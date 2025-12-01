РФ заявляет, что захватила Купянск. Однако ВСУ зачистили город от "почти всех" оккупантов, - Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на заявления российской стороны, ВСУ почти завершили зачистку города Купянск Харьковской области.

Об этом он сказал на пресс-брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация на фронте

Зеленский признал, что россияне имеют "продвижение и несколько наступательных действий и операций, ни одна из которых успешной не была".

"Но, безусловно, идут сложные бои в самом Покровске и на других направлениях. Например, больше успеха у нас на Купянском направлении. Хотя Россия говорит, что захватила Купянск, а мы, если честно, почти всех вычистили из этого города", - говорит он.

Информация от Генштаба

Также Зеленский призвал брать информацию о ситуации на фронте не из СМИ, а из официальных докладов Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, он считает, что информацию о продвижении россиян на фоне переговоров нужно воспринимать "объективно", поскольку "российских воинов много" и некоторые продвижения у них все-таки есть, но в армии РФ большие потери, и фронт, по его словам, — это "живая контактная линия, которая меняется в одну сторону и в другую".

Ситуация на Купянском направлении