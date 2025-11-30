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Сили оборони зачистили Іванівку на Дніпропетровщині. Ворог просунувся поблизу Мирнограду, - DeepState. МАПИ
Сили оборони України зачистили від російських окупантів населений пункт Іванівка в Дніпропетровській області. Воночас загарбники просунулися біля міста Мирноград Донецької області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Сили Оборони України зачистили Іванівку. Ворог просунувся поблизу Мирнограду", - сказано в повідомленні.
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Сергiй Супрун
показати весь коментар30.11.2025 19:19 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Сергiй Супрун
показати весь коментар30.11.2025 19:34 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар01.12.2025 10:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Денис Белов #610926
показати весь коментар30.11.2025 19:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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