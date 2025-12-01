РУС
Новости Бои на Купянском направлении
415 2

Россия не ослабляет наступление на Харьковщине - бои за Купянск продолжаются, - Трегубов

Купянск остается политической целью РФ – активные бои продолжаются

На Купянском направлении активность российских войск остается высокой. Враг использует штурмы небольшими группами и БПЛА, но успехи сомнительны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Судя по тому, насколько Путин сам активно лжет о Купянске, им очень хочется показать, что вот у них есть продвижение по ряду направлений сразу. В том числе большое продвижение в Харьковской области. И для этого нужно называть какой-то населенный пункт, который хотя бы можно найти на карте, в том числе американцам. Они лгут о том, что Купянск был взят фактически с октября, это уже больше месяца. В этом месяце уже Путин начал лично это делать, а до этого это делал Генштаб", - отметил начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация на фронте очень сложная, нужно изменить подход к применению сил и средств, - Жорин

Ситуация на Купянском направлении

За прошедшие сутки, по данным Генштаба, на Купянском направлении противник наступательных действий не проводил. 29 ноября произошло 14 атак захватчиков.

Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Колесниковка, Новоплатоновка и в сторону Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки.

Читайте также: Сильные туманы помогают врагу проникнуть в Волчанск, - Трегубов

Автор: 

боевые действия (5219) Харьковская область (1949) Купянский район (532) Купянск (844) война в Украине (7060)
За наслідками злочинної діяльності, з 2019 року, угрупування - офісно-**************** під головуванням зеленського, ВРУ має внести НЕВІДКЛАДНО ряд змін до відповідного законодавства щодо незарахування до трудового стажу на посадах ОСІБАМ, діяння=рішення яких, нанесли шкоди Національним інтересам України, призвели до загибелі Українців та втрати території України!! А тим більше, нарахування/зарахування цим ОСОБАМ, такого періоду трудового стажу для виплати їм і ПЕНСІЙ!!
01.12.2025 13:03 Ответить
Це цей пі....ар набросав великими кучами бетоні зуби драконів і сказав шо оце і є бетоні укріплення для захисту ЗСУ. А потім щей засекретив тих хто так розкрадає все.
01.12.2025 13:37 Ответить
 
 