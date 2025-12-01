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Новости Видео Боевые действия на Покровском направлении Угроза окружения ВСУ на Покровском направлении
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Фиксируются случаи появления врага возле логистических коридоров на Покровском направлении, - 7 корпус ДШВ

покровськ

Несмотря на сложную обстановку, Силы обороны продолжают сдерживать натиск врага. Наши воины готовятся к выполнению задач в зимний период. Укрепляем и должным образом обустраиваем позиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.

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"Таким образом, в прошлом месяце враг в очередной раз провалил очередной план по оккупации Покровской агломерации. Напомним, военно-политическое руководство объявило о так называемом окружении группировки еще в октябре", - говорится в сообщении.

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Потери врага

В то же время, как отмечается, оккупанты продолжают нести потери, застряв в городских боях.

В ноябре наши военные ликвидировали в Покровской агломерации 1221 оккупанта, еще 545 - ранены. Силы обороны уничтожили и повредили - 140 единиц авто- и мототранспорта, 7 боевых бронированных машин и 3 танка. Также наши воины сбили 3220 БПЛА всех видов.

"Только в Покровске за прошлый месяц украинские военные уничтожили 519 оккупантов и 131 - ранили. Такое количество потерь - соизмеримо с численностью целого батальона", - добавили в 7 корпусе ДШВ.

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Логистика

Логистические пути уязвимы для огневого воздействия противника, что затрудняет обеспечение и маневр.

"Фиксируются единичные случаи появления врага возле логистических коридоров. Однако украинские военные обнаруживают и поражают противника для обеспечения логистики. Поэтому подобные перемещения врага - не признак окружения.

В частности, в Мирнограде логистика остается затрудненной. Наши подразделения имеют как основные, так и альтернативные маршруты для ротации. В частности, на днях украинские военные проводили замену личного состава", - говорится в сообщении.

Автор: 

Донецкая область (12448) ДШВ Десантно-штурмовые войска (472) Покровск (1312) Мирноград (273) Покровский район (1766)
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........ правління Оманської Гниди ..і результат

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01.12.2025 14:40 Ответить
Чому так відбувається?
Відповідь влади - бо людей не стає на фронті.
І нічого не роблять.
Мобілізація провалилась.
Тоді беріть резерв з людей у погонах і відправляйте на фронт.
Половину ТЦК, половину поліції, половину тилових військових.
Цих 800 тисяч стане не тільки зупинити рашистів але й навіть посунути окупантів.
Але ж не хочуть, бо корупція, бо всі ці 800 тисяч відкупилися від фронту, хоч і людьми в погонах.
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01.12.2025 14:47 Ответить
 
 