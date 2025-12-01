Враг продолжает рассеиваться в Покровске и его окрестностях. Логистика в Мирноград затруднена, - DeepState

Силы обороны Украины пытаются зачищать отдельные районы Покровска на Донетчине. Российские оккупанты устраивают огневые "засады" вблизи города, что затрудняет логистику в Мирноград.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация в Покровске

"Противник продолжает рассеиваться по Покровску и его окрестностям, пытаясь установить физический контроль в районе. Больше всего фиксаций врага осуществляется в центральной и северной частях города, поскольку в южную летает все меньше и меньше экипажей", - отметили они.

Со стороны Сил обороны продолжаются попытки зачищать отдельные районы, но основная работа выполняется операторами БПЛА, которые постоянно пытаются обнаружить противника и уничтожить.

Засады для ВСУ вблизи города

Как отметили в DeepState, одновременно с этим проблемным является участок в районе населенного пункта Ровно и на участке между Покровском и Красным Лиманом. Там также зафиксировали врага.

Россияне устраивают там засады, минируют участок и даже выстраивают инженерные заграждения, например, в виде ежей. Это затрудняет логистику через данную местность и передвижение в направлении Мирнограда, отмечает проект.

Логистика в Мирноград

Как рассказали бойцы, логистика в Мирноград сейчас осуществляется с помощью НРК и дронов.

"Техника или автомобили уже долгое время не применяются, а каждое физическое выдвижение в какую-то точку это почти 100% попадание в засаду противника и вступление с ним в огневой контакт. В частности, бойцы сетуют, что кроме своих зон ответственности, они получают задачу удерживать соответствующий "перешеек", что требует дополнительных ресурсов, хотя было бы целесообразнее отдать этот участок дополнительным подразделениям, которые обеспечат прохождение логистики и разгрузят ресурсы других бригад. Ситуация остается критической", - добавили аналитики.

