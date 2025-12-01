Рашисти мають просування у Запорізькій, Донецькій та Харківській областях, - DeepState. МАПИ
Російські окупанти мають просування у Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Просування ворога
Запорізька область
Ворог просунувся біля Рівнопілля та Гуляйполя.
Донецька область
Окупанти мають просування біля Ступочок.
Харківщина
Російські війська просунулися біля Дворічанського.
Топ коментарі
+7 CrossFirenko
показати весь коментар01.12.2025 14:41 Відповісти Посилання
+3 Денис Белов #610926
показати весь коментар01.12.2025 18:35 Відповісти Посилання
+2 Борис Дородный #516688
показати весь коментар01.12.2025 19:30 Відповісти Посилання
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Це поки ми тут пишемо, що вся ця арава заброньованих на 90% силовиків мала б воювати разом з молодими відставниками, охоронцями, офіцерами і т.д., а не тягати хворих людей.