РФ штурмує позиції на Покровському напрямку малими групами та дронами-"матками", - 117 ОВМБр

ЗСУ фіксують хаотичні штурми РФ двійками й трійками, мотоциклами та бронетехнікою. Окупанти активно застосовують FPV, баражуючі БпЛА та "матки". До 20 КАБів на добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне. Студія" 10 листопада розповіла начальниця відділення комунікації 117 окремої важкої механізованої бригади Юлія Степанюк.

"Спостерігаємо дуже різні ситуації, вони можуть як і скупчуватися, так і розосереджуватися. Це неможливо просто, щоб вони були на одному місці постійно, і ось таке величезне там скупчення. Якщо є скупчення, воно одразу уражається і ця сила противника знищується", - розказала військовослужбовиця.

Спочатку військо РФ проводить розвідку, після чого застосовує різні засоби ураження, уточнила речниця.

"Вчора, наприклад, вони пробували застосовувати бронетехніку, а іншими днями пробували застосовувати піхотні групи й проскочити на мотоциклах. Тобто, їхні дії передбачити, зазвичай, неможливо, це завжди по-різному".

Насиченість БпЛА не знижується

За її словами, через туманність зменшилася активність малих дронів, однак загальна насиченість БпЛА не знижується, у тому числі дронів на оптоволокні. Окупанти почали активно використовувати так звані дрони-матки, які доставляють кілька менших апаратів для ударів по техніці та цивільних.

"Зараз найбільше починають використовувати дрони так звані "матки" - дрон, який несе на собі два малесеньких, її спускає, їм це зараз вигідніше, тому що це дальність збільшує, вони можуть по-іншому трошечки реагувати. По авіації також є спостережні розвідувальні дрони, також постійно є і "Зали", і, відповідно, за ними одразу й "Ланцети" літають баражуючі. Також, можна сказати, що КАБи не зменшилися".

Авіаційні удари залишаються інтенсивними - до 20 КАБів на добу, зокрема по населених пунктах, де ще залишаються люди, сказала начальниця відділення комунікації. Під російські удари, за її словами, потрапляє місто Білозірське.

"І також зараз так зване продовжується "сафарі", як вони називають, на людей. Вони FPV-шками. І, знову ж таки, як я повторювалася, цим "дроном-маткою" вони скидають ці малесенькі дрони, які, відповідно, вражають не тільки саму військову техніку, чи там пробують штурмувати наші позиції, а й вражають цивільних".

