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Новини Зеленський про ситуацію на фронті Бої на Куп’янському напрямку
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РФ каже, що захопила Куп’янськ. Однак ЗСУ зачистили місто від "майже всіх" окупантів, - Зеленський

Куп’янськ - Зеленський заявив про зачистку міста від армії РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри заяви російської сторони, ЗСУ майже завершили зачистку міста Куп’янськ Харківської області.

Про це він сказав на пресбрифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном, інформує Цензор.НЕТ.

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Ситуація на фронті

Зеленський визнав, що росіяни мають "просування та кілька наступальних дій й операцій, жодна з яких успішною не була".

"Але безумовно точаться складні бої в самому Покровську і на інших напрямках. Наприклад, більше успіху в наших на Куп’янському напрямку. Хоч Росія каже, що захопила Куп’янськ, а ми, якщо чесно майже всіх вичистили з цього міста", - каже він.

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Інформація від Генштабу

Також Зеленський закликав брати інформацію про ситуацію на фронті не з медіа, а з офіційних доповідей Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, він вважає, що інформацію про просування росіян на тлі переговорів треба сприймати "об’єктивно", оскільки "російських воїнів багато" і деякі просування в них таки є, але в армії РФ великі втрати, і фронт, за його словами, — це "жива контактна лінія, яка змінюється в один бік і в інший".

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Ситуація на Куп'янському напрямку

  • За минулу добу, за даними Генштабу, на Куп'янському напрямку противник наступальних дій не проводив. 29 листопада відбулося 14 атак загарбників.
  • Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів, Піщане, Колісниківка, Новоплатонівка та у бік Нової Кругляківки, Глушківки й Петропавлівки.

Автор: 

Зеленський Володимир (28024) Харківська область (2834) Куп’янський район (752) Куп’янськ (1121) війна в Україні (8514)
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Топ коментарі
+3
Свято вірю потужному боневтіку, він сам особисто поїхав та переконався, що все зачищено. Герой!
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01.12.2025 18:15 Відповісти
+3
Купьянськ частково захоплений і частково в напівоточені кацапів

поверхневому говноМандувачу варто було б хоча діп стейт за сьогодні подивитись, аби не нести пургу !

.
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01.12.2025 18:21 Відповісти
+1
"Хто це сказав? Встань! Зайдеш потім до мене..."
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01.12.2025 18:12 Відповісти
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https://www.youtube.com/watch?v=WxuY_986wIc https://www.youtube.com/watch?v=ЛУЦЕНКО: Капітуляцію ПІДПИШЕ Умеров. Його "ОБРАЛИ" Путін й Трамп. А після він лишиться в США
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01.12.2025 18:20 Відповісти
Купьянськ частково захоплений і частково в напівоточені кацапів

поверхневому говноМандувачу варто було б хоча діп стейт за сьогодні подивитись, аби не нести пургу !

.
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01.12.2025 18:21 Відповісти
Хто взагалі готує Зе до брифінгів? рф ніколи не заявляла, що захопила Куп'янськ.
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01.12.2025 18:59 Відповісти
"Хто це сказав? Встань! Зайдеш потім до мене..."
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01.12.2025 18:12 Відповісти
Свято вірю потужному боневтіку, він сам особисто поїхав та переконався, що все зачищено. Герой!
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01.12.2025 18:15 Відповісти
Мапи не брешуть, ху...лу їх бульбафюрер показав, їх він сам малював, як йому пацани з мо ху.... лостану наказали. До речі чому мо у ху.... лостані повинні були як трампонутий у міністерство нападу, або мародерства перейменувати
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01.12.2025 18:17 Відповісти
Мати майже не брешуть, а мавпи завжди
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01.12.2025 18:22 Відповісти
буба, цип-цип-цип, давай до дому и крима з собою тягни.
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01.12.2025 18:22 Відповісти
Змагання під назвою "Хто кого перебреше?"

Ще тампона не вистачає з його постійними побрехеньками про оточення ЗСУ
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01.12.2025 18:22 Відповісти
А насправді, обом недоміркам розповідають лише те, що вони хочуть почути. Тільки і всього.
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01.12.2025 18:37 Відповісти
кому верить?
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01.12.2025 18:43 Відповісти
Isw map ещё куча карт с фиксацией фото на местности, кто где.
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01.12.2025 18:49 Відповісти
Что этот ублюдок принимает?
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01.12.2025 18:47 Відповісти
Бреше!
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01.12.2025 18:47 Відповісти
Как сказал Эсхил, первая жертва войны - мозги.
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01.12.2025 18:49 Відповісти
Макрон розказав Вові, як він десант в Одесі висаджує, а Вова розказав Макрону, як Курськ зачищає.
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01.12.2025 19:18 Відповісти
повторення 22 року , тільки тоді були луганські
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01.12.2025 20:31 Відповісти
 
 