Фиксируются случаи появления врага возле логистических коридоров на Покровском направлении, - 7 корпус ДШВ

Несмотря на сложную обстановку, Силы обороны продолжают сдерживать натиск врага. Наши воины готовятся к выполнению задач в зимний период. Укрепляем и должным образом обустраиваем позиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.

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"Таким образом, в прошлом месяце враг в очередной раз провалил очередной план по оккупации Покровской агломерации. Напомним, военно-политическое руководство объявило о так называемом окружении группировки еще в октябре", - говорится в сообщении.

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Потери врага

В то же время, как отмечается, оккупанты продолжают нести потери, застряв в городских боях.

В ноябре наши военные ликвидировали в Покровской агломерации 1221 оккупанта, еще 545 - ранены. Силы обороны уничтожили и повредили - 140 единиц авто- и мототранспорта, 7 боевых бронированных машин и 3 танка. Также наши воины сбили 3220 БПЛА всех видов.

"Только в Покровске за прошлый месяц украинские военные уничтожили 519 оккупантов и 131 - ранили. Такое количество потерь - соизмеримо с численностью целого батальона", - добавили в 7 корпусе ДШВ.

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Логистика

Логистические пути уязвимы для огневого воздействия противника, что затрудняет обеспечение и маневр.

"Фиксируются единичные случаи появления врага возле логистических коридоров. Однако украинские военные обнаруживают и поражают противника для обеспечения логистики. Поэтому подобные перемещения врага - не признак окружения.

В частности, в Мирнограде логистика остается затрудненной. Наши подразделения имеют как основные, так и альтернативные маршруты для ротации. В частности, на днях украинские военные проводили замену личного состава", - говорится в сообщении.