Росія не зменшує наступ на Харківщині - бої за Куп’янськ тривають, - Трегубов
На Куп’янському напрямку активність російських військ залишається високою. Ворог використовує штурми малими групами та БПЛА, але успіхи сумнівні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.
"Судячи з того, наскільки Путін сам активно бреше про Куп’янськ, їм дуже хочеться показати, що ось у них є просування на низці напрямків відразу. В тому числі велике просування на Харківщині. І для цього треба називати якийсь населений пункт, який хоча б можна знайти на карті, в тому числі американцям. Вони брешуть про те, що Куп’янськ був взятий фактично з жовтня, це вже понад місяць. В цьому місяці вже Путін почав особисто це робити, а до цього це робив Генштаб", - зазначив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил.
Ситуація на Куп'янському напрямку
За минулу добу, за даними Генштабу, на Куп'янському напрямку противник наступальних дій не проводив. 29 листопада відбулося 14 атак загарбників.
Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів, Піщане, Колісниківка, Новоплатонівка та у бік Нової Кругляківки, Глушківки й Петропавлівки.
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Костін, Милованов, серлєщ, міндіч, гончарук, шмигаль, свириденко, Беркутня, вагнерівці, помічники ********* регіоАналів, це підтверджують!!!
Треба усе це лайно, вішати і очищати Україну, починаючи з Києва, і аж до селищних голів, що мародерять комунальні землі!!!!