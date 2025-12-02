Заявления РФ о захвате Покровска, Волчанска и Купянска не соответствуют действительности, - Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины продолжают оборонительные операции на сложных участках фронта, в частности в Покровске, Волчанске и Купянске.

РФ лжет о захвате городов

"Бравурные заявления руководства страны-агрессора о "захвате" этих населенных пунктов армией РФ не соответствуют действительности. Речь идет лишь об очередной попытке Кремля использовать снятый на видео "флажок" в пропагандистских целях для влияния на участников международных переговоров", - отмечают в Генштабе.

Бои за Покровск и Мирноград

Как отмечается, в Покровске Донецкой области Силы обороны удерживают северную часть города по линии железной дороги. Продолжаются поисково-штурмовые действия по ликвидации очагов врага. Противник несет значительные потери. За прошедшие сутки на Покровском направлении украинские воины обезвредили в общей сложности 104 оккупанта. Так, наши подразделения уже зачистили группу, которая под прикрытием тумана подняла российский триколор в одном из районов города.

Силы обороны организуют дополнительные логистические пути в районах Покровска и Мирнограда для снабжения наших позиций всем необходимым.

Обстановка в Волчанске

"Напряженной остается ситуация в Волчанске на Харьковщине. Враг не оставляет попыток продвинуться в этом населенном пункте, применяя малые пехотные группы, ударные БПЛА и артиллерию. Однако украинские защитники стойко удерживают позиции", - добавили в Генштабе.

Демонстрационные миссии россиян с триколорами означают для оккупантов только одно – они будут уничтожены Силами обороны Украины.

Что предшествовало?

Накануне Трегубов сообщил, что сильные туманы помогают врагу проникнуть в Волчанск. Генштаб ВСУ, комментируя заявления Герасимова, отмечал, что Купянск и Ямполь находятся под контролем Сил обороны Украины.

