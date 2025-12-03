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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог окупував Балаган, Солодке та Затишшя, просунувся у Покровську, біля Новоекономічного та Гуляйполя, - DeepState. КАРТА

Балаган карта

Російські окупанти мають територіальні здобутки у Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Де окупанти мають просування?

"Мапу оновлено. Ворог окупував Балаган ( село Покровського району Донецької області), Солодке ( село Пологівському районі Запорізької області) та Затишшя ( село Пологівському районі Запорізької області), а також просунувся у Покровську ( місто Покровського району Донецької області), поблизу Новоекономічного ( селище Покровського району Донецької області) та Гуляйполя ( місто Пологівському районі Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Балаган карта
Балаган 

Солодке карта
Солодке 

Затишшя та Гуляйполе
Затишшя та Гуляйполе

Покровськ карта
Покровськ 

Новоекономічне карта
Новоекономічне 

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти мають просування у Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.

Також читайте: Сили оборони зачистили Іванівку на Дніпропетровщині. Ворог просунувся поблизу Мирнограду, - DeepState. МАПИ

Автор: 

Гуляйполе (247) Запорізька область (4977) Донецька область (11336) Покровський район (1783) Пологівський район (426) Новоекономічне (29) Затишшя (8) Солодке (9) Балаган (3) DeepState (549)
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Топ коментарі
+16
Поверніть Залужного і 16 генералів яких звільнив агент ГРУ РФ Єрмак.
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03.12.2025 14:24 Відповісти
+10
Генштаб мовчить шо кацапи сунуться
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03.12.2025 14:16 Відповісти
+9
будь проклята ZEмерзота ,.НЕ МОВЧІТЬ ! Не знесемо владу мародерів загине держава і всі ми знищені
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03.12.2025 14:28 Відповісти
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Генштаб мовчить шо кацапи сунуться
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03.12.2025 14:16 Відповісти
Потрібно ввести короткострокові контракти для цивільних на 4,8,12 місяців Щоб людина могла підписати контракт, відвоювати 4 місяці, демобілізуватись і отримати відстрочку від подальшої мобілізації на один, два, три роки часу. Якщо гроші не мотивують цивільних підписувати контракти, то потрібно шукати інші механізми залучення цивільних до лас ЗСУ. Таку саму можливість підписати короткосроковий контракт мають отримати мобілізовані та інші контрактники.
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03.12.2025 16:58 Відповісти
Людей буде вистачати, коли охорона маєтків не буде важливіша за війну і охоронці будуть на фронті разом із муніципальними охоронами, міськими вартами, без яких жили ще декілька років тому, а от зараз треба, і т.д., а так це просто знущання з народу. Те ж стосується і хоча б частини ментів, які заброньовані на 90%, взагалі, силовиків, молодих відставників, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, тих, хто закінчив військові навчальні заклади, офіцерів, що можуть бути тільки великими командирами, жодного дня не воювавши, що треба змінювати.. Чинушами з дітьми, кварталівцями і дізелями, які показово вийдуть і скажуть, що йдуть на фронт. Коли буде реальна боротьба із корупцією, люстрація суддів і прокурорів, коли міндичів будуть не випускати, а садити за грати. А поки що тільки хапають хворих людей, з яких часто воїни ніякі.
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03.12.2025 17:25 Відповісти
Коли всі чинуши, силовики, судді, прокурори і т.д., що числяться на окупованій території, будуть звільнені і мобілізовані? Взагалі, ми керуємось Женевською конвенцією? За нею окуповані території утримує окупант! І вчителів, і пенсіонерів - всіх!

Натомість, ще й військові адміністрації навіщось в кожному окупованому селі!

Згідно з указом, у регіоні з'явилися такі військові адміністрації:
Маріупольська міська;
Кальчицька сільська Маріупольського району;
Мангушська селищна Маріупольського району;
Микільська селищна Маріупольського району;
Старомлинівська сільська Волноваського району;
Хлібодарівська сільська Волноваського району.

