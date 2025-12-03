Враг оккупировал Балаган, Солодкое и Затишье, продвинулся в Покровске, возле Новоэкономичного и Гуляйполя, - DeepState. КАРТА
Российские оккупанты имеют территориальные достижения в Донецкой и Запорожской областях.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Где оккупанты имеют продвижение?
"Карта обновлена. Враг оккупировал Балаган (село Покровского района Донецкой области), Солодкое (село Пологовского района Запорожской области) и Затишье (село Пологовского района Запорожской области), а также продвинулся в Покровске (город Покровского района Донецкой области), вблизи Новоэкономичного (поселок Покровского района Донецкой области) и Гуляйполя (город Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты продвигаются в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий03.12.2025 14:16 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вацлав #610906
показать весь комментарий03.12.2025 14:22 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вацлав #610906
показать весь комментарий03.12.2025 14:24 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
✘
Milana Kotova
показать весь комментарий03.12.2025 14:28 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Михайло Иляш
показать весь комментарий03.12.2025 14:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Danger Zone
показать весь комментарий03.12.2025 14:34 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий03.12.2025 15:02 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Andrijmak63
показать весь комментарий03.12.2025 15:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль