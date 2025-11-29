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Новини Відео Бої на Олександрівському напрямку
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Українські захисники зачистили Іванівку на Дніпропетровщині, ліквідовано 53 окупанти, ще 19 – взято в полон, - DeepState. ВIДЕО

Військові 37 окремої бригади морської піхоти зачистили населений пункт Іванівка Дніпропетровської області та його південні околиці.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Ліквідовано та взято в полон окупантів

У результаті пошуково-ударних дій було знищено 53 окупанта, ще 19 загарбників взято в полон.

Зазначається, що полонених окупантів передали "для поповнення обмінного фонду".

"Їх нагодовано та надано медичну допомогу", - розповіли у DeepState, наголосивши, що на відміну від росіян, українські військові максимально дотримуються норм міжнародного права.

Дивіться також: Ворог намагався прорвати оборону на Олександрівському напрямку, - Генштаб. МАПИ

Автор: 

бойові дії (5959) Дніпропетровська область (5126) Синельниківський район (560) Іванівка (7) DeepState (549)
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Топ коментарі
+22
Відбиття Іванівка - це значний успіх ЗСУ, оскільки є захистом висот на північному березі річки Вовча від ворожого вклинення й захоплення.
Без проходження цих природніх рубежів подальше просування військ російських загарбників неможливе.
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29.11.2025 23:40 Відповісти
+12
Респект воїнам 37-ї окремої бригади!👍
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29.11.2025 23:43 Відповісти
+10
На православних попів давно всіх можна було обміняти.
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29.11.2025 23:51 Відповісти
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Навіщо каzапську бидлоту брати в полон? Утилізація на місці.
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29.11.2025 23:39 Відповісти
треба на когось обмінювати наших полонених..
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29.11.2025 23:49 Відповісти
На православних попів давно всіх можна було обміняти.
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29.11.2025 23:51 Відповісти
"ми не такі", "у нас демократія"
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29.11.2025 23:54 Відповісти
...на курвославних..
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30.11.2025 06:30 Відповісти
Відбиття Іванівка - це значний успіх ЗСУ, оскільки є захистом висот на північному березі річки Вовча від ворожого вклинення й захоплення.
Без проходження цих природніх рубежів подальше просування військ російських загарбників неможливе.
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29.11.2025 23:40 Відповісти
Т.Г.Шевченко!
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29.11.2025 23:40 Відповісти
Респект воїнам 37-ї окремої бригади!👍
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29.11.2025 23:43 Відповісти
Шевченка напам'ять читає. Певно, мобік із ТОТ.
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29.11.2025 23:46 Відповісти
Ні, наголоси невірні. Це картавий кацапура вчив у полоні
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29.11.2025 23:50 Відповісти
за пару годин???, ніякий кацап не зможе сказати паляниця...а цей добре говорить
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30.11.2025 00:25 Відповісти
З паяльником в дупі і ти вивчиш 😏
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30.11.2025 00:29 Відповісти
мені вчить не треба.....а кацапи зовсім не розуміють мову...
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30.11.2025 00:35 Відповісти
На кубані до ставрополя розуміють, а от наголоси не знають
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30.11.2025 00:46 Відповісти
Кожен шостий полонений ЗСУ має український паспорт (С)

https://zaxid.net/kozhen_shostiy_poloneniy_silami_oboroni_maye_ukrayinskiy_pasport_n1623981

https://zaxid.net/kozhen_shostiy_poloneniy_silami_oboroni_maye_ukrayinskiy_pasport_n1623981
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30.11.2025 00:40 Відповісти
Етнічних кацапів навезених після Голодомору ми знаєм
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30.11.2025 00:47 Відповісти
Фіг там. Учився в українській школі на ТОТ.

У боях за Іванівку в Дніпропетровській області морпіхи 37-ї окремої бригади морської піхоти ліквідували 53 окупанти та взяли в полон ще 19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед полонених - загарбники з 228-го штурмового полку ЗС РФ.

Більше новин у https://t.me/censor_net Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У описі до https://t.me/ButusovPlus/25002 відео зазначається, що один із полонених військових РФ навчався української мови в школі на тимчасово окупованій території.

На одному з кадрів видно, як він зачитує "Заповіт" Тараса Шевченка, стоячи на колінах поряд зі своїми поплічниками. Джерело: https://censor.net/ua/v3587801
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30.11.2025 11:09 Відповісти
Нащо там вірші Шевченка ?!
Невже , в Україні , не можна знайти нормальних спеціалістів з пропаганди ?
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30.11.2025 00:14 Відповісти
Шо тобі не сподобалось? Йди в окоп налови інших москвопедів 😊
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30.11.2025 00:30 Відповісти
На відміну від тебе я вчора був в окопі - і завтра буду там !
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30.11.2025 00:46 Відповісти
Єрмака побачиш - передай привіт 😆
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30.11.2025 00:50 Відповісти
Дякую, сини, що б'єте кацапів та захищаєте Україну ! Героям Слава та Божого захисту!
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30.11.2025 00:29 Відповісти
тільки п'ятеро в їхньому пікселі

в Першу та Другу Світову війну якщо ворог знімав мундір, але продовжував стріляти, то його в полон не брали, а відразу розстрілювали : так робили і англійці, і німці, і французи
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30.11.2025 00:51 Відповісти
Це реально добре,Героям слава!
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30.11.2025 01:33 Відповісти
турысты, ватнеги... где в Ратнегах байцы?
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30.11.2025 01:45 Відповісти
Трамп буде незадоволений. Бо він казав що засрашка захопить всерівно а тут ЗСУ заважає..... злий буде Трамп.
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30.11.2025 04:13 Відповісти
Героям слава!!!
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30.11.2025 11:17 Відповісти
 
 