Сили оборони заблокували ворога на підступах до Гуляйполя, окупантів у місті немає, - Волошин

Російські сили продовжують атакувати, однак до самого Гуляйполя на Запоріжжі їм увійти не вдалося - оборонці зупинили ворога ще на підступах до міста.

Про це у телеефірі зазначив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Ситуація доволі непроста, противник не припиняє штурмових дій, намагається відтіснити Сили оборони України, проте в самому Гуляйполі противника немає. Він зупинений і блокований на підступах до самого цього населеного пункту. Сили оборони України проводять контрзаходи щодо ворожих атак, тривають пошуково-ударні дії з виявлення груп, які намагаються інфільтруватись в цей населений пункт. Тому у самому Гуляйполі бойових зіткнень немає. Ворог в цей населений пункт не зайшов", - поінформував Волошин.

Читайте: Понад 300 мешканців залишаються в Гуляйполі, евакуація триває, - ОВА