В боях за Ивановку морпехи 37-й бригады взяли в плен 19 оккупантов, один из них зачитал "Заповіт" Тараса Шевченко. ВИДЕО

В боях за Ивановку в Днепропетровской области морпехи 37-й отдельной бригады морской пехоты ликвидировали 53 оккупанта и взяли в плен еще 19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди пленных - захватчики из 228-го штурмового полка ВС РФ.

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В описании к видео отмечается, что один из пленных военных РФ изучал украинский язык в школе на временно оккупированной территории.

На одном из кадров видно, как он зачитывает "Заповіт" Тараса Шевченко, стоя на коленях рядом со своими соратниками.

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