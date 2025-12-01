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Бійці 425-го полку "Скеля" ліквідували 7 російських піхотинців у Покровську. ВIДЕО
Бійці 425‑го окремого штурмового полку "Скеля" ліквідували сімох окупантів у Покровську.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє українських захисників вступили у стрілецький бій з ворогом та передали інформацію про ворожу піхоту побратимам‑операторам дронів.
Дронарі знищили чотирьох загарбників ударними БпЛА, а ще трьох було ліквідовано стрілецьким вогнем у ближньому бою.
На оприлюдненому відео видно, як після точних влучань українських дронів загорілася російська піхота.
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