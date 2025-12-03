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Ворог окупував Балаган, Солодке та Затишшя, просунувся у Покровську, біля Новоекономічного та Гуляйполя, - DeepState. КАРТА
Російські окупанти мають територіальні здобутки у Донецькій та Запорізькій областях.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Де окупанти мають просування?
"Мапу оновлено. Ворог окупував Балаган ( село Покровського району Донецької області), Солодке ( село Пологівському районі Запорізької області) та Затишшя ( село Пологівському районі Запорізької області), а також просунувся у Покровську ( місто Покровського району Донецької області), поблизу Новоекономічного ( селище Покровського району Донецької області) та Гуляйполя ( місто Пологівському районі Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти мають просування у Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.
Топ коментарі
+16 Вацлав #610906
показати весь коментар03.12.2025 14:24 Відповісти Посилання
+10 Валентин Коваль #587289
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+9 Milana Kotova
показати весь коментар03.12.2025 14:28 Відповісти Посилання
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Натомість, ще й військові адміністрації навіщось в кожному окупованому селі!
Згідно з указом, у регіоні з'явилися такі військові адміністрації:
Маріупольська міська;
Кальчицька сільська Маріупольського району;
Мангушська селищна Маріупольського району;
Микільська селищна Маріупольського району;
Старомлинівська сільська Волноваського району;
Хлібодарівська сільська Волноваського району.
Окремими розпорядженнями президент призначив:
Надію Сердюкову - начальницею Мирненської селищної військової адміністрації;
Артема Єфіменка - начальником Ольгинської селищної військової адміністрації;
Альону Лєвтєрову - начальницею Старомлинівської сільської військової адміністрації;
Олександра Куркчи - начальником Сартанської селищної військової адміністрації;
Наталію Воробйову - начальницею Мангушської селищної військової адміністрації (перед цим Воробйову звільнили з посади голови Маріупольської райдержадміністраці ї);
Володимира Матяша - начальником Кальчицької сільської військової адміністрації;
Михайла Бурнадзе - начальником Хлібодарівської сільської військової адміністрації;
Володимира Халабузара - начальником Микільської селищної військової адміністрації.
І хто ці всі люди? Хтось пояснить, яка ціль створення всіх цих адміністрацій в давно окупованих селищах? Вони туди поїдуть? Будуть воювати?
Отакої! Кацапські не становлять загрози, коли прямо в Румунію залітають, а наші в морі, кажуть, становлять... При тому, що ми стоїмо перед ними щитом, забули, що путлер ставив ультиматум НАТО щодо кордонів до 97-го року.