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Новини Відео Бої на Гуляйпільському напрямку
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Біля Гуляйполя ЗСУ стримали наступ ворога, фронт стабілізовано, - Сили оборони півдня. ВIДЕО

33 окремий штурмовий полк та суміжні підрозділи українських Сил оборони стримали наступ та стабілізували ситуацію на Гуляйпільському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони Півдня.

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"Фронт був стабілізований", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ зупинили численні штурми ворога на Лиманському, Костянтинівському, Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 

Напередодні українські військовослужбовці заявили, що помітили російських загарбників на околицях міста Гуляйполе, що на Запоріжжі. Зазначалося,  що бійці 102 бригаді Територіальної оборони вступали у стрілецькі бої з противником у межах міста.

З початку тижня, за даними Генштабу, на Гуляйпільскому напрямку зафіксовано понад 90 ворожих штурмів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підрозділ ЗСУ неузгоджено залишив позиції біля Гуляйполя на Запоріжжі. Ворог зайшов у фланг, - Сили оборони півдня

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бойові дії (5954) Сили оборони півдня (596) війна в Україні (8503)
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Топ коментарі
+4
"Йшли на Берлін", але на повороті помилково повернули на Гуляйполе і щось одразу пішло не так! Уже ніхто нікуди не йде
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28.11.2025 10:47 Відповісти
+3
Дякую
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28.11.2025 11:07 Відповісти
+2
раша згніє зсередини,але нам
треба триматися.
Слава ЗСУ💙💛
Слава нації нескорених💙💛🇺🇦
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28.11.2025 10:54 Відповісти
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"Йшли на Берлін", але на повороті помилково повернули на Гуляйполе і щось одразу пішло не так! Уже ніхто нікуди не йде
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28.11.2025 10:47 Відповісти
раша згніє зсередини,але нам
треба триматися.
Слава ЗСУ💙💛
Слава нації нескорених💙💛🇺🇦
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28.11.2025 10:54 Відповісти
2 роти із 77-го батальона 102 -ї бригади тероборони із Івано-Франківська самовільно залишили позиції і почали відхід до Гуляйполя. Прохід був через позиції 225-го ОДШП, де іх бійці попередили що будуть стріляти, якщо вони будуть відступати, виникла коротка перестрілка. Із 130 вояк батальону залишилось 30 чоловік, які відступали. У них закінчилась їжа,вода, вони просили ротацію, але їх командування на зв'язок не виходило, тому вони вирішили залишити позиції самовільно. Поки така інформація.
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28.11.2025 11:06 Відповісти
Не потрібні тут фейки, В наше місто приїхали біженці з Гуляйполя, так дійсно казали, що раніше стояли військові з Франківська, їх перевели на інше місце, а зараз стоять інших регіонів, то втікають і кацабня пересувається без проблем. Кому вірити? Росфейкам?
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28.11.2025 11:49 Відповісти
Яке це ваше місто, сказали якісь біженці, читай ДС і тоді меньше будеш ФЕЙКАТЬ.(((
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28.11.2025 12:30 Відповісти
ботяра ти проплачений
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28.11.2025 13:07 Відповісти
Дякую
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28.11.2025 11:07 Відповісти
Вже не вірю, просто не вірю.
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28.11.2025 11:13 Відповісти
Коли це сталося? Дерева зелені. Що найменше місяці 3 тому
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28.11.2025 11:33 Відповісти
Такі дрібниці, зелені дерева... Помилка природи мабуть.
Хто ми такі, щоб сумніватися в офіційних повідомленнях!
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28.11.2025 11:48 Відповісти
Невже там ще літо?
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28.11.2025 11:45 Відповісти
хто бреше?

МАСОВИЙ ПОЛОН ПІД ВОВЧАНСЬКОМ! 20 убитих після РЕЙДУ В ПОКРОВСЬКУ. У РФ прорив на Гуляй полі

28 лист. 2025 р. https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA #Вовчанськ https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA #Покровськ https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 #Війна

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28.11.2025 13:06 Відповісти
А куди поділися ті ,що дозволили зайти москалям з флангу?
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28.11.2025 20:36 Відповісти
 
 