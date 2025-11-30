УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11149 відвідувачів онлайн
Новини Оновлення мапи DeepState Бойові дії на Покровському напрямку Бої на Олександрівському напрямку
4 940 4

Сили оборони зачистили Іванівку на Дніпропетровщині. Ворог просунувся поблизу Мирнограду, - DeepState. МАПИ

Сили оборони України зачистили від російських окупантів населений пункт Іванівка в Дніпропетровській області. Воночас загарбники просунулися біля міста Мирноград Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Мапу оновлено. Сили Оборони України зачистили Іванівку. Ворог просунувся поблизу Мирнограду", - сказано в повідомленні.

мапа

мапа

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про те, що військові 37 окремої бригади морської піхоти зачистили населений пункт Іванівка Дніпропетровської області та його південні околиці.
  • У результаті пошуково-ударних дій було знищено 53 окупанта, ще 19 загарбників взято в полон.

Дивіться також: У боях за Іванівку морпіхи 37-ї бригади взяли 19 окупантів у полон, один із них зачитав "Заповіт" Тараса Шевченка. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (11323) Мирноград (276) Дніпропетровська область (5126) Синельниківський район (560) Покровський район (1780) Іванівка (7) DeepState (549)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я б вивів ЗСУ з Мирнограда. Але хто я такий проти генія Сирського? До того ж це зашкодить переговорам.
показати весь коментар
30.11.2025 19:19 Відповісти
Вивів не тому що мені так хочеться, а тому, що потім буде пізно.
показати весь коментар
30.11.2025 19:34 Відповісти
Підтримую. Хлопців шкода..
показати весь коментар
01.12.2025 10:55 Відповісти
А коли її захопили?
показати весь коментар
30.11.2025 19:27 Відповісти
 
 