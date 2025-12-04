РУС
Враг продвинулся в Волчанске и возле нескольких населенных пунктов на Харьковщине и Донетчине, в Балагане уточнена линия соприкосновения, - DeepState. КАРТА

Российские оккупанты продвигаются в Харьковской и Донецкой областях.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Волчанске (город Чугуевского района Харьковской области), вблизи Тихого (село Чугуевского района Харьковской области), Ямполя (поселок Краматорского района Донецкой области) и Новоэкономичного (поселок Покровского района Донецкой области). Уточнена линия соприкосновения в Балагане (село Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте также: Заявления РФ о захвате Покровска, Волчанска и Купянска не соответствуют действительности, - Генштаб

Смотрите также: ВСУ освободили село Новоэкономичное в Донецкой области и подняли там флаг Украины, - Генштаб. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг оккупировал Балаган.

Поки москаль Сирський здає позиції і не чекайти хороших новин.
04.12.2025 13:48 Ответить
Хороші новини треба очікувати з тилу - це звичайно москаль Сирський провалив мобілізацію серед щирого українського наріту.
04.12.2025 13:58 Ответить
Москалю сцирському все можна просрати?((
04.12.2025 14:09 Ответить
Нарит мудрый скоро на свою голову получит новые Бучи .И если я в 2022 году еще сочувствовал этому нариту то теперь злорадство появилось .Особенно желаю ,чтобы Бучу на своей шкуре ощутили на западе страны где ветерана зарезали .Жестоким однако я стал за последние 3 года
04.12.2025 14:12 Ответить
ти не жорстоким став, а тупим узкоязичнимдодіком, лох.
04.12.2025 14:32 Ответить
Москворотий планктон ніяким боком до народу не клеїться - лише до московської діаспори.
04.12.2025 14:57 Ответить
 
 