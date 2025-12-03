РУС
Враг оккупировал Балаган, Солодкое и Затишье, продвинулся в Покровске, возле Новоэкономичного и Гуляйполя, - DeepState. КАРТА

Балаган карта

Российские оккупанты имеют территориальные достижения в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Где оккупанты имеют продвижение?

"Карта обновлена. Враг оккупировал Балаган (село Покровского района Донецкой области), Солодкое (село Пологовского района Запорожской области) и Затишье (село Пологовского района Запорожской области), а также продвинулся в Покровске (город Покровского района Донецкой области), вблизи Новоэкономичного (поселок Покровского района Донецкой области) и Гуляйполя (город Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Балаган карта
Балаган 

Солодкое карта
Солодкое 

Затишье и Гуляйполе
Затишье и Гуляйполе

Покровск карта
Покровск 

Новоекономичное карта
Новоэкономичное 

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты продвигаются в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.

Читайте также: Силы обороны зачистили Ивановку в Днепропетровской области. Враг продвинулся вблизи Мирнограда, - DeepState. КАРТЫ

Гуляйполе (129) Запорожская область (3853) Донецкая область (11496) Покровский район (1380) Пологовский район (272) Новоэкономическое (25) Затишье (8) Сладкое (7) Балаган (1) DeepState (373)
Генштаб мовчить шо кацапи сунуться
03.12.2025 14:16 Ответить
Сирський це людина Єрмака і він продовжує те що йому наказали в ГРУ РФ.
03.12.2025 14:22 Ответить
Поверніть Залужного і 16 генералів яких звільнив агент ГРУ РФ Єрмак.
03.12.2025 14:24 Ответить
будь проклята ZEмерзота ,.НЕ МОВЧІТЬ ! Не знесемо владу мародерів загине держава і всі ми знищені
03.12.2025 14:28 Ответить
Допоки Київ не окупують - ВОНИ НЕ СХАМЕНУТЬСЯ. От і все
03.12.2025 14:29 Ответить
І головне шо про це ще було відомо з 14 року - ну по крайній мірі ху..о завжди підкреслював - шо новоросія - а це 8 областей України йього чекає. Але прийшов 19 рік і прийшло О-осознане - мир в очах путіна. І понеслось - кров, смертя, втрати....
03.12.2025 14:34 Ответить
Схоже з цим Верховним головнокомандувачем і головкомом годі сподіватись на перелом в цій війні, ось тому була провалена мобілізація ,ось тому був відправлений в відставку Залужний і 16 генералів після чого почалось безперервне просування орди ,а нам розповідали про 3 тисячі ракет "фламінго" ,сотні літаків які мають закупити ,сотні "томагавків" і десятки "петріотів" де вони.
03.12.2025 15:02 Ответить
Йти в окопи немає бажаючих. Хто виходив на вулицю тих половили решта пересічних дядьків пішли в підпілля. А професійні військові не дурні щоб лізти в окоп, хай піджаки геройствують.Ну і час побєдобєсамтявитися в ТЦК бо фронт все переможний сиплеться ну і - ні перемир'ю!
03.12.2025 15:12 Ответить
 
 