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Новини Бойові дії на сході Бої на сході України
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Ситуація на фронті дуже складна, треба змінити підхід до застосування сил та засобів, - Жорін

жорін про обстановку на фронті

Ситуація на фронті справді є дуже складною. Але її можна виправити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

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Як покращити ситуацію?

"Ситуація на фронті справді є дуже складною. Але не вважаю, що її не можна виправити. З деякими речами ми суттєво запізнилися, проте при ухваленні правильних рішень, ми ще маємо змогу покращити свої позиції. В тому числі і в переговорному процесі за рахунок змін на полі бою", - пише він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Покровську пошуково-штурмові дії, Сили оборони знищують ворога у міській забудові, - УВ "Схід"

Де найскладніше?

За словами Жоріна, Куп’янськ, Лиман, Покровськ, Гуляйполе - це найважчі напрямки, та наступають окупанти усюди, і тиск лише посилюють.

"Зараз нам критично необхідно змінити підхід до застосування сил та засобів, які є в наявності. Звучить складно, але на практиці - абсолютно реальні кроки", - додав військовий.

Читайте: Сили оборони заблокували ворога на підступах до Гуляйполя, окупантів у місті немає, - Волошин

Автор: 

Гуляйполе (247) Запорізька область (4973) Донецька область (11327) Жорін Максим (51) Покровськ (1346) Харківська область (2832) Покровський район (1781) Пологівський район (426) Куп’янський район (752) Куп’янськ (1121)
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Топ коментарі
+15
По перше треба змінити Верховного Головнокомандувача який у справах військових досвідчений як свиня в памаранчах но рило своє в ці справи настирливо пхае.
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01.12.2025 12:32 Відповісти
+13
Ніхто нічого не зрозумів. Всі вони топлять лише за посилення мобілізації.
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01.12.2025 12:42 Відповісти
+12
не факт. працював я в одній фірмі. Були проблеми - люди розбігалися. Поставили питання - що так далі не можна... збиралися з керівництвом,надавали аргументи, пропонували шляхи вирішення... начальство приймалао аргументи, обіцяла виправити ключові моменти...... і (внєзапно) нічого не робило, і так по колу... врешті решт люди потікали - контора закрилася.
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01.12.2025 12:38 Відповісти
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Нарешті зрозуміли, що м'ясом проти м'яса воювати нерозумно
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01.12.2025 12:32 Відповісти
Ні. не тому. Просто у ворога більше не тільки м'яса, але і всього іншого. І постав хоч Олександра Македонського - нічого не зміниться.
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01.12.2025 13:18 Відповісти
- і як же це маленькі армії могли вщент розбивати значно більші ...? Загадка ...🤔
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01.12.2025 13:30 Відповісти
Якщо значно більші за кількістю поступаються за іншими параметрами. В даному випадку цього нема.
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01.12.2025 14:20 Відповісти
не факт. працював я в одній фірмі. Були проблеми - люди розбігалися. Поставили питання - що так далі не можна... збиралися з керівництвом,надавали аргументи, пропонували шляхи вирішення... начальство приймалао аргументи, обіцяла виправити ключові моменти...... і (внєзапно) нічого не робило, і так по колу... врешті решт люди потікали - контора закрилася.
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01.12.2025 12:38 Відповісти
люди потікали - контора закрилася.
- ти постарався ?
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01.12.2025 13:04 Відповісти
Ніхто нічого не зрозумів. Всі вони топлять лише за посилення мобілізації.
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01.12.2025 12:42 Відповісти
Зараз нам критично необхідно змінити підхід до застосування сил та засобів, які є в наявності.
Може, покажете мені, де https://t.me/MaksymZhorin/5911 в оригіналі написано хоч щось про мобілізацію.
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01.12.2025 12:55 Відповісти
Між рядками порожньо, тому кожний може приписати те, що йому треба.
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01.12.2025 13:03 Відповісти
Абсолютно всі бойові командири жаліються на нестачу ОС. Іноді навіть русняві.
Ви теж, бачу, між рядків читаєте.
Попросив показати, де у цій публікації Жорін закликає посилити мобілізацію.
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01.12.2025 14:12 Відповісти
Мова йде про цю публікацію.
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01.12.2025 14:26 Відповісти
Ніхто нічого не зрозумів. Всі вони топлять лише за посилення мобілізації.
Ну то й покажіть мені, де в цій публікації Жорін лише за посилення мобілізації.
Бо ваше твердження вище означає, що Жорін та інші крім як закликів мобілізувати більше - нічого взагалі не кажуть.
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01.12.2025 14:30 Відповісти
Так це одна із проблем в тому числі.
Яка би не була круте техніка і яка б не була просунута тактика, неможливо виграти війну допоки усциклянти тікають за бугор і звідти обсераються при одній згадці про мобілізацію.
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01.12.2025 14:18 Відповісти
Поки одні усциклянти виловлюють цивільних щоб відправити в окопи ЗАМІСТЬ СЕБЕ, а інші усциклянти відмазались і жирують по тилах, несамовито розкрадаючи жалюгідні залишки українського бюджету та західну допомогу, проблема нікуди не подінеться.
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01.12.2025 14:23 Відповісти
Скажи будь ласка, як ти думаєш - чи існував би "відлов" в принципі якби кожне усцикло замість поширення своїх нічних жахів про армію - просто прийшло і оновило дані в ТЦК а потім явилось би за першим викликом як того і вимагає закон?
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01.12.2025 14:27 Відповісти
Чекай-чекай, тобто особистий приклад 400 тисяч АТОшників і добровольців усциклєсів тебе не надихнув? Треба щоб усі військовослужбовці з ТКЦ, в тому числі наприклад мій родич який 2 роки провів на передовій а потім переніс операцію на серці і був списаний в роту охорони - знову пішли воювати і тільки тодііі...
А що власне тільки тоді має статися? Ти реально думаєш що всі тупі а ти один розумний і я не знаю що такі ухилєси як ти нікуди не підуть навіть якщо малолетній син зебіла під в українську версію Фольксштурму? )
-------
Я нічого не хочу "зараз". Все про що я пишу - це те що нема ніякого "ЗАМІСТЬ". Його не існує і існувати не може. Виконувати свій обов'язок повинні усі.
Не хочеш на нуль? Іди працювати в оборонку, народи трьох дітей, влаштуйся в критичне підприємство де є бронювання. Такі правила гри. Якщо ж ти хочеш ці правила об'їхати на кривій козі - то все що відрізняє тебе від умовного Міндіча - це тільки відсутність високих зв'язків. А хитросракість у рядового ухилянта і не-рядового Міндіча однаковісінька.

