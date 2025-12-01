РФ каже, що захопила Куп’янськ. Однак ЗСУ зачистили місто від "майже всіх" окупантів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри заяви російської сторони, ЗСУ майже завершили зачистку міста Куп’янськ Харківської області.

Про це він сказав на пресбрифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном, інформує Цензор.НЕТ.

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Ситуація на фронті

Зеленський визнав, що росіяни мають "просування та кілька наступальних дій й операцій, жодна з яких успішною не була".

"Але безумовно точаться складні бої в самому Покровську і на інших напрямках. Наприклад, більше успіху в наших на Куп’янському напрямку. Хоч Росія каже, що захопила Куп’янськ, а ми, якщо чесно майже всіх вичистили з цього міста", - каже він.

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Інформація від Генштабу

Також Зеленський закликав брати інформацію про ситуацію на фронті не з медіа, а з офіційних доповідей Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, він вважає, що інформацію про просування росіян на тлі переговорів треба сприймати "об’єктивно", оскільки "російських воїнів багато" і деякі просування в них таки є, але в армії РФ великі втрати, і фронт, за його словами, — це "жива контактна лінія, яка змінюється в один бік і в інший".

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Ситуація на Куп'янському напрямку