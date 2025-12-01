Фіксуються випадки появи ворога біля логістичних коридорів на Покровському напрямку, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Попри складну обстановку, Сили оборони продовжують стримувати натиск ворога. Наші воїни готуються до виконання завдань у зимовий період. Укріплюють та належно облаштовують позиції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

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"Таким чином, минулого місяця ворог вкотре провалив черговий план з окупації Покровської агломерації. Нагадаємо, військово-політичне керівництво оголосило про так зване оточення угруповання ще у жовтні", - йдеться у повідомленні.

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Втрати ворога

Натомість, як зазначається, окупанти продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях.

У листопаді наші військові ліквідували в Покровській агломерації 1221 окупантів, ще 545 - поранені. Сили оборони знищили та пошкодили - 140 одиниць авто- та мототранспорту, 7 бойових броньованих машин та 3 танки. Також наші воїни збили 3220 БПЛА всіх видів.

"Лише у Покровську за минулий місяць українські військові знищили 519 окупантів та 131 - поранили. Така кількість втрат - співмірна з чисельністю цілого батальйону", - додали у 7 корпусі ДШВ.

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Логістика

Логістичні шляхи вразливі до вогневого впливу противника, що ускладнює забезпечення та маневр.

"Фіксуються поодинокі випадки появи ворога біля логістичних коридорів. Однак українські військові виявляють та уражають противника для забезпечення логістики. Тож подібні переміщення ворога - не ознака оточення.

Зокрема, у Мирнограді логістика залишається ускладненою. Наші підрозділи мають як основні, так і альтернативні маршрути для ротації. Зокрема, днями українські військові проводили заміну особового складу", - йдеться у повідомленні.