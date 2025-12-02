Враг пытался установить флаг в Покровске для пропагандистского сюжета, - ГВ "Схід"

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" за прошедшие сутки отразили 106 российских штурмов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ситуация в Покровске

Как отмечается, в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

"Захватчики, воспользовавшись густым туманом, сделали очередную попытку "флаговтыка" в одном из районов города, чтобы пропагандисты использовали это как доказательство взятия под контроль всего Покровска. После этого они поспешно скрылись, продолжается зачистка вражеских групп", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг продолжает распыляться в Покровске и его окрестностях. Логистика в Мирноград затруднена, - DeepState

Попытки оккупантов создавать пропагандистские иллюстрации того, что они якобы контролируют город, приводят к существенным потерям их живой силы.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, подразделения ГВ "Схід" не прекращают воздушную разведку, корректировку и огневое поражение групп противника.

Обстановка в Мирнограде

В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым", - говорится в сообщении.

Читайте также: В ноябре враг оккупировал 505 кв. км украинской территории. Больше всего продвижений возле Гуляйполя, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

В целом на Покровском направлении наши защитники за прошедшие сутки остановили 72 штурмовые действия агрессора в районах Нового Шахово, Дорожного, Никаноровки, Белицкого, Шахово, Родинского, Мирнограда, Новоэкономичного, Ривного, Покровска, Зверово, Котлино, Удачного, Молодецкого, Новоподгородного, Филии и в сторону населенного пункта Гришино.

Ликвидация РФ

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 104 оккупанта, из них 81 - безвозвратно. Уничтожено одиннадцать беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы автомобильной техники. Кроме того, повреждены два автомобиля и одна артиллерийская система противника.

В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 445 оккупантов за прошедшие сутки.

Также уничтожено 586 БПЛА различных типов и 43 единицы другого вооружения и техники.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 50 расчетов российских БПАК.

Смотрите также: Бойцы 425-го полка "Скеля" ликвидировали 7 российских пехотинцев в Покровске. ВИДЕО

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1261 огневое задание.