Российская армия на Северском направлении продолжает интенсивные штурмы, - Запорожец

Количество вражеских штурмов в районе Севера увеличилось, а россияне все чаще применяют мототехнику. В частности, накануне штурмовали на шести мотоциклах. Подобные атаки фиксировали и раньше - 19 ноября оккупанты осуществили три похожих волны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер 11 армейского корпуса Дмитрий Запорожец.

"Противник пытается использовать логистический путь, который ведет из населенного пункта Верхнекаменское, чтобы добраться до южной части города и по возможности закрепиться. Последние попытки потерпели неудачу, личный состав врага вместе с техникой был уничтожен. Характерно то, что после 19 числа противник фактически, минуя трупы своих военнослужащих, по тому же маршруту продолжает выдвигаться и штурмовать наши позиции", - рассказал Запорожец.

Он подчеркнул, что это свидетельствует о неизменности политических и военных целей противника.

"Главная цель - закрепиться на окраинах и вести боевые действия за этот населенный пункт", - сказал Запорожец.

Он добавил, что в последнее время противник только наращивает свои усилия по постоянному давлению на позиции ВСУ.

Ситуация в Северске в Донецкой области

В Северске Донецкой области в настоящее время проживают 283 человека. Несмотря на информацию о том, что российские войска якобы прорвали оборону ВСУ и захватили 20% города, Северск находится под контролем Сил обороны.

В Северской общине в настоящее время остаются 338 человек.

