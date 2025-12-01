В ноябре враг оккупировал 505 кв км украинской территории. Больше всего продвижений возле Гуляйполя, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

В ноябре враг оккупировал 505 кв км украинской территории, это почти вдвое больше, чем в сентябре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков мониторингового проекта DeepState.

Больше всего продвижений в районе Гуляйполя

Как отмечается, наибольший успех враг имел в районе Гуляйполя - 40% всех продвижений, причем на отрезок от Гуляйполя до Орехового приходится всего 16% штурмовых действий.

"В октябре 20 АК получил нового качественного командующего, который сразу начал наводить порядок и остановил хаотичное продырявление нашей обороны. Таким образом, в ноябре враг стал активнее давить в сторону Гуляйполя, что принесло много проблем", - говорится в сообщении.

Обстановка возле Покровска и Мирнограда

Тяжелая ситуация в районе Покровска-Мирнограда, на который приходится 32,5% всех атак противника.

"Кацапы возле и в Покровске заняли 35 кв км, а в районе Мирнограда 21,5 кв км. В сумме это 56,5 кв км, что составляет всего 11% от всех продвижений.

По остальным направлениям продвижения без аномалий, за исключением Сиверска, где произошла активизация врага. А также, Одрадное-Амбарное, где вероятно часть продвижений вообще происходила в конце октября. Но из-за лжи, установить это вовремя было трудно", - добавили аналитики.

"Всего же за ноябрь кацапы провели 5990 штурмовых действий - с ноября прошлого года больше было только в декабре прошлого года, а за этот год это самый большой месячный показатель", - резюмирует DeepState.

