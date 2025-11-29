Українські захисники зачистили Іванівку на Дніпропетровщині, ліквідовано 53 окупанти, ще 19 – взято в полон, - DeepState. ВIДЕО
Військові 37 окремої бригади морської піхоти зачистили населений пункт Іванівка Дніпропетровської області та його південні околиці.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Ліквідовано та взято в полон окупантів
У результаті пошуково-ударних дій було знищено 53 окупанта, ще 19 загарбників взято в полон.
Зазначається, що полонених окупантів передали "для поповнення обмінного фонду".
"Їх нагодовано та надано медичну допомогу", - розповіли у DeepState, наголосивши, що на відміну від росіян, українські військові максимально дотримуються норм міжнародного права.
Топ коментарі
+22 Тонка червона лінія
показати весь коментар29.11.2025 23:40 Відповісти Посилання
+12 Joe Sm
показати весь коментар29.11.2025 23:43 Відповісти Посилання
+10 Artcore
показати весь коментар29.11.2025 23:51 Відповісти Посилання
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Без проходження цих природніх рубежів подальше просування військ російських загарбників неможливе.
https://zaxid.net/kozhen_shostiy_poloneniy_silami_oboroni_maye_ukrayinskiy_pasport_n1623981
https://zaxid.net/kozhen_shostiy_poloneniy_silami_oboroni_maye_ukrayinskiy_pasport_n1623981
У боях за Іванівку в Дніпропетровській області морпіхи 37-ї окремої бригади морської піхоти ліквідували 53 окупанти та взяли в полон ще 19.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед полонених - загарбники з 228-го штурмового полку ЗС РФ.
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У описі до https://t.me/ButusovPlus/25002 відео зазначається, що один із полонених військових РФ навчався української мови в школі на тимчасово окупованій території.
На одному з кадрів видно, як він зачитує "Заповіт" Тараса Шевченка, стоячи на колінах поряд зі своїми поплічниками. Джерело: https://censor.net/ua/v3587801
Невже , в Україні , не можна знайти нормальних спеціалістів з пропаганди ?
в Першу та Другу Світову війну якщо ворог знімав мундір, але продовжував стріляти, то його в полон не брали, а відразу розстрілювали : так робили і англійці, і німці, і французи