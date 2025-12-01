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Новини Окуповані території Бої на сході України
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У листопаді ворог окупував 505 кв. км української території. Найбільше просувань біля Гуляйполя, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

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У листопаді ворог окупував 505 кв. км української території, це майже вдвічі більше, ніж у вересні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків моніторингового проєкту DeepState.

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Найбільше просувань у районі Гуляйполя

окупація інфографіка

Як зазначається, найбільше ворог мав успіх у районі Гуляйполя - 40% всіх просувань, причому на відтинок від Гуляйполя до Горіхового припадає всього 16% штурмових дій.

"У жовтні 20 АК отримав нового якісного командувача, який одразу почав наводити порядок та зупинив хаотичне продірявлення нашої оборони. Таким чином у листопаді ворог став активніше давити в бік Гуляйполя, що принесло багато проблем", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка біля Покровська та Мирнограда

Важка ситуація у районі Покровська-Мирнограда, на який припадає 32.5% всіх атак противника.

"Кацапи біля та у Покровську зайняли 35 кв. км, а у районі Мирнограду 21.5 кв. км. В сумі це 56.5 кв. км, що становить всього 11% від всіх просувань.

По решті напрямків просування без аномалій за винятком Сіверська, де відбулася активізація ворога. А також, Одрадне-Амбарне, де ймовірно частина просувань взагалі відбувалася в кінці жовтня. Але через брехню, встановити це вчасно було важко", - додали аналітики.

"Всього ж за листопад кацапи провели 5990 штурмових дій - з листопада минулого року більше було тільки минулого грудня, а за цей рік це найбільший місячний показник", - резюмує DeepState.

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Автор: 

Гуляйполе (247) окупація (6940) Запорізька область (4973) Донецька область (11327) Покровськ (1347) Мирноград (276) Покровський район (1781) Пологівський район (426) DeepState (549)
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час міняти Курщину

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01.12.2025 15:17 Відповісти
Треба ще раз кудись сходити, щоб було що міняти
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01.12.2025 15:37 Відповісти
"У листопаді ворог окупував 505 кв км української території" Володя, треба терміново обміняти на 2 квадратних метри курщини, які Україна зараз контролює, і за які полягли тисячі наших хлопців.....
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01.12.2025 16:01 Відповісти
Це наслідок провалу мобілізації ,розкрадання грошей при побудові фортефікаційних споруд і недоотриманя військової техніки ,відсутність армійської реформи і непрофесійність багатьох командирів і відсутність у держави ідеології з ким ми воюєм і за що воюєм ?зберегтись як народ, чи зникнути на сибірських просторах.
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01.12.2025 15:21 Відповісти
А розказував генштаб,що перейшли в наступ і відкинули москалів,виходить не в той бік відкинули,буває
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01.12.2025 15:21 Відповісти
ЗАТО БУБА ЗНАВ ЗАЛУЖНОГО.....мале ніжтожне еврейське і російськомовне НІЩО, ради власного ЕГО, поклало на сотні тисяч життів більше -а це чиїсь брати, сини і. тд
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01.12.2025 15:23 Відповісти
так 482 чи 505, хто рахував, і перевіряв?
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01.12.2025 16:48 Відповісти
 
 