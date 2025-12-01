Рашисты продвигаются в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях, - DeepState
Российские оккупанты продвигаются в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Продвижение врага
Запорожская область
Враг продвинулся возле Ровнополья и Гуляйполя.
Донецкая область
Оккупанты продвигаются возле Ступочек.
Харьковская область
Российские войска продвинулись возле Двуречанского.