Окремими розпорядженнями президент призначив:
Надію Сердюкову - начальницею Мирненської селищної військової адміністрації;
Артема Єфіменка - начальником Ольгинської селищної військової адміністрації;
Альону Лєвтєрову - начальницею Старомлинівської сільської військової адміністрації;
Олександра Куркчи - начальником Сартанської селищної військової адміністрації;
Наталію Воробйову - начальницею Мангушської селищної військової адміністрації (перед цим Воробйову звільнили з посади голови Маріупольської райдержадміністраці ї);
Володимира Матяша - начальником Кальчицької сільської військової адміністрації;
Михайла Бурнадзе - начальником Хлібодарівської сільської військової адміністрації;
Володимира Халабузара - начальником Микільської селищної військової адміністрації.

І хто ці всі люди? Хтось пояснить, яка ціль створення всіх цих адміністрацій в давно окупованих селищах? Вони туди поїдуть? Будуть воювати?
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03.12.2025 17:27 Відповісти
Я вже на нулі, давай приєднуйся, відношення виписати?
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04.12.2025 13:31 Відповісти
Сирський це людина Єрмака і він продовжує те що йому наказали в ГРУ РФ.
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03.12.2025 14:22 Відповісти
Поверніть Залужного і 16 генералів яких звільнив агент ГРУ РФ Єрмак.
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03.12.2025 14:24 Відповісти
Это нужно не в соцсетях просить ,а под ВР на массовых митингах требовать. К примеру как на картонном майдане
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03.12.2025 16:18 Відповісти
Залиште інваліда в спокої, він проживає краще своє життя в Лондоні!
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04.12.2025 11:20 Відповісти
будь проклята ZEмерзота ,.НЕ МОВЧІТЬ ! Не знесемо владу мародерів загине держава і всі ми знищені
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03.12.2025 14:28 Відповісти
Допоки Київ не окупують - ВОНИ НЕ СХАМЕНУТЬСЯ. От і все
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03.12.2025 14:29 Відповісти
І головне шо про це ще було відомо з 14 року - ну по крайній мірі ху..о завжди підкреслював - шо новоросія - а це 8 областей України йього чекає. Але прийшов 19 рік і прийшло О-осознане - мир в очах путіна. І понеслось - кров, смертя, втрати....
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03.12.2025 14:34 Відповісти
Схоже з цим Верховним головнокомандувачем і головкомом годі сподіватись на перелом в цій війні, ось тому була провалена мобілізація ,ось тому був відправлений в відставку Залужний і 16 генералів після чого почалось безперервне просування орди ,а нам розповідали про 3 тисячі ракет "фламінго" ,сотні літаків які мають закупити ,сотні "томагавків" і десятки "петріотів" де вони.
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03.12.2025 15:02 Відповісти
Йти в окопи немає бажаючих. Хто виходив на вулицю тих половили решта пересічних дядьків пішли в підпілля. А професійні військові не дурні щоб лізти в окоп, хай піджаки геройствують.Ну і час побєдобєсамтявитися в ТЦК бо фронт все переможний сиплеться ну і - ні перемир'ю!
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03.12.2025 15:12 Відповісти
Піджаки - кафедрові ахвіцери теж не сильно геройствують, більше по закордонах та по форумах інших закликати на смерть.
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03.12.2025 17:59 Відповісти
Румунія знищила український дрон Sea Baby у Чорному морі
Отакої! Кацапські не становлять загрози, коли прямо в Румунію залітають, а наші в морі, кажуть, становлять... При тому, що ми стоїмо перед ними щитом, забули, що путлер ставив ультиматум НАТО щодо кордонів до 97-го року.
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03.12.2025 19:32 Відповісти
Почему мы должны быть щитом всей европы?
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04.12.2025 09:31 Відповісти
А в нас хтось питає?
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04.12.2025 12:24 Відповісти
Затишье было оккупировано еще две недели назад.
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04.12.2025 09:28 Відповісти
А в цей самий час ГУР відвоював у військової частини санаторій "Жовтень" у Кончі-Заспі! Оце успіх! Ось де справжній контрнаступ!
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04.12.2025 10:15 Відповісти
Це може бути небезпечний прецедент. А що, подумають, якщо можна безкарно вбивати людей прямо в ТЦК, то чому не можна захоплювати майно. Хоча, зрозуміло, що й те, й інше без дозволу та вказівки керівництва б не мало місця.
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04.12.2025 13:32 Відповісти
Ти думаєш, той режим кращий?
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04.12.2025 13:25 Відповісти
 
 