі Сіверська зросла, а росіяни дедалі частіше застосовують мототехніку. Зокрема, напередодні штурмували на шести мотоциклах. Подібні атаки фіксували й раніше - 19 листопада окупанти здійснили три схожі хвилі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець.

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"Противник намагається використовувати логістичний шлях, який веде з населеного пункту Верхньокам’янське, щоб дістатись до південної частини міста та по можливості закріпитися. Останні спроби зазнали невдач, особовий склад ворога разом з технікою був знищений. Характерне те, що після 19 числа противник фактично, минаючи трупи своїх військовослужбовців, по тому ж маршруту продовжує висуватися та штурмувати наші позиції", - розповів Запорожець.

Він наголосив, що це свідчить про незмінність політичних та військових цілей противника.

"Головна ціль - закріпитись на околицях і вести бойові дії за цей населений пункт", - сказав Запорожець.

Він додав, що останнім часом противник лише нарощує свої зусилля щодо постійного тиску на позиції ЗСУ.

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Ситуація в Сіверську на Донеччині

У Сіверську Донецької області нині проживають 283 особи. Попри інформацію, що російські війська нібито прорвали оборону ЗСУ та захопили 20% міста, Сіверськ перебуває під контролем Сил оборони.

У Сіверській громаді наразі залишаються 338 людей.

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