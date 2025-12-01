Россия не ослабляет наступление на Харьковщине - бои за Купянск продолжаются, - Трегубов

На Купянском направлении активность российских войск остается высокой. Враг использует штурмы небольшими группами и БПЛА, но успехи сомнительны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов.

"Судя по тому, насколько Путин сам активно лжет о Купянске, им очень хочется показать, что вот у них есть продвижение по ряду направлений сразу. В том числе большое продвижение в Харьковской области. И для этого нужно называть какой-то населенный пункт, который хотя бы можно найти на карте, в том числе американцам. Они лгут о том, что Купянск был взят фактически с октября, это уже больше месяца. В этом месяце уже Путин начал лично это делать, а до этого это делал Генштаб", - отметил начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил.

Ситуация на Купянском направлении

За прошедшие сутки, по данным Генштаба, на Купянском направлении противник наступательных действий не проводил. 29 ноября произошло 14 атак захватчиков.

Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Колесниковка, Новоплатоновка и в сторону Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки.

