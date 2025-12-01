РУС
Рашисты продвигаются в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях, - DeepState

Российские оккупанты продвигаются в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Продвижение врага

Запорожская область

Враг продвинулся возле Ровнополья и Гуляйполя.

Донецкая область

Оккупанты продвигаются возле Ступочек.

Харьковская область

Российские войска продвинулись возле Двуречанского.

Читайте также: Россия не ослабляет наступление на Харьковщине - бои за Купянск продолжаются, - Трегубов

Гуляйполе (126) Запорожская область (3846) Донецкая область (11468) боевые действия (5219) Харьковская область (1949) Краматорский район (883) Пологовский район (269) Купянский район (532) Ступочки (2) Ровнополье (13) Двуречанское (2) DeepState (368)
Не на часі. У Найвеличнішого проблеми. Йде торг за його імунітет.
01.12.2025 14:41 Ответить
 
 