Враг продвинулся в Волчанске и возле нескольких населенных пунктов на Харьковщине и Донетчине, в Балагане уточнена линия соприкосновения, - DeepState. КАРТА
Российские оккупанты продвигаются в Харьковской и Донецкой областях.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся в Волчанске (город Чугуевского района Харьковской области), вблизи Тихого (село Чугуевского района Харьковской области), Ямполя (поселок Краматорского района Донецкой области) и Новоэкономичного (поселок Покровского района Донецкой области). Уточнена линия соприкосновения в Балагане (село Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что враг оккупировал Балаган.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вацлав #610906
показать весь комментарий04.12.2025 13:48 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Slava Holt
показать весь комментарий04.12.2025 13:58 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Igor Grytselyak
показать весь комментарий04.12.2025 14:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Володимир Краснобокий
показать весь комментарий04.12.2025 14:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
scanncode scanncode
показать весь комментарий04.12.2025 14:32 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Luka Lukich #363772
показать весь комментарий04.12.2025 14:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль