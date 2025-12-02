Враг пытался установить флаг в Покровске для пропагандистского сюжета, - ГВ "Схід"
Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" за прошедшие сутки отразили 106 российских штурмов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".
Ситуация в Покровске
Как отмечается, в Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.
"Захватчики, воспользовавшись густым туманом, сделали очередную попытку "флаговтыка" в одном из районов города, чтобы пропагандисты использовали это как доказательство взятия под контроль всего Покровска. После этого они поспешно скрылись, продолжается зачистка вражеских групп", - говорится в сообщении.
Попытки оккупантов создавать пропагандистские иллюстрации того, что они якобы контролируют город, приводят к существенным потерям их живой силы.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, подразделения ГВ "Схід" не прекращают воздушную разведку, корректировку и огневое поражение групп противника.
Обстановка в Мирнограде
В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.
"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым", - говорится в сообщении.
В целом на Покровском направлении наши защитники за прошедшие сутки остановили 72 штурмовые действия агрессора в районах Нового Шахово, Дорожного, Никаноровки, Белицкого, Шахово, Родинского, Мирнограда, Новоэкономичного, Ривного, Покровска, Зверово, Котлино, Удачного, Молодецкого, Новоподгородного, Филии и в сторону населенного пункта Гришино.
Ликвидация РФ
По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 104 оккупанта, из них 81 - безвозвратно. Уничтожено одиннадцать беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы автомобильной техники. Кроме того, повреждены два автомобиля и одна артиллерийская система противника.
В целом, в зоне ответственности ГВ "Схід" в течение суток противник продолжает нести наибольшие потери - 445 оккупантов за прошедшие сутки.
Также уничтожено 586 БПЛА различных типов и 43 единицы другого вооружения и техники.
Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 50 расчетов российских БПАК.
Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1261 огневое задание.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава бійцям ЗСУ!