На фронте произошло 231 боестолкновение, больше всего - на Покровском, Лиманском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 231 боестолкновение.

Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Захватчики нанесли 25 авиационных ударов, сбросив 78 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1727 дронов-камикадзе и осуществили 2 535 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили восемь штурмовых действий оккупантов. Также враг нанес два авиаудара, применив шесть управляемых авиабомб, и осуществил 121 обстрел.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции украинских защитников и получил отпор вблизи Волчанска, Амбарного и Двуречанского.

На Купянском направлении вражеские подразделения осуществили шесть штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Петропавловка, Малая Шапковка, Песчаное, Новоплатоновка. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 29 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Новоегоровка, Среднее, Новоселовка, Шандриголово, Торское и в сторону Нового Мира, Глущенково, Дружелюбковки, Ольговки, Ставков, Дробышево, Александровки. В данное время украинские защитники отражают атаки противника в девяти локациях.

На Славянском направлении враг 13 раз пытался прорваться в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Выемка, Федоровка и в направлении Закитного. Одно боевое столкновеление продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения в районе Часова Яра и в направлении Бондарного, одно из которых продолжается до сих пор.

На Константиновском направлении россияне 27 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в направлениях Константиновки, Иванополья, Степановки и в районах населенных пунктов Плещиевка, Русин Яр. Одно боевое столкновение в настоящее время продолжается.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 58 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Затишье, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоекономичное, Песчаное, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в направлениях Гришино и Новопавловки. Четыре боевые столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении обезврежено 150 оккупантов, из которых 108 - безвозвратно. Наши защитники уничтожили боевую машину пехоты, девять единиц автомобильной техники, шесть беспилотных летательных аппаратов, единицу специальной техники и два укрытия оккупантов, а также поразили две единицы автомобильного транспорта, две единицы специальной техники и 12 укрытий для личного состава врага.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 19 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ялта, Андреевка-Клевцово, Вербовое, Привольное, Рыбное, Зеленый Гай, Поддубное, Вороное, Степовое, Красногорское и в направлении Алексеевки.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 16 попыток врага продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Затишье, Солодкое, Червоное и в направлениях населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка, Гуляйполе. Четыре атаки врага продолжаются до сих пор. Авиационные удары подверглись населенные пункты Терноватое и Гуляйполе.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили семь вражеских атак на позиции наших войск в сторону Новоандеевки, Степногорска, Приморского и в районе Каменского и Степного. Еще одно сражение продолжается.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Приднепровскому.