РФ заявляет, что захватила Купянск. Однако ВСУ зачистили город от "почти всех" оккупантов, - Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на заявления российской стороны, ВСУ почти завершили зачистку города Купянск Харьковской области.
Об этом он сказал на пресс-брифинге с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация на фронте
Зеленский признал, что россияне имеют "продвижение и несколько наступательных действий и операций, ни одна из которых успешной не была".
"Но, безусловно, идут сложные бои в самом Покровске и на других направлениях. Например, больше успеха у нас на Купянском направлении. Хотя Россия говорит, что захватила Купянск, а мы, если честно, почти всех вычистили из этого города", - говорит он.
Информация от Генштаба
Также Зеленский призвал брать информацию о ситуации на фронте не из СМИ, а из официальных докладов Генерального штаба ВСУ.
Кроме того, он считает, что информацию о продвижении россиян на фоне переговоров нужно воспринимать "объективно", поскольку "российских воинов много" и некоторые продвижения у них все-таки есть, но в армии РФ большие потери, и фронт, по его словам, — это "живая контактная линия, которая меняется в одну сторону и в другую".
Ситуация на Купянском направлении
- За прошедшие сутки, по данным Генштаба, на Купянском направлении противник наступательных действий не проводил. 29 ноября произошло 14 атак захватчиков.
- Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Колесниковка, Новоплатоновка и в сторону Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
поверхневому говноМандувачу варто було б хоча діп стейт за сьогодні подивитись, аби не нести пургу !
.
Ще тампона не вистачає з його постійними побрехеньками про оточення ЗСУ