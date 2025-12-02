Контроль ВСУ над Покровском почти утрачен. Мирноград "практически полностью" окружен, - НАТО

В Альянсе оценили ситуацию на фронте в Украине и заявили, что украинские защитники в Мирнограде находятся "практически в окружении", а Покровск более чем на 95% контролируется российскими войсками.

Об этом заявил журналистам высокопоставленный чиновник НАТО перед началом министерской встречи Альянса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что происходит сейчас

В Альянсе действует отдельная группа чиновников, которая оценивает ситуацию на поле боя в российско-украинской войне – как по непубличным данным, предоставляемым украинскими партнерами, так и по разведданным союзников.

Согласно оценке НАТО, сейчас уже можно утверждать, что "Мирноград практически полностью окружен".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявления РФ о захвате Покровска, Волчанска и Купянска не соответствуют действительности, - Генштаб

"Есть узкий коридор, через который украинцы могут осуществлять отступление определенных сил, но речь идет о действительно узком коридоре, и даже он - под огневым контролем. То есть в целом - это окружение, хотя пока речь не идет о полном окружении", - заявил представитель НАТО.

В Альянсе также отмечают, что украинцы в городе не сложили оружие и продолжают отражать атаки, хотя испытывают проблему нехватки снабжения.

"В настоящее время украинские силы все еще проводят оборонительные действия внутри города, но поскольку пути снабжения почти полностью прерваны, украинские военные зависят от снабжения с помощью дронов, которое становится все более сложным", - заявил представитель НАТО.

Читайте также: Враг продолжает распыляться в Покровске и его окрестностях. Логистика в Мирноград затруднена, - DeepState

Покровск почти потерян

В Альянсе также признали, что контроль ВСУ над Покровском "практически полностью" утрачен.

"Россияне контролируют более 95% города... Есть только отдельные карманы, где украинские силы продолжают сопротивление", - заявил он.

В НАТО отметили, что Украина готовится к дальнейшей обороне в случае и после того, как эти города будут потеряны.

"Украина строит дополнительные линии обороны на тех направлениях, где ожидается наступление российских сил после Покровска. Украинцы уже приложили усилия для того, чтобы замедлить это продвижение", - добавил представитель Альянса.

Читайте также: Ситуация на фронте очень сложная, нужно изменить подход к применению сил и средств, - Жорин