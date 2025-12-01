УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9501 відвідувач онлайн
Новини Оновлені карти DeepState Оновлення мапи DeepState
6 617 21

Рашисти мають просування у Запорізькій, Донецькій та Харківській областях, - DeepState. МАПИ

Російські окупанти мають просування у Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Просування ворога

Запорізька область

Ворог просунувся біля Рівнопілля та Гуляйполя.

Росіяни мають просування у трьох областях: що відомо?
Росіяни мають просування у трьох областях: що відомо?

Донецька область

Окупанти мають просування біля Ступочок.

Росіяни мають просування у трьох областях: що відомо?

Харківщина

Російські війська просунулися біля Дворічанського.

Росіяни мають просування у трьох областях: що відомо?

Також читайте: Росія не зменшує наступ на Харківщині - бої за Куп’янськ тривають, - Трегубов

Автор: 

Гуляйполе (247) Запорізька область (4973) Донецька область (11327) бойові дії (5969) Харківська область (2834) Краматорський район (1272) Пологівський район (426) Куп’янський район (752) Ступочки (10) Рівнопілля (16) Дворічанське (4) DeepState (549)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Не на часі. У Найвеличнішого проблеми. Йде торг за його імунітет.
показати весь коментар
01.12.2025 14:41 Відповісти
+3
П'яний поліцейський на Полтавщині збив на смерть двох сестер-підлітків

Це поки ми тут пишемо, що вся ця арава заброньованих на 90% силовиків мала б воювати разом з молодими відставниками, охоронцями, офіцерами і т.д., а не тягати хворих людей.
показати весь коментар
01.12.2025 18:35 Відповісти
+2
Завтра опять 1080 убитыми в список залистают кацапов! И танками чуть добавят. Сойдёт. ,,Дела идут, контора пишет---рубль дадут, а два запишут,,. Любимая поговорка с первых 5-леток была у пролетариата, и до последних.
показати весь коментар
01.12.2025 19:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не на часі. У Найвеличнішого проблеми. Йде торг за його імунітет.
показати весь коментар
01.12.2025 14:41 Відповісти
П'яний поліцейський на Полтавщині збив на смерть двох сестер-підлітків

Це поки ми тут пишемо, що вся ця арава заброньованих на 90% силовиків мала б воювати разом з молодими відставниками, охоронцями, офіцерами і т.д., а не тягати хворих людей.
показати весь коментар
01.12.2025 18:35 Відповісти
Завтра опять 1080 убитыми в список залистают кацапов! И танками чуть добавят. Сойдёт. ,,Дела идут, контора пишет---рубль дадут, а два запишут,,. Любимая поговорка с первых 5-леток была у пролетариата, и до последних.
показати весь коментар
01.12.2025 19:30 Відповісти
А скільки, по твоєму, за сьогодні наші вбили російськомовних?
показати весь коментар
01.12.2025 20:09 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2025 09:19 Відповісти
апападробнєє?
показати весь коментар
02.12.2025 11:26 Відповісти
Сколько убили по моему? Так нет у меня такой цифры. Может у тебя есть? Тем более за сегодня. На утро скажут---но тоже не ответят---а как считали? Ночью тем более. А вот по кладбищам давно пора посчитать, сколько полягло уже. На сотни гектаров особенно в облцентрах выросли кладбища. Флаги ковром на ветру колышет, за горизонт картина лютая!
показати весь коментар
02.12.2025 19:35 Відповісти
Чого ж нема цифр...Генштаб кожен день видає.
показати весь коментар
02.12.2025 19:38 Відповісти
Так ведь я про эту профанацию и печатал и не раз и давно. Уже второй миллион распечатали. Помогло? Про это и стёб был--сколько можно макуху прелую запускать?
показати весь коментар
02.12.2025 19:50 Відповісти
Тобто ти не знаєш скільки російськомовних вбила Українська Армія, але знаєш, що не стільки, скільки заявляє Генштаб...то може вони занижують втрати російськомовних?
показати весь коментар
02.12.2025 19:55 Відповісти
А может завышают? Реальные потери после любой войны всегда появляются даже и десятки лет спустя. Но терять десятки километров в сутки своей земли, но по тысяче уничтожая врага в среднем уже четвёртый год? Нормальная статистика однако!
показати весь коментар
02.12.2025 20:04 Відповісти
А наступаюча сторона не втрачає втричі більше?
показати весь коментар
02.12.2025 20:06 Відповісти
Мне в июле 23 г меняли кардистимулятор, плохо дело пошло, в палате сменил почти 4 состава, почти месяц лежал, до реанимации дело дошло. Две койки были под ВСУ, и летчик был, тероборона тоже, ВСУ, приходили к ним с других отделений такие же. Ох и наслушался я и распрашивал тоже. Печатать долго. Та уже и на районе есть недавно уже пришедшие окончательно. И на колясках и с ампутациями. Я больше после этого туфтой не увлекаюсь. Рекомендую смелым журналюгам с закрытими лицами брать интервью у отвоевавшихся наших солдат. Обратите внимание на комедь, что пошла с весны 22г брать у кацапских пленных интервью. Целая уже система! А по нашим солдатам полный штиль. Пора трезветь.
показати весь коментар
02.12.2025 20:19 Відповісти
І до чого це ти усе це? Пропонуєш капітуляцію?
показати весь коментар
02.12.2025 20:38 Відповісти
Это вопрос к финнам и японцам. Кстати можно и у немцев спросить. Можно издалека заехать с таким вопросом у указанных. Хотят ли немцы забрать Восточную Пруссию, а финнам---не мечтают ли о Карелии ? Можно по свежему моменту даже у молдаван спросить----не мечтают ли на досуге о городе Тирасполе---где на центральных улицах куры пасутся и даже коровы, а молодёжи и след простыл! И ржавые ордена совковые на проходной завода висят на виду.
показати весь коментар
03.12.2025 22:07 Відповісти
За для припинення війни Київ, по твоєму, варто було би віддати росіі? росіяни ніколи не говорили, що не існує фінів, молдаван і навіть білорусів - для них не існують лише українці.
показати весь коментар
03.12.2025 22:50 Відповісти
Єврейський клоун - феноменальний командувач. Прибрав українця Залужного, який успішно воював, і поставив московита сирського, який два роки щодня здає території. І нищить ЗСУ. Єврей в ролі українського Гетьмана - це катастрофа!
показати весь коментар
02.12.2025 06:52 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2025 07:09 Відповісти
Чому кацапи спокійно перетинають кордон України?
показати весь коментар
02.12.2025 08:06 Відповісти
Бо східний кордон охороняють не так добре, як західний.
показати весь коментар
02.12.2025 09:23 Відповісти
Каждый день наши войска отступают и сдают новые территории врагу, попадают под оккупацию украинцы, судьба их будет печальной. Притом это уже четкая система. Следовательно, не все в порядке у нас, не все в порядке в управлении войсками, недостаточно снабжение, недостаточное количество воюющих войск и на лицо другие недостатки. В такое тяжелое, критическое время для Украины, президент Украины должен быть на своем месте и заниматься обороной и я не понимаю, хоть убейте, какие могут быть у него зарубежные поездки, когда враг наступает и захватывает все новые территории. Скоро мы потеряем Украину, и всех нас в лучшем случае отправят на Соловки, Магадан и просто их убьют. Мне уже далеко за семьдесят и к сожалению я не могу уже физически воевать. Но почему все молчат
показати весь коментар
02.12.2025 11:45 Відповісти
 
 