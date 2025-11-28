Біля Гуляйполя ЗСУ стримали наступ ворога, фронт стабілізовано, - Сили оборони півдня. ВIДЕО
33 окремий штурмовий полк та суміжні підрозділи українських Сил оборони стримали наступ та стабілізували ситуацію на Гуляйпільському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони Півдня.
"Фронт був стабілізований", - йдеться у повідомленні.
Ситуація на Гуляйпільському напрямку
Напередодні українські військовослужбовці заявили, що помітили російських загарбників на околицях міста Гуляйполе, що на Запоріжжі. Зазначалося, що бійці 102 бригаді Територіальної оборони вступали у стрілецькі бої з противником у межах міста.
З початку тижня, за даними Генштабу, на Гуляйпільскому напрямку зафіксовано понад 90 ворожих штурмів.
Топ коментарі
+4 Luk Viktor
показати весь коментар28.11.2025 10:47 Відповісти Посилання
+3 Marina Dmitrenko
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+2 Нина Карпенко
показати весь коментар28.11.2025 10:54 Відповісти Посилання
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треба триматися.
Слава ЗСУ💙💛
Слава нації нескорених💙💛🇺🇦
Хто ми такі, щоб сумніватися в офіційних повідомленнях!
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