Украинские защитники зачистили Ивановку на Днепропетровщине, ликвидированы 53 оккупанта, еще 19 - взяты в плен, - DeepState. ВИДЕО
Военные 37 отдельной бригады морской пехоты зачистили населенный пункт Ивановка Днепропетровской области и его южные окраины.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Ликвидированы и взяты в плен оккупанты
В результате поисково-ударных действий было уничтожено 53 оккупанта, еще 19 захватчиков взяты в плен.
Отмечается, что пленных оккупантов передали "для пополнения обменного фонда".
"Их накормили и оказали медицинскую помощь", - рассказали в DeepState, подчеркнув, что в отличие от россиян, украинские военные максимально соблюдают нормы международного права.
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Без проходження цих природніх рубежів подальше просування військ російських загарбників неможливе.
https://zaxid.net/kozhen_shostiy_poloneniy_silami_oboroni_maye_ukrayinskiy_pasport_n1623981
https://zaxid.net/kozhen_shostiy_poloneniy_silami_oboroni_maye_ukrayinskiy_pasport_n1623981
У боях за Іванівку в Дніпропетровській області морпіхи 37-ї окремої бригади морської піхоти ліквідували 53 окупанти та взяли в полон ще 19.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед полонених - загарбники з 228-го штурмового полку ЗС РФ.
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У описі до https://t.me/ButusovPlus/25002 відео зазначається, що один із полонених військових РФ навчався української мови в школі на тимчасово окупованій території.
На одному з кадрів видно, як він зачитує "Заповіт" Тараса Шевченка, стоячи на колінах поряд зі своїми поплічниками. Джерело: https://censor.net/ua/v3587801
Невже , в Україні , не можна знайти нормальних спеціалістів з пропаганди ?
в Першу та Другу Світову війну якщо ворог знімав мундір, але продовжував стріляти, то його в полон не брали, а відразу розстрілювали : так робили і англійці, і німці, і французи