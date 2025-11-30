Сили оборони заблокували ворога на підступах до Гуляйполя, окупантів у місті немає, - Волошин
Російські сили продовжують атакувати, однак до самого Гуляйполя на Запоріжжі їм увійти не вдалося - оборонці зупинили ворога ще на підступах до міста.
Про це у телеефірі зазначив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ситуація доволі непроста, противник не припиняє штурмових дій, намагається відтіснити Сили оборони України, проте в самому Гуляйполі противника немає. Він зупинений і блокований на підступах до самого цього населеного пункту. Сили оборони України проводять контрзаходи щодо ворожих атак, тривають пошуково-ударні дії з виявлення груп, які намагаються інфільтруватись в цей населений пункт. Тому у самому Гуляйполі бойових зіткнень немає. Ворог в цей населений пункт не зайшов", - поінформував Волошин.
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А що там вони мають на увазі під керівництвом П.О.Ц. Потужника ?
Може на дорозі бетонну балку поклади, типу "нізя" = проїзд заблоковано.
Турбує цей зелений новояз
Йому подавай космічні масштаби завдань!!
- То тягни його сюди.
- Та він мене не пускає!