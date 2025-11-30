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Новини Відео Полонені окупанти
11 006 33

У боях за Іванівку морпіхи 37-ї бригади взяли 19 окупантів у полон, один із них зачитав "Заповіт" Тараса Шевченка. ВIДЕО

У боях за Іванівку в Дніпропетровській області морпіхи 37-ї окремої бригади морської піхоти ліквідували 53 окупанти та взяли в полон ще 19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед полонених - загарбники з 228-го штурмового полку ЗС РФ.

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В описі до відео зазначається, що один із полонених військових РФ навчався української мови в школі на тимчасово окупованій території.

На одному з кадрів видно, як він зачитує "Заповіт" Тараса Шевченка, стоячи на колінах поряд зі своїми поплічниками.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доброволець зі США із побратимами бере в полон окупантів на Луганщині: "На коліна, будь ласка". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21267) знищення (10338) полонені (2428) ЗСУ (8820) Дніпропетровська область (5126) Синельниківський район (560) Іванівка (7)
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Топ коментарі
+26
Не хочеш захищати Україну- будеш в складі кацапської армії ;денаціфіціравать; Польщу, Казахстан, Литву, Естонію...
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30.11.2025 11:08 Відповісти
+23
Щас заридаю!
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30.11.2025 11:04 Відповісти
+20
Ну, так виконайте його прохання... ПОХОВАЙТЕ!
- Паслушайте, хахлы! А пачиму у вас, на Украине, земля такая пладародная?
- Тому що у ній загарбники, в три шари, нами, укладені...
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30.11.2025 11:11 Відповісти
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Щас заридаю!
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30.11.2025 11:04 Відповісти
Не хочеш захищати Україну- будеш в складі кацапської армії ;денаціфіціравать; Польщу, Казахстан, Литву, Естонію...
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30.11.2025 11:08 Відповісти
Наемники они все. Тупо на заработках.
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30.11.2025 13:28 Відповісти
Ухилесу Антоші Старобубу, його комент видалили, я не служу при штабі- І вже своє відслужив. А був у піхоті.
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30.11.2025 15:15 Відповісти
Ну, так виконайте його прохання... ПОХОВАЙТЕ!
- Паслушайте, хахлы! А пачиму у вас, на Украине, земля такая пладародная?
- Тому що у ній загарбники, в три шари, нами, укладені...
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30.11.2025 11:11 Відповісти
Так, ссуку, ж далеко везти Нехай падло на Дніпровщині поля удобряє
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30.11.2025 12:02 Відповісти
Це вже "вторинне"... Всі річки течуть в Дніпро...
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30.11.2025 12:06 Відповісти
Майже всі , крім Дунаю, а в Дунай у свою чергу впадають сотні річок, серед яких найбільші притоки: права - Інн, Драва, Сава, Велика Морава; ліва - Морава, Тиса, Олт, Серет, Прут.
Та Дністро (Дністер) в которий впадають численні річки, серед яких найбільші притоки: праві - Стрий, Свіча, Лімниця, Бистриця, Серет (також є лівою притокою), а ліві - Золота Липа, Стрипа, Джурин, Серет, Збруч, Смотрич, Студениця, Ушиця та Мурафа. У нижній течії Дністер приймає праву притоку Реут.
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30.11.2025 12:27 Відповісти
Велику ліву притоку Дністра Жванчик не згадав!

Тьху, такий з тебе георграф
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30.11.2025 12:44 Відповісти
А питань до автора тези, що всі річки впадають ("течуть" у автора тези) в Дніпро в тебе немає?
Можеш не відповідати - знаю, що не буде. Минулої нашої дискусії ти так вперто наполягав, що депутат Поляков ніколи не був членом фракції "Слуга Норода", а Яр Холодний тобі ставив вподобайки під відвертою твоєю маніпуляцією, що мені все стало зрозуміло. Для вас обох даже офіціальний сайт ВРУ не був авторитетним джерелом. Саме авторитетне джерело інформації це слова Ан Мура. Клас!!!!

