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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Бойові дії на Покровському напрямку Ліквідація російських окупантів
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Бійці 425-го полку "Скеля" ліквідували 7 російських піхотинців у Покровську. ВIДЕО

Бійці 425‑го окремого штурмового полку "Скеля" ліквідували сімох окупантів у Покровську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, двоє українських захисників вступили у стрілецький бій з ворогом та передали інформацію про ворожу піхоту побратимам‑операторам дронів.

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Дронарі знищили чотирьох загарбників ударними БпЛА, а ще трьох було ліквідовано стрілецьким вогнем у ближньому бою.

На оприлюдненому відео видно, як після точних влучань українських дронів загорілася російська піхота.

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Автор: 

армія рф (21271) знищення (10340) Донецька область (11327) дрони (8433) Покровськ (1347) Покровський район (1782) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (63)
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Йо-йо-йой! А щось це робиться? пуйло казав своїм 3.14дарасам, що Покровськ уже "фсьо" - а тут так негарно трапилося....
Слава ЗСУ
Слава бійцям 425-ки
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01.12.2025 21:41 Відповісти
Смерть кацапам!
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02.12.2025 00:33 Відповісти
Кацапам - смерть! 💀
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02.12.2025 11:53 Відповісти
 
 