РФ штурмует позиции на Покровском направлении небольшими группами и дронами-"матками", - 117 ОВМБр

ВСУ фиксируют хаотичные штурмы РФ двойками и тройками, мотоциклами и бронетехникой. Оккупанты активно применяют FPV, патрулирующие БПЛА и "матки". До 20 КАБов в сутки.

об этом в эфире "Суспільне. Студія" 10 ноября рассказала начальница отдела коммуникации 117 отдельной тяжелой механизированной бригады Юлия Степанюк.

"Наблюдаем очень разные ситуации, они могут как скапливаться, так и рассредотачиваться. Это невозможно просто, чтобы они были на одном месте постоянно, и вот такое огромное там скопление. Если есть скопление, оно сразу поражается и эта сила противника уничтожается", - рассказала военнослужащая.

Сначала войска РФ проводят разведку, после чего применяют различные средства поражения, уточнила пресс-секретарь.

"Вчера, например, они пробовали применять бронетехнику, а в другие дни пробовали применять пехотные группы и проскочить на мотоциклах. То есть, их действия предсказать, как правило, невозможно, это всегда по-разному".

Насыщенность БПЛА не снижается

По ее словам, из-за туманности уменьшилась активность малых дронов, однако общая насыщенность БПЛА не снижается, в том числе дронов на оптоволокне. Оккупанты начали активно использовать так называемые дроны-матки, которые доставляют несколько меньших аппаратов для ударов по технике и гражданским.

"Сейчас больше всего начинают использовать дроны так называемые "матки" - дрон, который несет на себе два маленьких, ее спускает, им это сейчас выгоднее, потому что это дальность увеличивает, они могут по-другому немного реагировать. По авиации также есть наблюдательные разведывательные дроны, также постоянно есть и "Залы", и, соответственно, за ними сразу и "Ланцеты" летают баражующие. Также, можно сказать, что КАБы не уменьшились".

Авиационные удары остаются интенсивными - до 20 КАБов в сутки, в частности по населенным пунктам, где еще остаются люди, сказала начальница отдела коммуникации. Под российские удары, по ее словам, попадает город Белозерское.

"И также сейчас продолжается так называемое "сафари", как они называют, на людей. Они FPV-шками. И, опять же, как я повторялась, этим "дроном-маткой" они сбрасывают эти крошечные дроны, которые, соответственно, поражают не только саму военную технику, или там пытаются штурмовать наши позиции, но и поражают гражданских".

