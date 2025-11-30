РУС
Силы обороны зачистили Ивановку на Днепропетровщине. Враг продвинулся вблизи Мирнограда, - DeepState. КАРТЫ

Силы обороны Украины очистили от российских оккупантов населенный пункт Ивановка в Днепропетровской области. В то же время захватчики продвинулись возле города Мирноград Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Силы обороны Украины зачистили Ивановку. Враг продвинулся вблизи Мирнограда", - говорится в сообщении.

карта

карта

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о том, что военные 37-й отдельной бригады морской пехоты зачистили населенный пункт Ивановка Днепропетровской области и его южные окраины.
  • В результате поисково-ударных действий было уничтожено 53 оккупанта, еще 19 захватчиков взято в плен.

Смотрите также: В боях за Ивановку морпехи 37-й бригады взяли в плен 19 оккупантов, один из них зачитал "Заповіт" Тараса Шевченко. ВИДЕО

Донецкая область (11461) Мирноград (150) Днепропетровская область (4755) Синельниковский район (361) Покровский район (1360) Ивановка (4) DeepState (366)
