1 358 0
Силы обороны зачистили Ивановку на Днепропетровщине. Враг продвинулся вблизи Мирнограда, - DeepState. КАРТЫ
Силы обороны Украины очистили от российских оккупантов населенный пункт Ивановка в Днепропетровской области. В то же время захватчики продвинулись возле города Мирноград Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Силы обороны Украины зачистили Ивановку. Враг продвинулся вблизи Мирнограда", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль