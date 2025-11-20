УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12785 відвідувачів онлайн
Новини Відео Полонені окупанти
14 292 64

Доброволець зі США із побратимами бере в полон окупантів на Луганщині: "На коліна, будь ласка". ВIДЕО

Доброволець-американець зі штурмової групи 63 ОМБр Брюс під час зачистки Серебрянського лісу на Луганщині разом із побратимами взяв у полон російських окупантів.

Відео оприлюднили Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Боєць українською мовою звертався до окупанта та вмовив його здатися у полон.

Деякі з рашистів скаржилися на поранення під час взяття у полон.

Також дивіться: Грузинські бійці ЗСУ полонили двох російських піхотинців на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

військовополонені (1146) США (26673) бойові дії (5919) 63 ОМБр (164)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+67
Вчіться , манкурти,у американця як можна мову вивчити!
показати весь коментар
20.11.2025 12:29 Відповісти
+35
Так у американця правильно щелепи стоять.
показати весь коментар
20.11.2025 12:53 Відповісти
+22
Будь ласка? Прикладом по чбану свинособак, ще й прикурити дає
показати весь коментар
20.11.2025 12:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вчіться , манкурти,у американця як можна мову вивчити!
показати весь коментар
20.11.2025 12:29 Відповісти
Так у американця правильно щелепи стоять.
показати весь коментар
20.11.2025 12:53 Відповісти
😂😂
показати весь коментар
20.11.2025 14:16 Відповісти
Так це ж не трамп, а справжній американець!!!
показати весь коментар
20.11.2025 20:08 Відповісти
Справжній українець, говорить правильно, та ще й з повагою до підарів!
показати весь коментар
20.11.2025 14:07 Відповісти
Справжній українець?говорить правильно?та ще й з повагою до підарів!?
показати весь коментар
21.11.2025 11:08 Відповісти
он не был в оккупации 50 лет
показати весь коментар
20.11.2025 16:37 Відповісти
В Україні українську мову знають всі і так звані російськомовні у тому числі, які відмовляються говорити українською, бо українців за людей не вважають. Знаходяться під захистом української держави.
показати весь коментар
21.11.2025 00:47 Відповісти
за людей не вважають всіх хто їм не підлизує
показати весь коментар
21.11.2025 11:06 Відповісти
неправда. я например знаю украинский язык, но не на столько что б мгновенно вспомнить любое украинское слово
показати весь коментар
21.11.2025 11:15 Відповісти
Ти громадянин України?
показати весь коментар
21.11.2025 11:41 Відповісти
да и что?
показати весь коментар
21.11.2025 13:28 Відповісти
Що влада зробила все, щоб ти міг говорити державною мовою російської федерації і не міг говорити державною мовою України. У 2019 за кого голосував?
показати весь коментар
21.11.2025 13:37 Відповісти
за Пороха. просто я старый и долго прожил в совке. а с 1991 украинизация у нас шла очень медленно. я только надеюсь, что мой внук будет на 100% украиноязычным. с другой стороны, мова не показатель. у нас полно украиномовных врагов, в т.ч. и во власти
показати весь коментар
21.11.2025 14:56 Відповісти
Не в совкє, а в російській окупації. Згоден?
показати весь коментар
21.11.2025 17:39 Відповісти
именно это я и имел в виду
показати весь коментар
24.11.2025 09:28 Відповісти
Будь ласка? Прикладом по чбану свинособак, ще й прикурити дає
показати весь коментар
20.11.2025 12:30 Відповісти
Йди на передок і покажи як треба. На бойовому дивані кожен може знищувати кацапів мільйонами і розповідати як треба це робити
показати весь коментар
20.11.2025 12:35 Відповісти
Ти ****** чи так? Можеш не відповідати і так бачу.
показати весь коментар
20.11.2025 12:38 Відповісти
з окопу скиглиш?
показати весь коментар
20.11.2025 12:46 Відповісти
вилізь з під юбки бо задихнешся
показати весь коментар
20.11.2025 12:48 Відповісти
Можна і варениками пригостити. Ми добрі
показати весь коментар
21.11.2025 11:01 Відповісти
Все добре) Є і в американців ще яйця)
показати весь коментар
20.11.2025 12:30 Відповісти
Бо це не трамп та його камаріль'я!
показати весь коментар
20.11.2025 20:09 Відповісти
А підкурити вогнеметом!
показати весь коментар
20.11.2025 12:32 Відповісти
Який гарний і чемний хлопчик)
показати весь коментар
20.11.2025 12:35 Відповісти
хто-зна що кацапи думають коли чують "Будь-ласка" може це бандерівський матюк?
показати весь коментар
20.11.2025 20:36 Відповісти
Який же все ж таки ц культурний цей американець.
Вони б не пожаліли його та розстріляли його, як би він був на їх місці.
показати весь коментар
20.11.2025 12:37 Відповісти
красава
показати весь коментар
20.11.2025 12:40 Відповісти
Кушть подано, садітесь жрать пжалста!
показати весь коментар
20.11.2025 12:41 Відповісти
а кампот, будєт?
показати весь коментар
20.11.2025 13:31 Відповісти
Доброволець-американець зі штурмової групи 63 ОМБр Брюс ...
Згадався Брюс Спрінгстін з його відомою піснею " Born in the USA" ("Народжений в США ")
показати весь коментар
20.11.2025 12:44 Відповісти
Проше - пана - до гиляки
показати весь коментар
20.11.2025 12:45 Відповісти
... ... Якщо пане росіяка!
показати весь коментар
20.11.2025 13:19 Відповісти
Красава.
показати весь коментар
20.11.2025 12:50 Відповісти
Зверьков поймали. Такие в наших лесах не водятся.
показати весь коментар
20.11.2025 13:05 Відповісти
мохнастіки...
з печери вилізли..
показати весь коментар
20.11.2025 13:32 Відповісти
Американець надто толерантний з кацапобидлом. Вони цього і не зрозуміють в не оцінять ніколи. Їм зрозуміліше, вилазь *****, паяльником в пол, лєжать, сАсать! Ні і так далі чого я не можу написати бо не хочу потрапити в бан
показати весь коментар
20.11.2025 13:18 Відповісти
Ввічливі зірково-смугасті чоловічки.
показати весь коментар
20.11.2025 13:25 Відповісти
а могли б бути військові нато..
негри на танках не такі ввічливі..
показати весь коментар
20.11.2025 13:39 Відповісти
Бережи та помагай вам Господь, хлопці
показати весь коментар
20.11.2025 13:32 Відповісти
Боже ж мій ,яка Людина Воїн❤️ 🇺🇸 , **** ,я реву ридаю ,шо таких як цей Воїн ,зрадила ця **** на зеленська шобла !!!!....
показати весь коментар
20.11.2025 13:32 Відповісти
не потрібно ридати..
все буде Україна.
Людина- Воїн не за шоблу воює..
подяка та шана йому за це..
показати весь коментар
20.11.2025 13:43 Відповісти
❤️
показати весь коментар
20.11.2025 13:48 Відповісти
Якщо вільним ти народивсь
І не хочеш іти в раби,
Якщо в серці твоїм для вбивць
Почуттів нема, крім ганьби,
Якщо ти до виборів звик,
Що міняють владу в краю,
Якщо мову, а не язик
Влила мати в душу твою -

Зупиняй навалу орди,
Як зумієш, так зупиняй.
Хоч з руками голими йди
Боронити батьківский край.
Не зважай, що не козаки,
А лякливий партнер в тилу.
Нині йдеться не про смаки,
А про світло і про імлу.

