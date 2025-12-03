Ворог окупував Балаган, Солодке та Затишшя, просунувся у Покровську, біля Новоекономічного та Гуляйполя, - DeepState. КАРТА

Російські окупанти мають територіальні здобутки у Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Де окупанти мають просування?

"Мапу оновлено. Ворог окупував Балаган ( село Покровського району Донецької області), Солодке ( село Пологівському районі Запорізької області) та Затишшя ( село Пологівському районі Запорізької області), а також просунувся у Покровську ( місто Покровського району Донецької області), поблизу Новоекономічного ( селище Покровського району Донецької області) та Гуляйполя ( місто Пологівському районі Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.



Балаган



Солодке



Затишшя та Гуляйполе



Покровськ



Новоекономічне

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти мають просування у Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.

Також читайте: Сили оборони зачистили Іванівку на Дніпропетровщині. Ворог просунувся поблизу Мирнограду, - DeepState. МАПИ