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Новости Видео Бои на Александровском направлении
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Украинские защитники зачистили Ивановку на Днепропетровщине, ликвидированы 53 оккупанта, еще 19 - взяты в плен, - DeepState. ВИДЕО

Военные 37 отдельной бригады морской пехоты зачистили населенный пункт Ивановка Днепропетровской области и его южные окраины.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

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Ликвидированы и взяты в плен оккупанты

В результате поисково-ударных действий было уничтожено 53 оккупанта, еще 19 захватчиков взяты в плен.

Отмечается, что пленных оккупантов передали "для пополнения обменного фонда".

"Их накормили и оказали медицинскую помощь", - рассказали в DeepState, подчеркнув, что в отличие от россиян, украинские военные максимально соблюдают нормы международного права.

Смотрите также: Враг пытался прорвать оборону на Александровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

Автор: 

боевые действия (6185) Днепропетровская область (5306) Синельниковский район (558) Ивановка (7) DeepState (549)
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Топ комментарии
+22
Відбиття Іванівка - це значний успіх ЗСУ, оскільки є захистом висот на північному березі річки Вовча від ворожого вклинення й захоплення.
Без проходження цих природніх рубежів подальше просування військ російських загарбників неможливе.
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29.11.2025 23:40 Ответить
+12
Респект воїнам 37-ї окремої бригади!👍
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29.11.2025 23:43 Ответить
+10
На православних попів давно всіх можна було обміняти.
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29.11.2025 23:51 Ответить
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Навіщо каzапську бидлоту брати в полон? Утилізація на місці.
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29.11.2025 23:39 Ответить
треба на когось обмінювати наших полонених..
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29.11.2025 23:49 Ответить
На православних попів давно всіх можна було обміняти.
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29.11.2025 23:51 Ответить
"ми не такі", "у нас демократія"
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29.11.2025 23:54 Ответить
...на курвославних..
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30.11.2025 06:30 Ответить
Відбиття Іванівка - це значний успіх ЗСУ, оскільки є захистом висот на північному березі річки Вовча від ворожого вклинення й захоплення.
Без проходження цих природніх рубежів подальше просування військ російських загарбників неможливе.
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29.11.2025 23:40 Ответить
Т.Г.Шевченко!
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29.11.2025 23:40 Ответить
Респект воїнам 37-ї окремої бригади!👍
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29.11.2025 23:43 Ответить
Шевченка напам'ять читає. Певно, мобік із ТОТ.
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29.11.2025 23:46 Ответить
Ні, наголоси невірні. Це картавий кацапура вчив у полоні
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29.11.2025 23:50 Ответить
за пару годин???, ніякий кацап не зможе сказати паляниця...а цей добре говорить
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30.11.2025 00:25 Ответить
З паяльником в дупі і ти вивчиш 😏
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30.11.2025 00:29 Ответить
мені вчить не треба.....а кацапи зовсім не розуміють мову...
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30.11.2025 00:35 Ответить
На кубані до ставрополя розуміють, а от наголоси не знають
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30.11.2025 00:46 Ответить
Кожен шостий полонений ЗСУ має український паспорт (С)

https://zaxid.net/kozhen_shostiy_poloneniy_silami_oboroni_maye_ukrayinskiy_pasport_n1623981

https://zaxid.net/kozhen_shostiy_poloneniy_silami_oboroni_maye_ukrayinskiy_pasport_n1623981
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30.11.2025 00:40 Ответить
Етнічних кацапів навезених після Голодомору ми знаєм
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30.11.2025 00:47 Ответить
Фіг там. Учився в українській школі на ТОТ.

У боях за Іванівку в Дніпропетровській області морпіхи 37-ї окремої бригади морської піхоти ліквідували 53 окупанти та взяли в полон ще 19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед полонених - загарбники з 228-го штурмового полку ЗС РФ.

Більше новин у https://t.me/censor_net Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У описі до https://t.me/ButusovPlus/25002 відео зазначається, що один із полонених військових РФ навчався української мови в школі на тимчасово окупованій території.

На одному з кадрів видно, як він зачитує "Заповіт" Тараса Шевченка, стоячи на колінах поряд зі своїми поплічниками. Джерело: https://censor.net/ua/v3587801
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30.11.2025 11:09 Ответить
Нащо там вірші Шевченка ?!
Невже , в Україні , не можна знайти нормальних спеціалістів з пропаганди ?
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30.11.2025 00:14 Ответить
Шо тобі не сподобалось? Йди в окоп налови інших москвопедів 😊
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30.11.2025 00:30 Ответить
На відміну від тебе я вчора був в окопі - і завтра буду там !
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30.11.2025 00:46 Ответить
Єрмака побачиш - передай привіт 😆
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30.11.2025 00:50 Ответить
Дякую, сини, що б'єте кацапів та захищаєте Україну ! Героям Слава та Божого захисту!
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30.11.2025 00:29 Ответить
тільки п'ятеро в їхньому пікселі

в Першу та Другу Світову війну якщо ворог знімав мундір, але продовжував стріляти, то його в полон не брали, а відразу розстрілювали : так робили і англійці, і німці, і французи
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30.11.2025 00:51 Ответить
Це реально добре,Героям слава!
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30.11.2025 01:33 Ответить
турысты, ватнеги... где в Ратнегах байцы?
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30.11.2025 01:45 Ответить
Трамп буде незадоволений. Бо він казав що засрашка захопить всерівно а тут ЗСУ заважає..... злий буде Трамп.
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30.11.2025 04:13 Ответить
Героям слава!!!
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30.11.2025 11:17 Ответить
 
 