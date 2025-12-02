Заявления РФ о захвате Покровска, Волчанска и Купянска не соответствуют действительности, - Генштаб
Подразделения Сил обороны Украины продолжают оборонительные операции на сложных участках фронта, в частности в Покровске, Волчанске и Купянске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
РФ лжет о захвате городов
"Бравурные заявления руководства страны-агрессора о "захвате" этих населенных пунктов армией РФ не соответствуют действительности. Речь идет лишь об очередной попытке Кремля использовать снятый на видео "флажок" в пропагандистских целях для влияния на участников международных переговоров", - отмечают в Генштабе.
Бои за Покровск и Мирноград
Как отмечается, в Покровске Донецкой области Силы обороны удерживают северную часть города по линии железной дороги. Продолжаются поисково-штурмовые действия по ликвидации очагов врага. Противник несет значительные потери. За прошедшие сутки на Покровском направлении украинские воины обезвредили в общей сложности 104 оккупанта. Так, наши подразделения уже зачистили группу, которая под прикрытием тумана подняла российский триколор в одном из районов города.
Силы обороны организуют дополнительные логистические пути в районах Покровска и Мирнограда для снабжения наших позиций всем необходимым.
Обстановка в Волчанске
"Напряженной остается ситуация в Волчанске на Харьковщине. Враг не оставляет попыток продвинуться в этом населенном пункте, применяя малые пехотные группы, ударные БПЛА и артиллерию. Однако украинские защитники стойко удерживают позиции", - добавили в Генштабе.
Демонстрационные миссии россиян с триколорами означают для оккупантов только одно – они будут уничтожены Силами обороны Украины.
Что предшествовало?
Накануне Трегубов сообщил, что сильные туманы помогают врагу проникнуть в Волчанск. Генштаб ВСУ, комментируя заявления Герасимова, отмечал, что Купянск и Ямполь находятся под контролем Сил обороны Украины.
Купʼянськ - це ті самі ледь не єдині позитивні новини по фронту, про які я неодноразово говорив.
Обстановка на півночі від міста значно покращилась на користь СОУ, противник не здатний розвивати будь-який успіх та втратив ініціативу. На напрямку противник тільки втрачає в людях та територіях.
В самому місті триває зачистка і тривати вона може ще доволі довго, адже повністю ліквідувати декілька сотень одиниць о/с противника на такій території урбану доволі складно і потребуватиме це дуже великої кількості часу та ресурсів.
@ "За останні днів 10 наші оборонці суттєво зачистили місто. Дійшло навіть до того, що були частково (!) блоковані шляхи інфільтрації малих груп ворога.
Зараз більшість подій переважно перемістилася до північної частини міста, з якої й починалися бої за Купʼянськ. Але також триває зачистка в центральній частині.
Нещодавно вдалося майже повністю зачистити "апендикс" у південно-західній частині, де на 2-3 етапі розвитку наступальних дій накопичилося багато ворогів. Вони планували звідти просунутися до переправи, яка веде до Купʼянська-Вузлового та таким чином повністю ізолювати наш купʼянський гарнізон від основних сил. Насправді, весь напрямок висів "на волосині", бо ізоляцією купʼянского гарнізону це б не обмежилося, а ще б опинилися в оточенні наші оборонці на лівому березі Оскола. Але у ворога не вийшло реалізувати цей план.
Зараз залишається найскладніше - зачистка багатоповерхівок на півночі міста та остаточне блокування шляхів інфільтрації окупантів.
Наразі місто приблизно на 50-60% знаходиться під контролем Сил Оборони. Ще відсотків 20 - сіра зона. Як завжди, добре себе проявили підрозділи ССО. Вони зіграли важливу роль в найкритичніший момент. Також хочу відзначити піхоту та пілотів 14 та 30 механізованих бригад."
У Покровську російські війська закріпилися на північ від залізниці в районі "Жилкооп" і на захід від «Покровського динасового заводу».
На південь від Мирнограда противник просунувся вздовж залізниці, що дозволяє йому посилити тиск у «кишені».
У південній частині Мирнограда російські війська просунулися вздовж вулиць Благовіщенська та Сєдова. Ідуть бої у напрямку мікрорайону Західний та у східній частині 8-го селища."