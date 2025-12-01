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Новини Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
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Ворог продовжує розпорошуватися у Покровську та його околицях. Логістика до Мирнограду ускладнена, - DeepState

DeepState про ситуацію в районі Покровська та Мирнограду

Сили оборони України намагаються зачищати окремі райони Покровська на Донеччині. Російські окупанти влаштовують вогневі "засідки" поблизу міста, що ускладнює логістику до Мирнограда.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Ситуація у Покровську

"Противник продовжує розпорошуватися по Покровську та його околицях, намагаючись встановити фізичний контроль в районі. Найбільше фіксацій ворога здійснюється в центральній та північній частинах міста, оскільки в південну літає все менше і менше екіпажів", - зазначили вони.

З боку Сил Оборони тривають спроби зачищати окремі райони, але основна робота виконується операторами БПЛА, які постійно намагаються виявити противника та знищити.

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Засідки для ЗСУ поблизу міста

  • Як зауважили у DeepState, одночасно з цим проблемною є ділянка в районі населеного пункту Рівне та по відтинку між Покровськом та Красним Лиманом. Там також зафіксували ворога.

Росіяни влаштовують там засідки, мінують ділянку та навіть вибудовують інженерні загородження, наприклад, у вигляді єгози. Це ускладнює логістику через дану місцевість і пересування в напрямку Мирнограду, наголошує проєкт.

Також дивіться: Фіксуються випадки появи ворога біля логістичних коридорів на Покровському напрямку, - 7 корпус ДШВ. ВІДЕО

Логістика до Мирнограда

Як розповіли бійці, логістика в Мирноград зараз здійснюється за допомогою НРК та дронів.

"Техніка чи автомобілі вже довгий час не застосовується, а кожне фізичне висування в якусь точку це майже 100% потрапляння в засідку противника та входження з ним у вогневий контакт. Зокрема, бійці нарікають, що окрім своїх зон відповідальності, вони отримують задачу утримувати відповідний "перешийок", що вимагає додаткових ресурсів, хоча було б доцільніше віддати цю ділянку додаткових підрозділам, які забезпечать проходження логістики й розвантажать ресурси інших бригад. Ситуація залишається критичною", - додали аналітики.

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Автор: 

Донецька область (11327) бойові дії (5969) Покровськ (1347) Мирноград (276) Покровський район (1782) DeepState (549)
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Інфільтрувалися та розпорошилися. Все норм.
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01.12.2025 20:22 Відповісти
Ситуація контрольована. Логістика виключно дронами, але оточення немає. Чемпіонат ходьби по граблях.
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01.12.2025 21:31 Відповісти
Злякалися Лідора.
Вот Фламінго пролєтєло і ага..
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01.12.2025 22:31 Відповісти
тільки наземні роботи і дрони, це вже повне оточення, навіть поранених вже не вивезти. первий раз з часів маріуполя.
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01.12.2025 22:40 Відповісти
Вже тиждень як Покровськ весь в окупації, а Мирноград в повному оточенні. Але нам ссуть в глаза.
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02.12.2025 00:51 Відповісти
 
 