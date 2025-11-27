РФ атакует дронами и КАБами логистику между Константиновкой, Дружковкой и Краматорском, - спикер 11 армейского корпуса Запорожец

Российские войска пытаются нарушить украинские логистические маршруты в Донецкой области, используя дроны и управляемые авиабомбы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил спикер 11 армейского корпуса Дмитрий Запорожец.

"Противник пытается использовать дроны и КАБы, чтобы нарушить нашу логистику между Константиновкой, Дружковкой и Краматорском. По самому Краматорску не так активно использует беспилотные системы, но вчера противник применял по пригороду Краматорска КАБы", - отметил Запорожец.

И добавил, что враг увеличил количество ударов по Краматорску дронами на оптоволокне и КАБами со стороны Часова Яра и Константиновки.

Ситуация на Покровском направлении

Россия перебросила рекордные силы на Покровское направление и перешла к инфильтрационным атакам без бронетехники, сообщили в бригаде НГУ "Рубеж".

Группировка войск "Восток" отметила, чтов Покровске Донецкой области продолжаются поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению российских захватчиков.

Только за прошедшие сутки, по данным Генштаба, на Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Новоэкономичное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ялта и Дачное.

