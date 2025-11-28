Понад 300 мешканців залишаються в Гуляйполі, евакуація триває, - ОВА
У Гуляйполі Запорізької області залишається трохи більше 300 цивільних.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Евакуація з Гуляйполя
"Що стосується питання евакуації - у громаді залишаються трохи більше як 300 мешканців. Всіх охочих вивозимо максимально швидко", - йдеться в повідомленні.
За його словами, попри близькість ворога, людей доводиться вмовляти виїхати.
Обстановка в місті
"Гуляйполе сьогодні - одна з найнапруженіших точок Запорізької області. Ворог кидає туди величезні сили. Наші військові роблять все необхідне, щоб втримати лінію оборони та стабілізувати напрямок", - наголосив Федоров.
Він додав, що область максимально сприяє підрозділам Збройних сил України, що боронять Гуляйполе.
Ситуація на Гуляйпільському напрямку
- Напередодні українські військовослужбовці заявили, що помітили російських загарбників на околицях міста Гуляйполе, що на Запоріжжі. Зазначалося, що бійці 102 бригаді Територіальної оборони вступали у стрілецькі бої з противником у межах міста.
- З початку тижня, за даними Генштабу, на Гуляйпільскому напрямку зафіксовано понад 90 ворожих штурмів.
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Andrijmak63
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