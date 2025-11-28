Біля Гуляйполя ЗСУ стримали наступ ворога, фронт стабілізовано, - Сили оборони півдня. ВIДЕО

33 окремий штурмовий полк та суміжні підрозділи українських Сил оборони стримали наступ та стабілізували ситуацію на Гуляйпільському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони Півдня.

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"Фронт був стабілізований", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація на Гуляйпільському напрямку

Напередодні українські військовослужбовці заявили, що помітили російських загарбників на околицях міста Гуляйполе, що на Запоріжжі. Зазначалося, що бійці 102 бригаді Територіальної оборони вступали у стрілецькі бої з противником у межах міста.

З початку тижня, за даними Генштабу, на Гуляйпільскому напрямку зафіксовано понад 90 ворожих штурмів.

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