В ноябре враг оккупировал 505 кв км украинской территории. Больше всего продвижений возле Гуляйполя, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

Россияне продвигаются в трех областях: что известно?

В ноябре враг оккупировал 505 кв км украинской территории, это почти вдвое больше, чем в сентябре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков мониторингового проекта DeepState.

Больше всего продвижений в районе Гуляйполя

оккупация инфографика

Как отмечается, наибольший успех враг имел в районе Гуляйполя - 40% всех продвижений, причем на отрезок от Гуляйполя до Орехового приходится всего 16% штурмовых действий.

"В октябре 20 АК получил нового качественного командующего, который сразу начал наводить порядок и остановил хаотичное продырявление нашей обороны. Таким образом, в ноябре враг стал активнее давить в сторону Гуляйполя, что принесло много проблем", - говорится в сообщении.

Обстановка возле Покровска и Мирнограда

Тяжелая ситуация в районе Покровска-Мирнограда, на который приходится 32,5% всех атак противника.

"Кацапы возле и в Покровске заняли 35 кв км, а в районе Мирнограда 21,5 кв км. В сумме это 56,5 кв км, что составляет всего 11% от всех продвижений.

По остальным направлениям продвижения без аномалий, за исключением Сиверска, где произошла активизация врага. А также, Одрадное-Амбарное, где вероятно часть продвижений вообще происходила в конце октября. Но из-за лжи, установить это вовремя было трудно", - добавили аналитики.

"Всего же за ноябрь кацапы провели 5990 штурмовых действий - с ноября прошлого года больше было только в декабре прошлого года, а за этот год это самый большой месячный показатель", - резюмирует DeepState.

час міняти Курщину

01.12.2025 15:17 Ответить
Треба ще раз кудись сходити, щоб було що міняти
01.12.2025 15:37 Ответить
Це наслідок провалу мобілізації ,розкрадання грошей при побудові фортефікаційних споруд і недоотриманя військової техніки ,відсутність армійської реформи і непрофесійність багатьох командирів і відсутність у держави ідеології з ким ми воюєм і за що воюєм ?зберегтись як народ, чи зникнути на сибірських просторах.
01.12.2025 15:21 Ответить
А розказував генштаб,що перейшли в наступ і відкинули москалів,виходить не в той бік відкинули,буває
01.12.2025 15:21 Ответить
ЗАТО БУБА ЗНАВ ЗАЛУЖНОГО.....мале ніжтожне еврейське і російськомовне НІЩО, ради власного ЕГО, поклало на сотні тисяч життів більше -а це чиїсь брати, сини і. тд
01.12.2025 15:23 Ответить
 
 