А коли мільйони спершу обирають "прикольного коміка" щоб він закінчив війну яку вони навіть в бінокль не бачили а потім вишукують дурніших за себе хто піде гасити наслідки їх вибору - тоді й починається нестача особового складу.
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01.12.2025 15:31 Відповісти
Повний дебіл і останнє падло, кажеш?
А як би ти назвав 73% чорноробів які під час війни з ядерною державою обрали собі у верхівку клоунів із обслуги олігархів з працюючим бізнесом і бізнес-партнерами у ворожій країні?
Тобі не здається що це трошки розумово відсталий підхід? Спочатку обирати арлекіна собі в королі а потім вимагати від нього і його балагану військової звитяги?
І чи не здається тобі що така форма державного устрою як res-publicа сама по собі вже означає що оскільки верхівка, а з нею і напрям державної політики, обираєьтся тепер умовними чоноробами - то і воювати за цю країну мусять ті самі чорнороби на рівні з усіма іншими громадянами.
А якби першою мала воювати верхівка то це була би вже аристократія де верхівку ніхто не обирає але всі тяготи із захисту країни лягають в першу чергу не неї.
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01.12.2025 20:13 Відповісти
Єдиним носієм влади в Україні є народ.
От він і перетворив.
До нього тепер всі питання - я за цю почвару не голосував, тож не треба тепер скавуліти чому хтось там не воює.
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01.12.2025 20:32 Відповісти
Звичайна республіка. Така як в більшості країн світу - не Золотий Мільярд, але й не Китай чи Афганістан з талібами.
От чорнороби наобирали собі клоунів замість того хто вже як мінімум одну фазу агрессії зупинив.
Тож іди і спитай їх навіщо вони вибрали це одоробло і чому власну безпеку і безпеку своїх сімей вони цінували менше ніж бажання "хоч паржать".

