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У боях за Іванівку морпіхи 37-ї бригади взяли 19 окупантів у полон, один із них зачитав "Заповіт" Тараса Шевченка. ВIДЕО
У боях за Іванівку в Дніпропетровській області морпіхи 37-ї окремої бригади морської піхоти ліквідували 53 окупанти та взяли в полон ще 19.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед полонених - загарбники з 228-го штурмового полку ЗС РФ.
В описі до відео зазначається, що один із полонених військових РФ навчався української мови в школі на тимчасово окупованій території.
На одному з кадрів видно, як він зачитує "Заповіт" Тараса Шевченка, стоячи на колінах поряд зі своїми поплічниками.
Топ коментарі
+26 Вадимир Каракай #398922
показати весь коментар30.11.2025 11:08 Відповісти Посилання
+23 Iryna LIV #303361
показати весь коментар30.11.2025 11:04 Відповісти Посилання
+20 Яр Холодний
показати весь коментар30.11.2025 11:11 Відповісти Посилання
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- Паслушайте, хахлы! А пачиму у вас, на Украине, земля такая пладародная?
- Тому що у ній загарбники, в три шари, нами, укладені...
Та Дністро (Дністер) в которий впадають численні річки, серед яких найбільші притоки: праві - Стрий, Свіча, Лімниця, Бистриця, Серет (також є лівою притокою), а ліві - Золота Липа, Стрипа, Джурин, Серет, Збруч, Смотрич, Студениця, Ушиця та Мурафа. У нижній течії Дністер приймає праву притоку Реут.
Тьху, такий з тебе георграф
Можеш не відповідати - знаю, що не буде. Минулої нашої дискусії ти так вперто наполягав, що депутат Поляков ніколи не був членом фракції "Слуга Норода", а Яр Холодний тобі ставив вподобайки під відвертою твоєю маніпуляцією, що мені все стало зрозуміло. Для вас обох даже офіціальний сайт ВРУ не був авторитетним джерелом. Саме авторитетне джерело інформації це слова Ан Мура. Клас!!!!
https://defence-line.info/?author=2
Відhttps://defence-line.info/?author=2 anti-colorados
https://defence-line.info/?p=8169
Дилема незвичайна ... Міжнародна підтримка і так слабшає + в оон все не на нашу користь. Та й сша захопили владу бізнеспартнери кремля,.
Але як метод то до роздуму звичайно.... Не можно хронічно робити по-українські - сидіти спостерігати а реагувати в останню мить...
І це зауважте без катувань.
Тобто носій паспорту ? Бо якщо б то був який "пацан_авторитет" чи гостював га Донбасі, став би він вчити Мову?
Ще додати жителів пгт Севастополь , які отримували паспорт по факту проживання - хоча всі новоприбулі і більшість "староприбулих" була військлвиками рф та члени їх сімей. Отака муйня малята