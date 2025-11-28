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Новини Бої на Гуляйпільському напрямку
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Понад 300 мешканців залишаються в Гуляйполі, евакуація триває, - ОВА

Ситуація в Гуляйполі

У Гуляйполі Запорізької області залишається трохи більше 300 цивільних.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Евакуація з Гуляйполя

"Що стосується питання евакуації - у громаді залишаються трохи більше як 300 мешканців. Всіх охочих вивозимо максимально швидко", - йдеться в повідомленні.

За його словами, попри близькість ворога, людей доводиться вмовляти виїхати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля Гуляйполя ЗСУ стримали наступ ворога, фронт стабілізовано, - Сили оборони півдня. ВIДЕО

Обстановка в місті

"Гуляйполе сьогодні - одна з найнапруженіших точок Запорізької області. Ворог кидає туди величезні сили. Наші військові роблять все необхідне, щоб втримати лінію оборони та стабілізувати напрямок", - наголосив Федоров.

Він додав, що область максимально сприяє підрозділам Збройних сил України, що боронять Гуляйполе.

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Ситуація на Гуляйпільському напрямку

  • Напередодні українські військовослужбовці заявили, що помітили російських загарбників на околицях міста Гуляйполе, що на Запоріжжі. Зазначалося, що бійці 102 бригаді Територіальної оборони вступали у стрілецькі бої з противником у межах міста.
  • З початку тижня, за даними Генштабу, на Гуляйпільскому напрямку зафіксовано понад 90 ворожих штурмів.

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Гуляйполе (246) евакуація (2541) Запорізька область (4964) Пологівський район (425)
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На жаль доля Гуляйполя вирішена
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28.11.2025 12:53 Відповісти
Федорова теж, він уже доларовий мільйонер
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28.11.2025 12:55 Відповісти
"Всіх охочих вивезли."Ну,а неохочі це ждуни.Нахєра переживати.
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28.11.2025 12:57 Відповісти
Може скажеш куди людям виїжджати які не мають ні грошей ні здоровя а держава плювати хотіла на переселенців бо це не потужно. Та й бабки на них тратити неохота. Тємку легше замутити.
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28.11.2025 13:23 Відповісти
Уважно читай новину."Охочих"!Охочі це ті що жити хочуть,а не про квартиру думають.
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28.11.2025 15:25 Відповісти
Все по Оманському договорняку, так , зепокидьок?
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28.11.2025 13:09 Відповісти
 
 