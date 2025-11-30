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Новини Бої на Гуляйпільському напрямку
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Сили оборони заблокували ворога на підступах до Гуляйполя, окупантів у місті немає, - Волошин

Бої за Гуляйполе

Російські сили продовжують атакувати, однак до самого Гуляйполя на Запоріжжі їм увійти не вдалося - оборонці зупинили ворога ще на підступах до міста.

Про це у телеефірі зазначив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Ситуація доволі непроста, противник не припиняє штурмових дій, намагається відтіснити Сили оборони України, проте в самому Гуляйполі противника немає. Він зупинений і блокований на підступах до самого цього населеного пункту. Сили оборони України проводять контрзаходи щодо ворожих атак, тривають пошуково-ударні дії з виявлення груп, які намагаються інфільтруватись в цей населений пункт. Тому у самому Гуляйполі бойових зіткнень немає. Ворог в цей населений пункт не зайшов", - поінформував Волошин.

Читайте: Понад 300 мешканців залишаються в Гуляйполі, евакуація триває, - ОВА

Автор: 

Гуляйполе (246) Запорізька область (4968) Пологівський район (425)
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Топ коментарі
+8
Нове слово в новоязі - заблокували.
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30.11.2025 14:31 Відповісти
+5
Якщо на офіційному рівні починаються спростування перебування ворога у якомусь населеному пункті, це означає, що він там вже є, чи скоро буде. Аксіома.
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30.11.2025 15:46 Відповісти
+4
це як: "ситуація важка але контрольована"
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30.11.2025 14:44 Відповісти
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Нове слово в новоязі - заблокували.
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30.11.2025 14:31 Відповісти
це як: "ситуація важка але контрольована"
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30.11.2025 14:44 Відповісти
може перевірете?
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30.11.2025 16:25 Відповісти
я про вираз "заблокували" - а не про ситуацію на конкретному напрямку...
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30.11.2025 16:30 Відповісти
Опять кусочек хлеба отняли. Сам было хотел это слово прояснить. Когда блокируют, то тут же и добивают. А тут иди знай. Скорее всего картина реальная тяжелейшая.
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30.11.2025 15:53 Відповісти
А ви хіба перший день в інтернеті і не чули таке слово ?
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30.11.2025 15:36 Відповісти
Ну наприклад, якби їх загнали в трубу чи якийсь тупік, то можно сказати "заблоковані".
А що там вони мають на увазі під керівництвом П.О.Ц. Потужника ?
Може на дорозі бетонну балку поклади, типу "нізя" = проїзд заблоковано.
Турбує цей зелений новояз
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30.11.2025 17:15 Відповісти
Якщо на офіційному рівні починаються спростування перебування ворога у якомусь населеному пункті, це означає, що він там вже є, чи скоро буде. Аксіома.
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30.11.2025 15:46 Відповісти
Я думаю,що втрата Гуляйполя вже неминуча.Але головне,що Зе на перемовинах не уступить і клаптика нашої землі.
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30.11.2025 16:12 Відповісти
У нього тепер титул П.О.Ц. Потужний Оплот Цивілізації.
Йому подавай космічні масштаби завдань!!
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30.11.2025 17:17 Відповісти
А є чим?
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30.11.2025 18:53 Відповісти
- Куме, я ведмедя спіймав!
- То тягни його сюди.
- Та він мене не пускає!
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30.11.2025 20:51 Відповісти
 
 