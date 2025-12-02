Ворог намагався встановити прапор у Покровську для пропагандистського сюжету, - УВ "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" за минулу добу відбили 106 російських штурмів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Ситуація у Покровську

Як зазначається, у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

"Загарбники, скориставшись густим туманом, зробили чергову спробу "флагофтику" в одному з районів міста, щоб пропагандисти використали це як доказ взяття під контроль всього Покровська. Після цього вони поспіхом втекли, триває зачистка ворожих груп", - йдеться у повідомленні.

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Намагання окупантів створювати пропагандистські ілюстрації того, що вони начебто контролюють місто, ведуть до суттєвих втрат їхньої живої сили.

Попри несприятливі погодні умови, підрозділи УВ "Схід" не припиняють повітряну розвідку, коригування та вогневе ураження груп противника.

Обстановка у Мирнограді

У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним", - йдеться у повідомленні.

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Загалом на Покровському напрямку наші захисники минулої доби зупинили 72 штурмові дії агресора у районах Нового Шахового, Дорожнього, Никанорівки, Білицького, Шахового, Родинського, Мирнограда, Новоекономічного, Рівного, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Філії та у бік населеного пункту Гришине.

Ліквідація РФ

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 104 окупантів, з них 81 — безповоротно. Знищено одинадцять безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільної техніки. Крім того, пошкоджено два автомобілі та одну артилерійську систему противника.

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат — 445 окупантів за минулу добу.

Також знищено 586 БпЛА різних типів та 43 одиниці іншого озброєння і техніки.

Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 50 розрахунків російських БпАК.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 1261 вогневе завдання.