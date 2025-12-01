Ситуація на фронті дуже складна, треба змінити підхід до застосування сил та засобів, - Жорін
Ситуація на фронті справді є дуже складною. Але її можна виправити.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.
Як покращити ситуацію?
"Ситуація на фронті справді є дуже складною. Але не вважаю, що її не можна виправити. З деякими речами ми суттєво запізнилися, проте при ухваленні правильних рішень, ми ще маємо змогу покращити свої позиції. В тому числі і в переговорному процесі за рахунок змін на полі бою", - пише він.
Де найскладніше?
За словами Жоріна, Куп’янськ, Лиман, Покровськ, Гуляйполе - це найважчі напрямки, та наступають окупанти усюди, і тиск лише посилюють.
"Зараз нам критично необхідно змінити підхід до застосування сил та засобів, які є в наявності. Звучить складно, але на практиці - абсолютно реальні кроки", - додав військовий.
Будь ласка, зачекайте...
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- ти постарався ?
Може, покажете мені, де https://t.me/MaksymZhorin/5911 в оригіналі написано хоч щось про мобілізацію.
Ви теж, бачу, між рядків читаєте.
Попросив показати, де у цій публікації Жорін закликає посилити мобілізацію.
Ну то й покажіть мені, де в цій публікації Жорін лише за посилення мобілізації.
Бо ваше твердження вище означає, що Жорін та інші крім як закликів мобілізувати більше - нічого взагалі не кажуть.
Яка би не була круте техніка і яка б не була просунута тактика, неможливо виграти війну допоки усциклянти тікають за бугор і звідти обсераються при одній згадці про мобілізацію.
А що власне тільки тоді має статися? Ти реально думаєш що всі тупі а ти один розумний і я не знаю що такі ухилєси як ти нікуди не підуть навіть якщо малолетній син зебіла під в українську версію Фольксштурму? )
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Я нічого не хочу "зараз". Все про що я пишу - це те що нема ніякого "ЗАМІСТЬ". Його не існує і існувати не може. Виконувати свій обов'язок повинні усі.
Не хочеш на нуль? Іди працювати в оборонку, народи трьох дітей, влаштуйся в критичне підприємство де є бронювання. Такі правила гри. Якщо ж ти хочеш ці правила об'їхати на кривій козі - то все що відрізняє тебе від умовного Міндіча - це тільки відсутність високих зв'язків. А хитросракість у рядового ухилянта і не-рядового Міндіча однаковісінька.
А коли мільйони спершу обирають "прикольного коміка" щоб він закінчив війну яку вони навіть в бінокль не бачили а потім вишукують дурніших за себе хто піде гасити наслідки їх вибору - тоді й починається нестача особового складу.
А як би ти назвав 73% чорноробів які під час війни з ядерною державою обрали собі у верхівку клоунів із обслуги олігархів з працюючим бізнесом і бізнес-партнерами у ворожій країні?
Тобі не здається що це трошки розумово відсталий підхід? Спочатку обирати арлекіна собі в королі а потім вимагати від нього і його балагану військової звитяги?
І чи не здається тобі що така форма державного устрою як res-publicа сама по собі вже означає що оскільки верхівка, а з нею і напрям державної політики, обираєьтся тепер умовними чоноробами - то і воювати за цю країну мусять ті самі чорнороби на рівні з усіма іншими громадянами.
А якби першою мала воювати верхівка то це була би вже аристократія де верхівку ніхто не обирає але всі тяготи із захисту країни лягають в першу чергу не неї.
От він і перетворив.
До нього тепер всі питання - я за цю почвару не голосував, тож не треба тепер скавуліти чому хтось там не воює.
От чорнороби наобирали собі клоунів замість того хто вже як мінімум одну фазу агрессії зупинив.
Тож іди і спитай їх навіщо вони вибрали це одоробло і чому власну безпеку і безпеку своїх сімей вони цінували менше ніж бажання "хоч паржать".
А що стосується віри - то це знову-таки попитай у маргіналів. Я на виборах послуговуюсь не вірою і на сракою, а розумом і логікою.
І от вони мені чітко підказували що коли людина змогла зупинити агресію не маючи на руках ні армії ні міжнародної підтрики - то створивши перше і друге майже з нуля, вона не не те що другий раз зможе - воно того дургого разу НАВІТЬ НЕ ДОПУСТИЛА БИ, баран ти недолугий прости господи.
Але достукатись до дуболомів в лампасах, яким доведеться міняти власні рішення, допоможе лише Диво.
Ну, або щось важке...
1. Обмежити втручання гівнокомандуючого і його свити в справи війська.
2. Усіх генералів, і не тільки, понизити до солдата - нехай відчують, що таке порох... Є багато достойних командирів, які вміють керувати і вести бойові дії, і найголовніше - бережуть людей!
3. Перевести країну на "військові рейки".
4. Корупція - розжалувати і відправляти на громадські роботи - розбір завалів, ремонту всього, що пошкоджено - ніякої їм зброї!
Але звучить гарно.
Так ми дійсно нічого не змінимо. Або всі хитросракі - на фронт або ідіть нахер.