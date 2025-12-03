РУС
Враг увяз в городских боях за Покровск. Окружения Мирнограда нет, - 7 корпус ДШВ

покровськ

Ситуация в Покровской агломерации остается сложной, однако Силы обороны продолжают оборону и сдерживают продвижение российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 7 корпус ШР ДШВ сообщил в Facebook.

О Покровске

Там отметили, что враг не может оружием захватить город, поэтому пытается усилить пропаганду и дезинформацию, манипулируя выдумками о якобы "захвате Покровска".

"Ситуация в нашей зоне ответственности остается сложной. Враг активно штурмует северную часть Покровска. Наши военные продолжают выполнять задачи по обороне города, сдерживая продвижение россиян", - рассказал 7 корпус.

На отдельных участках армия РФ пытается действовать возле логистических путей. Однако в этих зонах враг быстро ликвидируется.

Мирноград

В то же время в ДШВ признали, что логистика остается затрудненной, но функционирует. Продолжается операция по расширению логистических коридоров.

Несмотря на интенсивные боевые действия, за последнюю неделю группировка Сил обороны в районе Мирнограда провела несколько ротаций личного состава.

К обороне Покровской агломерации продолжают привлекаться различные составляющие Сил обороны – Десантно-штурмовые войска, штурмовые подразделения, БпС, ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции, добавили военные.

Что предшествовало?

Автор: 

Донецкая область (11496) боевые действия (5233) Десантно-штурмовые войска (276) Покровск (1027) Мирноград (158)
Видимо ты кацап ,специально зарегистрировался на Цензоре недельку назад ,чтобы выдать этот бред. Закрытым похоже будешь именно ты.
03.12.2025 18:19 Ответить
Потрібна деблокада Мирнограда, потрібні резерви, потрібна мобілізація молоді. Зеленський продовжує бути бездіяльним, а це наносить ЗСУ непоправної шкоди! Мобілізацію молоді потрібно оголосити негайно!
03.12.2025 18:28 Ответить
оточення немає...і входу-виходу немає...
03.12.2025 17:41 Ответить
Заявив 7-й корпус... Хто це - 7-й корпус? Прес-служба? Увесь цей табун прес-служб є просто продовженням піарасів Банкової. А не зв'язком бійців та командирів із народом.
Бо під керівництвом дегенератів всі ці центри протидії дезінформації та прес-офіцери давно перетворилися на "єдиний телемарафон". Ситуація складна, але контрольована (с)
Все, до чого торкається Вова Зеленський, перетворюється на лайно.
03.12.2025 17:47 Ответить
Он як задристали лайном, помийки ***********, - фсьо прапала, калавур, зрада-зрадняя….
Як по команді, СтарШой такий рєзкій, як понос!!
03.12.2025 18:15 Ответить
03.12.2025 18:30 Ответить
 
 