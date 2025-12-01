У листопаді ворог окупував 505 кв. км української території. Найбільше просувань біля Гуляйполя, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

У листопаді ворог окупував 505 кв. км української території, це майже вдвічі більше, ніж у вересні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків моніторингового проєкту DeepState.

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Найбільше просувань у районі Гуляйполя

Як зазначається, найбільше ворог мав успіх у районі Гуляйполя - 40% всіх просувань, причому на відтинок від Гуляйполя до Горіхового припадає всього 16% штурмових дій.

"У жовтні 20 АК отримав нового якісного командувача, який одразу почав наводити порядок та зупинив хаотичне продірявлення нашої оборони. Таким чином у листопаді ворог став активніше давити в бік Гуляйполя, що принесло багато проблем", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка біля Покровська та Мирнограда

Важка ситуація у районі Покровська-Мирнограда, на який припадає 32.5% всіх атак противника.

"Кацапи біля та у Покровську зайняли 35 кв. км, а у районі Мирнограду 21.5 кв. км. В сумі це 56.5 кв. км, що становить всього 11% від всіх просувань.

По решті напрямків просування без аномалій за винятком Сіверська, де відбулася активізація ворога. А також, Одрадне-Амбарне, де ймовірно частина просувань взагалі відбувалася в кінці жовтня. Але через брехню, встановити це вчасно було важко", - додали аналітики.

"Всього ж за листопад кацапи провели 5990 штурмових дій - з листопада минулого року більше було тільки минулого грудня, а за цей рік це найбільший місячний показник", - резюмує DeepState.

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