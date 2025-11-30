У боях за Іванівку морпіхи 37-ї бригади взяли 19 окупантів у полон, один із них зачитав "Заповіт" Тараса Шевченка. ВIДЕО

У боях за Іванівку в Дніпропетровській області морпіхи 37-ї окремої бригади морської піхоти ліквідували 53 окупанти та взяли в полон ще 19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед полонених - загарбники з 228-го штурмового полку ЗС РФ.

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В описі до відео зазначається, що один із полонених військових РФ навчався української мови в школі на тимчасово окупованій території.

На одному з кадрів видно, як він зачитує "Заповіт" Тараса Шевченка, стоячи на колінах поряд зі своїми поплічниками.

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