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30.11.2025 13:03 Відповісти
По- перше , "всі річки течуть в Дніпро" - вислів чисто "фігуральний", по-друге, , вони взяті в полон на Дніпропетровщині, по-третє, річки Дніпропетровщини течуть, практично всі, у Дніпро
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30.11.2025 13:10 Відповісти
Важко впіймати руками в'юна в річках, котрі течуть в р. Дніпро, бо слизький дуже.
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30.11.2025 14:22 Відповісти
Дністро впадає безпосередньо в Чорне море.
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30.11.2025 15:07 Відповісти
Ну, а я про що написав? Причитай уважно.
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30.11.2025 16:04 Відповісти
********* з мацковщини, які за гроші ******, прийшли убивати Мирних Українців, знищувати Україну!! Вони ж до Меркельші і Шредера йшли в будинки, щоб зґвалтувати і убивати їх, як дєди???
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30.11.2025 11:11 Відповісти
Це ще раз доводить, що кацапстан кидає окупованих вбивати на інші країни
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30.11.2025 11:13 Відповісти
Така практика - ще з часів монголо-татарської навали: на штурм стін Києва завойовники гнали переможених, з інших міст підкорених земель...
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30.11.2025 11:23 Відповісти
Такого треба у першу чергу стратити, бо це ідейний виродок- українофоб
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30.11.2025 11:14 Відповісти
Думаю, його ввічливо попросили за годину вивчити текст. Інакше відріжемо яйця.
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30.11.2025 12:03 Відповісти
Надмірна м'якість

https://defence-line.info/?author=2

Відhttps://defence-line.info/?author=2 anti-colorados

https://defence-line.info/?p=8169
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30.11.2025 11:18 Відповісти
А ті, що у цивільному одязі - це хіба комбатанти? Їх треба розстрілювати, як це робили німці з партизанами, чи ті ж американці з німецькими диверсантами, переодягненими у цивільне, або американські однострої. Так, таких у полон якщо і брали, то потім судили військово-польовим судом і розстрілювали. І це відповідало міжнародним законам і звичаям війни, оскільки переодягнений у цивільне диверсант в першу чергу становить небезпеку для цивільного населення, підставляючи під підозру у ворожості і відповідно знищенню з метою оборони. До речі, якби ЗСУ таке практикували - це відбили б бажання у цих вояк робити подібне і жодним чином не суперечило б взятим Украхною зобов'язанням у цоюарині міжнародного права.
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30.11.2025 11:29 Відповісти
Не знаю й що відповісти
Дилема незвичайна ... Міжнародна підтримка і так слабшає + в оон все не на нашу користь. Та й сша захопили владу бізнеспартнери кремля,.
Але як метод то до роздуму звичайно.... Не можно хронічно робити по-українські - сидіти спостерігати а реагувати в останню мить...
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30.11.2025 14:16 Відповісти
Розумієте, щоб просочитися у Вовчанськ, чи той же Куп'янськ, кацапи часто переодягаються у цивільне, пересуваються на цивільних авто, через що наші дронарі стоять пнред нелегким вибором..... Такі речі прописані у міжнародному законодавстві, як порушення ведення бойових дій і трактуютьмя, як військові злочини. Такі полонені не вважаються комбатантами, а вважаються військовими злочинцями. На них не поширюється конвенція про полонених.
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30.11.2025 14:29 Відповісти
Ого який начитаний.
І це зауважте без катувань.
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30.11.2025 11:52 Відповісти
Мабуть донбасяка, або з окупованих територій - Криму, Запорізької чи Херсонської областей... Зараз їх як баранів женуть на забій... Оте всїх чекає хто не хоче воювати та сподівається на мирну окупацію. Кацапи таких далі на європи поженуть...
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30.11.2025 16:39 Відповісти
навчався української мови в школі на тимчасово окупованій території. Джерело: https://censor.net/ua/v3587801

Тобто носій паспорту ? Бо якщо б то був який "пацан_авторитет" чи гостював га Донбасі, став би він вчити Мову?
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30.11.2025 14:09 Відповісти
А колись таких носіїв паспорту було 52 міліони. Без екзамену, без вимог, просто по факту народження чи проживання в УССР_1991.
Ще додати жителів пгт Севастополь , які отримували паспорт по факту проживання - хоча всі новоприбулі і більшість "староприбулих" була військлвиками рф та члени їх сімей. Отака муйня малята
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30.11.2025 14:12 Відповісти
Ти диви, хоче шоб Дніпро йому видно було! В шахту паскуду в кайданках на довічне!
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30.11.2025 16:33 Відповісти
манкурт якийсь, який захотів стати узьким
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30.11.2025 17:21 Відповісти
Ну зараз десь 16-18% полонених це мешканці запоріжжя, херсонщини, лугандонії - нічого несподіванного. Воюють проти ЗСУ та України. Це ті люди, котрих гнида обіцяв попередити, а взяв і просто кинув на окупацію.
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30.11.2025 19:08 Відповісти
 
 