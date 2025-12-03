Враг оккупировал Балаган, Солодкое и Затишье, продвинулся в Покровске, возле Новоэкономичного и Гуляйполя, - DeepState. КАРТА

Российские оккупанты имеют территориальные достижения в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Где оккупанты имеют продвижение?

"Карта обновлена. Враг оккупировал Балаган (село Покровского района Донецкой области), Солодкое (село Пологовского района Запорожской области) и Затишье (село Пологовского района Запорожской области), а также продвинулся в Покровске (город Покровского района Донецкой области), вблизи Новоэкономичного (поселок Покровского района Донецкой области) и Гуляйполя (город Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.



Балаган



Солодкое



Затишье и Гуляйполе



Покровск



Новоэкономичное

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты продвигаются в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.

Читайте также: Силы обороны зачистили Ивановку в Днепропетровской области. Враг продвинулся вблизи Мирнограда, - DeepState. КАРТЫ