РФ атакує дронами і КАБами логістику між Костянтинівкою, Дружківкою і Краматорськом, - речник 11 армійського корпусу Запорожець
Російські війська намагаються порушити українські логістичні маршрути на Донеччині, використовуючи дрони та керовані авіабомби.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець.
"Противник намагається використовувати дрони і КАБи, щоб порушити нашу логістику між Костянтинівкою, Дружківкою і Краматорськом. По самому Краматорську не так активно використовує безпілотні системи, але вчора противник застосовував по передмістю Краматорська КАБи", - зазначив Запорожець.
Та додав, що ворог збільшив кількість ударів по Краматорську дронами на оптоволокні і КАБами з напрямку Часового Яру та Костянтинівки.
Ситуація на Покровському напрямку
Росія перекинула рекордні сили на Покровський напрямок та перейшла до інфільтраційних атак без бронетехніки, повідомили у бригаді НГУ "Рубіж".
Угруповання військ "Схід" зазначило, що у Покровську Донецької області тривають пошуково-ударні дії для виявлення та знищення російських загарбників.
Лише за минулу добу, за даними Генштабу, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Ялта та Дачне.
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