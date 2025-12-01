РУС
Зеленский о ситуации на фронте Бои на Купянском направлении
1 098 23

РФ заявляет, что захватила Купянск. Однако ВСУ зачистили город от "почти всех" оккупантов, - Зеленский.

Купянск - Зеленский заявил о зачистке города от армии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на заявления российской стороны, ВСУ почти завершили зачистку города Купянск Харьковской области.

Об этом он сказал на пресс-брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация на фронте

Зеленский признал, что россияне имеют "продвижение и несколько наступательных действий и операций, ни одна из которых успешной не была".

"Но, безусловно, идут сложные бои в самом Покровске и на других направлениях. Например, больше успеха у нас на Купянском направлении. Хотя Россия говорит, что захватила Купянск, а мы, если честно, почти всех вычистили из этого города", - говорит он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не ослабляет наступление в Харьковской области - бои за Купянск продолжаются, - Трегубов

Информация от Генштаба

Также Зеленский призвал брать информацию о ситуации на фронте не из СМИ, а из официальных докладов Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, он считает, что информацию о продвижении россиян на фоне переговоров нужно воспринимать "объективно", поскольку "российских воинов много" и некоторые продвижения у них все-таки есть, но в армии РФ большие потери, и фронт, по его словам, — это "живая контактная линия, которая меняется в одну сторону и в другую".

Смотрите также: Украинские защитники 14-й и 30-й ОМБр отбили штурм оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Ситуация на Купянском направлении

  • За прошедшие сутки, по данным Генштаба, на Купянском направлении противник наступательных действий не проводил. 29 ноября произошло 14 атак захватчиков.
  • Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Колесниковка, Новоплатоновка и в сторону Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки.

Зеленский Владимир (22785) Харьковская область (1949) Купянский район (532) Купянск (844) война в Украине (7060)
Топ комментарии
+10
речник ЗСУ - 4х кратний Ухилянт Оманська Гнида
показать весь комментарий
01.12.2025 18:11 Ответить
+4
Так ти теж міг би поїхати, херой
показать весь комментарий
01.12.2025 18:19 Ответить
+3
щоб поставити крапку й вирішити хто правий - зе чи *****, треба запитати щодо подій наших великих оракулів та пророків - безуглу та гончаренка !
показать весь комментарий
01.12.2025 18:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
речник ЗСУ - 4х кратний Ухилянт Оманська Гнида
показать весь комментарий
01.12.2025 18:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WxuY_986wIc https://www.youtube.com/watch?v=ЛУЦЕНКО: Капітуляцію ПІДПИШЕ Умеров. Його "ОБРАЛИ" Путін й Трамп. А після він лишиться в США
показать весь комментарий
01.12.2025 18:20 Ответить
Купьянськ частково захоплений і частково в напівоточені кацапів

поверхневому говноМандувачу варто було б хоча діп стейт за сьогодні подивитись, аби не нести пургу !

.
показать весь комментарий
01.12.2025 18:21 Ответить
"Хто це сказав? Встань! Зайдеш потім до мене..."
показать весь комментарий
01.12.2025 18:12 Ответить
Свято вірю потужному боневтіку, він сам особисто поїхав та переконався, що все зачищено. Герой!
показать весь комментарий
01.12.2025 18:15 Ответить
Так ти теж міг би поїхати, херой
показать весь комментарий
01.12.2025 18:19 Ответить
так і боневтік і десятки разів був доволі близько від передової . чого не скажешь ні про ***** ні про тебе ні про твого пахана !
показать весь комментарий
01.12.2025 18:25 Ответить
Мапи не брешуть, ху...лу їх бульбафюрер показав, їх він сам малював, як йому пацани з мо ху.... лостану наказали. До речі чому мо у ху.... лостані повинні були як трампонутий у міністерство нападу, або мародерства перейменувати
показать весь комментарий
01.12.2025 18:17 Ответить
Мати майже не брешуть, а мавпи завжди
показать весь комментарий
01.12.2025 18:22 Ответить
буба, цип-цип-цип, давай до дому и крима з собою тягни.
показать весь комментарий
01.12.2025 18:22 Ответить
Змагання під назвою "Хто кого перебреше?"

Ще тампона не вистачає з його постійними побрехеньками про оточення ЗСУ
показать весь комментарий
01.12.2025 18:22 Ответить
щоб поставити крапку й вирішити хто правий - зе чи *****, треба запитати щодо подій наших великих оракулів та пророків - безуглу та гончаренка !
показать весь комментарий
01.12.2025 18:23 Ответить
А насправді, обом недоміркам розповідають лише те, що вони хочуть почути. Тільки і всього.
показать весь комментарий
01.12.2025 18:37 Ответить
кому верить?
показать весь комментарий
01.12.2025 18:43 Ответить
Isw map ещё куча карт с фиксацией фото на местности, кто где.
показать весь комментарий
01.12.2025 18:49 Ответить
Что этот ублюдок принимает?
показать весь комментарий
01.12.2025 18:47 Ответить
Бреше!
показать весь комментарий
01.12.2025 18:47 Ответить
Как сказал Эсхил, первая жертва войны - мозги.
показать весь комментарий
01.12.2025 18:49 Ответить
 
 