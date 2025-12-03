Враг увяз в городских боях за Покровск. Окружения Мирнограда нет, - 7 корпус ДШВ

Ситуация в Покровской агломерации остается сложной, однако Силы обороны продолжают оборону и сдерживают продвижение российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 7 корпус ШР ДШВ сообщил в Facebook.

О Покровске

Там отметили, что враг не может оружием захватить город, поэтому пытается усилить пропаганду и дезинформацию, манипулируя выдумками о якобы "захвате Покровска".

"Ситуация в нашей зоне ответственности остается сложной. Враг активно штурмует северную часть Покровска. Наши военные продолжают выполнять задачи по обороне города, сдерживая продвижение россиян", - рассказал 7 корпус.

На отдельных участках армия РФ пытается действовать возле логистических путей. Однако в этих зонах враг быстро ликвидируется.

Мирноград

В то же время в ДШВ признали, что логистика остается затрудненной, но функционирует. Продолжается операция по расширению логистических коридоров.

Несмотря на интенсивные боевые действия, за последнюю неделю группировка Сил обороны в районе Мирнограда провела несколько ротаций личного состава.

К обороне Покровской агломерации продолжают привлекаться различные составляющие Сил обороны – Десантно-штурмовые войска, штурмовые подразделения, БпС, ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции, добавили военные.

Что предшествовало?

В Генштабе заявили, что заявления РФ о захвате Покровска, Волчанска и Купянска не соответствуют действительности.

В то же время в НАТО заявили, что контроль ВСУ над Покровском почти утрачен. Мирноград "практически полностью" окружен.

В ГВ "Восток" заявили, что ВСУ организуют дополнительные логистические пути к Покровску и Мирнограду.

