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В боях за Ивановку морпехи 37-й бригады взяли в плен 19 оккупантов, один из них зачитал "Заповіт" Тараса Шевченко. ВИДЕО
В боях за Ивановку в Днепропетровской области морпехи 37-й отдельной бригады морской пехоты ликвидировали 53 оккупанта и взяли в плен еще 19.
Как сообщает Цензор.НЕТ, среди пленных - захватчики из 228-го штурмового полка ВС РФ.
В описании к видео отмечается, что один из пленных военных РФ изучал украинский язык в школе на временно оккупированной территории.
На одном из кадров видно, как он зачитывает "Заповіт" Тараса Шевченко, стоя на коленях рядом со своими соратниками.
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+26 Вадимир Каракай #398922
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+23 Iryna LIV #303361
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+20 Яр Холодний
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- Паслушайте, хахлы! А пачиму у вас, на Украине, земля такая пладародная?
- Тому що у ній загарбники, в три шари, нами, укладені...
Та Дністро (Дністер) в которий впадають численні річки, серед яких найбільші притоки: праві - Стрий, Свіча, Лімниця, Бистриця, Серет (також є лівою притокою), а ліві - Золота Липа, Стрипа, Джурин, Серет, Збруч, Смотрич, Студениця, Ушиця та Мурафа. У нижній течії Дністер приймає праву притоку Реут.
Тьху, такий з тебе георграф
Можеш не відповідати - знаю, що не буде. Минулої нашої дискусії ти так вперто наполягав, що депутат Поляков ніколи не був членом фракції "Слуга Норода", а Яр Холодний тобі ставив вподобайки під відвертою твоєю маніпуляцією, що мені все стало зрозуміло. Для вас обох даже офіціальний сайт ВРУ не був авторитетним джерелом. Саме авторитетне джерело інформації це слова Ан Мура. Клас!!!!
https://defence-line.info/?author=2
Відhttps://defence-line.info/?author=2 anti-colorados
https://defence-line.info/?p=8169
Дилема незвичайна ... Міжнародна підтримка і так слабшає + в оон все не на нашу користь. Та й сша захопили владу бізнеспартнери кремля,.
Але як метод то до роздуму звичайно.... Не можно хронічно робити по-українські - сидіти спостерігати а реагувати в останню мить...
І це зауважте без катувань.
Тобто носій паспорту ? Бо якщо б то був який "пацан_авторитет" чи гостював га Донбасі, став би він вчити Мову?
Ще додати жителів пгт Севастополь , які отримували паспорт по факту проживання - хоча всі новоприбулі і більшість "староприбулих" була військлвиками рф та члени їх сімей. Отака муйня малята