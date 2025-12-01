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Новини Бої на Куп’янському напрямку
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Росія не зменшує наступ на Харківщині - бої за Куп’янськ тривають, - Трегубов

Куп’янськ залишається політичною ціллю РФ – активні бої тривають

На Куп’янському напрямку активність російських військ залишається високою. Ворог використовує штурми малими групами та БПЛА, але успіхи сумнівні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

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"Судячи з того, наскільки Путін сам активно бреше про Куп’янськ, їм дуже хочеться показати, що ось у них є просування на низці напрямків відразу. В тому числі велике просування на Харківщині. І для цього треба називати якийсь населений пункт, який хоча б можна знайти на карті, в тому числі американцям. Вони брешуть про те, що Куп’янськ був взятий фактично з жовтня, це вже понад місяць. В цьому місяці вже Путін почав особисто це робити, а до цього це робив Генштаб", - зазначив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил.

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Ситуація на Куп'янському напрямку

За минулу добу, за даними Генштабу, на Куп'янському напрямку противник наступальних дій не проводив. 29 листопада відбулося 14 атак загарбників.

Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів, Піщане, Колісниківка, Новоплатонівка та у бік Нової Кругляківки, Глушківки й Петропавлівки.

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Автор: 

бойові дії (5969) Харківська область (2832) Куп’янський район (752) Куп’янськ (1121) війна в Україні (8514)
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За наслідками злочинної діяльності, з 2019 року, угрупування - офісно-**************** під головуванням зеленського, ВРУ має внести НЕВІДКЛАДНО ряд змін до відповідного законодавства щодо незарахування до трудового стажу на посадах ОСІБАМ, діяння=рішення яких, нанесли шкоди Національним інтересам України, призвели до загибелі Українців та втрати території України!! А тим більше, нарахування/зарахування цим ОСОБАМ, такого періоду трудового стажу для виплати їм і ПЕНСІЙ!!
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01.12.2025 13:03 Відповісти
Це цей пі....ар набросав великими кучами бетоні зуби драконів і сказав шо оце і є бетоні укріплення для захисту ЗСУ. А потім щей засекретив тих хто так розкрадає все.
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01.12.2025 13:37 Відповісти
Якби то було на користь Українців, тоді ще, куди не йшло б, а сьогодні, велика частка ригоАНАЛЬНОЇ «Портновщини» та зелупнів, що сидять на посадах в Урядовому кварталі, з 2019 року, аж до сільради, гадять та мародерять Українців, які зайняті Захистом України від ******!!
Костін, Милованов, серлєщ, міндіч, гончарук, шмигаль, свириденко, Беркутня, вагнерівці, помічники ********* регіоАналів, це підтверджують!!!
Треба усе це лайно, вішати і очищати Україну, починаючи з Києва, і аж до селищних голів, що мародерять комунальні землі!!!!
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01.12.2025 14:29 Відповісти
 
 