Бійці 425-го полку "Скеля" ліквідували 7 російських піхотинців у Покровську. ВIДЕО

Бійці 425‑го окремого штурмового полку "Скеля" ліквідували сімох окупантів у Покровську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє українських захисників вступили у стрілецький бій з ворогом та передали інформацію про ворожу піхоту побратимам‑операторам дронів.

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Дронарі знищили чотирьох загарбників ударними БпЛА, а ще трьох було ліквідовано стрілецьким вогнем у ближньому бою.

На оприлюдненому відео видно, як після точних влучань українських дронів загорілася російська піхота.

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