Не зважай, що брехня кремля
Вміє вдало сіять розбрат.
На кону батьківска земля,
Хто її боронить - той брат.
Хто з тобою - тим довіряй,
Хто боїться - тих не картай.
Хай побачать, що ти встоЯв,
Що "не вмерла" почують хай.

Видом битв твоїх і звитяг
Боягузів ти надихни,
Щоб узяли зброю і стяг
І до лав устали вони.
Побратимів - мільони щоб,
Й щоб постав європейський тил,
І щоб між ворожих трущоб,
А не в нас додалось могил.

Тож ставай на бій за життя,
В нім для миру, не для війни,
Убивай ти без каяття
Ворогів, синів сатани.
Ти не кликав їх на поріг,
Але хто до нас йде з мечем,
Хай забуде напрям доріг,
Бо на фарш його посічем.

Тож убий рашиста, щоб він,
А не ти у землі лежав,
Не в твоїй щоб лемент рідні,
А в його домівці лунав.
Так хотів він, його вина, -
Тож нехай горить його дім,
А не твій, і живе війна
У його краю, не в твоїм.

Над труною хай не твої -
Хай ридають його батьки,
Хай вдовіють і сиротіють
Його курва і байстрюки.
Тож устань і рашиста вбий!
Тож убий хоча б одного!
Скільки вступиш із ним в двобій -
Стільки раз і убий його.
https://www.kasparov.ru/material.php?id=6915C8F582182&fb_comment_id=1201089638587190
показати весь коментар
20.11.2025 13:55 Відповісти
❤️❤️❤️
показати весь коментар
20.11.2025 14:13 Відповісти
Щиро дякуємо Вам, шановна Олівія Долінскі! І така підтримка нам теж буде у нагоді.
показати весь коментар
20.11.2025 20:20 Відповісти
На колина будьласка
показати весь коментар
20.11.2025 13:43 Відповісти
ти 300?
давно 300...
показати весь коментар
20.11.2025 13:47 Відповісти
З народження...
показати весь коментар
20.11.2025 17:11 Відповісти
і на голову..
показати весь коментар
21.11.2025 17:10 Відповісти
"На колени, пожалуйста"

Вот как-то так вместо витькова он мог бы вести переговоры с ублюдком кирюшей и прочей кремлевской нечистью
показати весь коментар
20.11.2025 13:52 Відповісти
На коліна, будь-ласка, чи я вас буду трошки убівать. Дякую.)))
показати весь коментар
20.11.2025 14:32 Відповісти
Для кацапів це честь , бути взятим в полон американцем. Уціліють у війні, будуть внукам розповідати.
показати весь коментар
20.11.2025 14:55 Відповісти
Багато гарних слів свинособакам. Янкі великий респект!
показати весь коментар
20.11.2025 16:23 Відповісти
Ну точно не Homo sapiens . Кацапи схожі на приматів Homo erectus
показати весь коментар
20.11.2025 17:36 Відповісти
Такие добренькие часто плохо кончают. Неужели он не знает с каким злом он имеет дело? У кацапов нет никаких понятий о порядочности...
показати весь коментар
20.11.2025 18:18 Відповісти
треба так:
запальничка є?
а бензин?
показати весь коментар
21.11.2025 17:13 Відповісти
А тепер прикиньте, що було б з цим чемним американцем, не доведи Боже, якби він їм попався...
показати весь коментар
20.11.2025 20:12 Відповісти
так узкіє не розуміють українську! то що до нього говорити українською?

ну і не дивно, що американці так багато війн програли.... з таким-то підходом до війни!
показати весь коментар
21.11.2025 03:16 Відповісти
Шановні москалі, здавайтесь будь-ласка, прошу перекладача на російську треба зачитати їхні права і захопіть запальничку та попільничку для панів москалів
показати весь коментар
21.11.2025 07:10 Відповісти
Так прикольно читати Ваш срач))) Особливо як диванні воїни в курсі як треба)
показати весь коментар
21.11.2025 10:28 Відповісти
 
 