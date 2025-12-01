Ситуація на фронті дуже складна, треба змінити підхід до застосування сил та засобів, - Жорін

Ситуація на фронті справді є дуже складною. Але її можна виправити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

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Як покращити ситуацію?

"Ситуація на фронті справді є дуже складною. Але не вважаю, що її не можна виправити. З деякими речами ми суттєво запізнилися, проте при ухваленні правильних рішень, ми ще маємо змогу покращити свої позиції. В тому числі і в переговорному процесі за рахунок змін на полі бою", - пише він.

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Де найскладніше?

За словами Жоріна, Куп’янськ, Лиман, Покровськ, Гуляйполе - це найважчі напрямки, та наступають окупанти усюди, і тиск лише посилюють.

"Зараз нам критично необхідно змінити підхід до застосування сил та засобів, які є в наявності. Звучить складно, але на практиці - абсолютно реальні кроки", - додав військовий.

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