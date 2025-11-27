На фронте произошло 231 боестолкновение, больше всего - на Покровском, Лиманском и Константиновском направлениях, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 231 боестолкновение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
Захватчики нанесли 25 авиационных ударов, сбросив 78 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1727 дронов-камикадзе и осуществили 2 535 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили восемь штурмовых действий оккупантов. Также враг нанес два авиаудара, применив шесть управляемых авиабомб, и осуществил 121 обстрел.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции украинских защитников и получил отпор вблизи Волчанска, Амбарного и Двуречанского.
На Купянском направлении вражеские подразделения осуществили шесть штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Петропавловка, Малая Шапковка, Песчаное, Новоплатоновка. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 29 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Новоегоровка, Среднее, Новоселовка, Шандриголово, Торское и в сторону Нового Мира, Глущенково, Дружелюбковки, Ольговки, Ставков, Дробышево, Александровки. В данное время украинские защитники отражают атаки противника в девяти локациях.
На Славянском направлении враг 13 раз пытался прорваться в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Выемка, Федоровка и в направлении Закитного. Одно боевое столкновеление продолжается до сих пор.
На Краматорском направлении произошло три боестолкновения в районе Часова Яра и в направлении Бондарного, одно из которых продолжается до сих пор.
На Константиновском направлении россияне 27 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в направлениях Константиновки, Иванополья, Степановки и в районах населенных пунктов Плещиевка, Русин Яр. Одно боевое столкновение в настоящее время продолжается.
С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 58 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Затишье, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоекономичное, Песчаное, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в направлениях Гришино и Новопавловки. Четыре боевые столкновения продолжаются до сих пор.
Сегодня на этом направлении обезврежено 150 оккупантов, из которых 108 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили боевую машину пехоты, девять единиц автомобильной техники, шесть беспилотных летательных аппаратов, единицу специальной техники и два укрытия оккупантов, а также поразили две единицы автомобильного транспорта, две единицы специальной техники и 12 укрытий для личного состава врага.
На Александровском направлении украинские подразделения остановили 19 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Андреевка-Клевцово, Вербовое, Привольное, Рыбное, Зеленый Гай, Поддубное, Вороное, Степовое, Красногорское и в направлении Алексеевки.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 16 попыток врага продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Солодкое, Червоное и в направлениях населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка, Гуляйполе. Четыре атаки врага продолжаются до сих пор. Авиационные удары подверглись населенные пункты Терноватое и Гуляйполе.
На Ореховском направлении украинские подразделения остановили семь вражеских атак на позиции наших войск в сторону Новоандеевки, Степногорска, Приморского и в районе Каменского и Степного. Еще одно сражение продолжается.
На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Приднепровскому.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Російські війська зайняли населений пункт Зелений Гай, повідомляють DeepState, і просунулися на південь від Яблукового, на північ від Затишшя і на захід від Зеленого Гаю на ділянці площею 13,9 км².
Покровський напрямок:
На північний захід від Покровська російські війська штурмують житлову забудову на південно-східній околиці Гришиного. Раніше противник штурмував територію дачних ділянок на ближніх підступах до цього населеного пункту.
На північно-західній околиці Покровська продовжуються бої в районі промзони. У північній частині міста українські війська провели локальні контрдії у районі Динасового селища, де раніше фіксувалися сили противника.
На північ від Покровська дронарі ЗСУ атакували ворожу піхоту на східній околиці хутора Запорізький, де вже раніше фіксувалися російські війська."
@ (мова оригіналу):
Донбасский фронт.
Покровск.
2D быстро перешло в 3D. Маршевые батальоны орков , наспех собранные на полигонах , не умеют вести бои в плотной городской застройке.
Они торопились. По инерции вклинились , но далее все стало очень плохо. Покровск оказался "слишком широким" для мясных штурмов. Вне зависимости от массы , если ты не обучен координации действий в группе , инженерной подготовке , техники перемещения - ты в городе сразу труп. Бой распадается на множество мелких, изолированных стычек за каждое здание, этаж или даже комнату. Управление подразделениями крайне затруднено.
27-я дивизия врага понесла катастрофические потери и по сути отказалась от лобовых штурмов через город. Маршевое пополнение срочно было перенаправлено в "старое направление" , в обход города с дирекцией на Гришино. В сам город начали тянуть всяких "спецов" , может быть даже условно свободную от текущих боев 76 ДШД. Также подтягивают всякие "трубопроводные войска" лугандонов. Идет процесс перегруппировки , для того , чтобы продавить Покровск с меньшими (условно) потерями.
Поэтому орки устроили Грозный 3.0. Снос города до фундамента и медленное продвижение.
На правом орковском фланге сильно поисточились "водоплавающие". 155 бригада нах. Вышла из боя. Остальные пытаются деблокировать голодных бобиков в Шахово. 51 армия все свои силы бросила на Родинское. Прям вот очень хотят отличиться, но пока только бег по "серяку" с неоднозначными последствиями для себя.
Гуляйполе.
Враг подошел к городу , выполнив фактически свою оперативно-тактическую задачу. Несмотря на потери - инициативу не теряет не на секунду. Значит мясо идет широким потоком на этот участок фронта.
Вообще из всего Донбасского фронта в 300 км , орки свой "движняк" устраивают только на 150 км , уплотняя таким образом войска на направлениях главного удара. Думаю , что враг не захочет вклиниваться в сам город , а начнет активные боевые действия в обход города с Запада вдоль жд , отсекая нп от логистики. Для этого "в засаде" сидит 35 армия с полным запасом бк.
Покровск оркам опять оказался не по зубам к нужным срокам и поэтому авиация не может перенести свою активность южнее , что не дает возможность начать "новый этап" операции.
Как-то так.