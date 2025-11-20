Доброволець зі США із побратимами бере в полон окупантів на Луганщині: "На коліна, будь ласка". ВIДЕО

Доброволець-американець зі штурмової групи 63 ОМБр Брюс під час зачистки Серебрянського лісу на Луганщині разом із побратимами взяв у полон російських окупантів.

Відео оприлюднили Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Боєць українською мовою звертався до окупанта та вмовив його здатися у полон.

Деякі з рашистів скаржилися на поранення під час взяття у полон.

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