А що стосується віри - то це знову-таки попитай у маргіналів. Я на виборах послуговуюсь не вірою і на сракою, а розумом і логікою.
І от вони мені чітко підказували що коли людина змогла зупинити агресію не маючи на руках ні армії ні міжнародної підтрики - то створивши перше і друге майже з нуля, вона не не те що другий раз зможе - воно того дургого разу НАВІТЬ НЕ ДОПУСТИЛА БИ, баран ти недолугий прости господи.
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01.12.2025 20:37 Відповісти
Пізно зрозуміли, коли вже "м'яса" стало не вистачати.
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01.12.2025 14:14 Відповісти
По перше треба змінити Верховного Головнокомандувача який у справах військових досвідчений як свиня в памаранчах но рило своє в ці справи настирливо пхае.
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01.12.2025 12:32 Відповісти
Треба замінити фольксвагени транспортери на богдани, там більше влазить. Офіс простих рішень.
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01.12.2025 12:36 Відповісти
Все вірно.
Але достукатись до дуболомів в лампасах, яким доведеться міняти власні рішення, допоможе лише Диво.
Ну, або щось важке...
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01.12.2025 12:37 Відповісти
Найкращі варіант з цього всього:
1. Обмежити втручання гівнокомандуючого і його свити в справи війська.
2. Усіх генералів, і не тільки, понизити до солдата - нехай відчують, що таке порох... Є багато достойних командирів, які вміють керувати і вести бойові дії, і найголовніше - бережуть людей!
3. Перевести країну на "військові рейки".
4. Корупція - розжалувати і відправляти на громадські роботи - розбір завалів, ремонту всього, що пошкоджено - ніякої їм зброї!
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01.12.2025 12:52 Відповісти
нажаль, все це не є реально досяжним.
Але звучить гарно.
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01.12.2025 13:33 Відповісти
Што, потрібно ще більше штурмових тік-ток батальйонів?
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01.12.2025 12:45 Відповісти
Бусифікують і вчать вчорашній війні. Самі ж сидять по тилах.
Так ми дійсно нічого не змінимо. Або всі хитросракі - на фронт або ідіть нахер.
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01.12.2025 12:49 Відповісти
4 рік війни
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01.12.2025 12:50 Відповісти
А хто буде щось міняти,якщо чиновники не несуть відповідальності за свої рішення
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01.12.2025 12:52 Відповісти
Ситуація була складна завжди, але ЗСУ ефективно знищують кацапстанців і так буде далі!
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01.12.2025 12:52 Відповісти
Як не вистачає туточки оцього нездоланного поляцького жовнєжє.....
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01.12.2025 12:58 Відповісти
...далі? просто порівняйте населення рашки і України. То нам що, оте "надалі" розтягнути на -надцять років?
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01.12.2025 13:00 Відповісти
Ця людина переймається дуже, що якщо ми перестанемо воювати з кацапами, йому таки дійсно доведеться одягнути вбрання жовнєжє.... Тому й напав пан дристос, вгамувати не можуть.
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01.12.2025 13:06 Відповісти
Пукан бомбард'є? Пан дристос міцно тримає?
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01.12.2025 13:33 Відповісти
Нічого він вдягати не буде. Драпоне далі і буде десь з Іспанії писати, як поляки ефективно знищують кацапстанців.
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01.12.2025 14:05 Відповісти
Як ти драпанув в бриташку і звідти роздаєш такі саме "розумні" поради? )))
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01.12.2025 14:19 Відповісти
Я в Україні. Далі що?
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01.12.2025 14:25 Відповісти
На окуопованих територіях чи в якій Україні? Ти ж всюди під британським прапором пишеш.
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01.12.2025 14:29 Відповісти
ВПН не для середнього розуму...
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01.12.2025 14:52 Відповісти
Не буде ніяких ...надцять років, при хорошому озброєнні ЗСУ здатні знищувати по 100 тисяч кацапів на місяць, а навіть і більше і війна в такому випадку закінчитсья за кілька місяців!
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01.12.2025 13:26 Відповісти
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01.12.2025 13:34 Відповісти
От сучій Порох, не хоче, щоби війна закінчилася. Продовжує на ній заробляти.
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01.12.2025 17:23 Відповісти
Перестановка ліжок в закладі продовжується ....
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01.12.2025 12:55 Відповісти
Тоже мені стратег х''
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01.12.2025 13:47 Відповісти
В 21 сторіччі воюють технологіями в не окопами і м'ясом, ба навіть в 91 році америкоси під час війни у перській затоці використовували вперше широко високоточну зброю
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01.12.2025 14:29 Відповісти
В Іраку була не війна, скоріше піар-акція.
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01.12.2025 14:39 Відповісти
треба перерізати логістику батальйону "монако"
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01.12.2025 14:39 Відповісти
Він як і всі нічого не пропонує. Говорить треба краще.
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01.12.2025 14:44 Відповісти
Вава попер до макрона обговорити ситуацію, коли наступали сунув свій шнобель у військові справи, тепер с отріцатєльним наступом не лізе у справи сирка
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01.12.2025 15:31 Відповісти
Нормальний військовий-патріот замість піськограя-круїзера вирішить більшість проблем !!!
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01.12.2025 16:53 Відповісти
Масове сзч, яке вже є зараз в буде наростати обвалить ЗСУ. І це лише через амбіції деяких комбригів і командувачів корпусів. Армію + заблокували. П.6 застосовують без роз'яснень і просто по настрою. Гнатов заборонив переходи особового складу із бригади в бригаду. Лише по блату і хабарі. Ніби це врятує фронт. Ні. Недолугі команди некомпетентних командирів обвалять фронт. Солдати бачать брєдові накази і втікають в інші бригади. Штаби це тупо колцентри колекторських фірм. Які найперші завжди втікають. Ха ха ха
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01.12.2025 17:44 Відповісти
 
 