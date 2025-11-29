Українські захисники зачистили Іванівку на Дніпропетровщині, ліквідовано 53 окупанти, ще 19 – взято в полон, - DeepState. ВIДЕО

Військові 37 окремої бригади морської піхоти зачистили населений пункт Іванівка Дніпропетровської області та його південні околиці.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Ліквідовано та взято в полон окупантів

У результаті пошуково-ударних дій було знищено 53 окупанта, ще 19 загарбників взято в полон.

Зазначається, що полонених окупантів передали "для поповнення обмінного фонду".

"Їх нагодовано та надано медичну допомогу", - розповіли у DeepState, наголосивши, що на відміну від росіян, українські військові максимально дотримуються норм міжнародного права.

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