Понад 300 мешканців залишаються в Гуляйполі, евакуація триває, - ОВА

У Гуляйполі Запорізької області залишається трохи більше 300 цивільних.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Евакуація з Гуляйполя

"Що стосується питання евакуації - у громаді залишаються трохи більше як 300 мешканців. Всіх охочих вивозимо максимально швидко", - йдеться в повідомленні.

За його словами, попри близькість ворога, людей доводиться вмовляти виїхати.

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Обстановка в місті

"Гуляйполе сьогодні - одна з найнапруженіших точок Запорізької області. Ворог кидає туди величезні сили. Наші військові роблять все необхідне, щоб втримати лінію оборони та стабілізувати напрямок", - наголосив Федоров.

Він додав, що область максимально сприяє підрозділам Збройних сил України, що боронять Гуляйполе.

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Ситуація на Гуляйпільському напрямку