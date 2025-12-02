РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15083 посетителя онлайн
Новости Ситуация на Покровском направлении Угроза окружения ВСУ на Покровском направлении
7 320 66

Контроль ВСУ над Покровском почти утрачен. Мирноград "практически полностью" окружен, - НАТО

В НАТО заявили об окружении Мирнограда и потере Покровска

В Альянсе оценили ситуацию на фронте в Украине и заявили, что украинские защитники в Мирнограде находятся "практически в окружении", а Покровск более чем на 95% контролируется российскими войсками.

Об этом заявил журналистам высокопоставленный чиновник НАТО перед началом министерской встречи Альянса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что происходит сейчас

В Альянсе действует отдельная группа чиновников, которая оценивает ситуацию на поле боя в российско-украинской войне – как по непубличным данным, предоставляемым украинскими партнерами, так и по разведданным союзников.

  • Согласно оценке НАТО, сейчас уже можно утверждать, что "Мирноград практически полностью окружен".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявления РФ о захвате Покровска, Волчанска и Купянска не соответствуют действительности, - Генштаб

"Есть узкий коридор, через который украинцы могут осуществлять отступление определенных сил, но речь идет о действительно узком коридоре, и даже он - под огневым контролем. То есть в целом - это окружение, хотя пока речь не идет о полном окружении", - заявил представитель НАТО.

В Альянсе также отмечают, что украинцы в городе не сложили оружие и продолжают отражать атаки, хотя испытывают проблему нехватки снабжения.

"В настоящее время украинские силы все еще проводят оборонительные действия внутри города, но поскольку пути снабжения почти полностью прерваны, украинские военные зависят от снабжения с помощью дронов, которое становится все более сложным", - заявил представитель НАТО.

Читайте также: Враг продолжает распыляться в Покровске и его окрестностях. Логистика в Мирноград затруднена, - DeepState

Покровск почти потерян

  • В Альянсе также признали, что контроль ВСУ над Покровском "практически полностью" утрачен.

"Россияне контролируют более 95% города... Есть только отдельные карманы, где украинские силы продолжают сопротивление", - заявил он.

В НАТО отметили, что Украина готовится к дальнейшей обороне в случае и после того, как эти города будут потеряны.

"Украина строит дополнительные линии обороны на тех направлениях, где ожидается наступление российских сил после Покровска. Украинцы уже приложили усилия для того, чтобы замедлить это продвижение", - добавил представитель Альянса.

Читайте также: Ситуация на фронте очень сложная, нужно изменить подход к применению сил и средств, - Жорин

Автор: 

НАТО (10524) Донецкая область (11481) боевые действия (5226) Покровск (1021) Мирноград (155)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Якийсь пуйловський ноунейм запускає качок, сцить навіть прізвище озвучити.
показать весь комментарий
02.12.2025 19:31 Ответить
+11
Що там ще скаже найвеличніший у нинішньому вечірньому своєму відосику?
Якраз можна порівняти.
показать весь комментарий
02.12.2025 19:31 Ответить
+10
Щось я міжнародним вйськовим експертам вірю більше, ніж нашим незламникам та жуковим.
показать весь комментарий
02.12.2025 19:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що там ще скаже найвеличніший у нинішньому вечірньому своєму відосику?
Якраз можна порівняти.
показать весь комментарий
02.12.2025 19:31 Ответить
Татаров з єрмаком і заступниками з опу, зформували загін месників - «кабміндіч» і відбивають «НЕЗЛАМНО» Покровськ, поки зеленський катається по закордонах, з скумбрією по 8???!!
показать весь комментарий
02.12.2025 19:40 Ответить
АВСТРІЯ! ВІДЕНЬ! КАВА!
показать весь комментарий
02.12.2025 20:28 Ответить
Ну і кому вірити- нашим чи їхнім?
показать весь комментарий
02.12.2025 19:31 Ответить
Зараз опублікують від імені Сирка заяву, шо то все брехня. Ситуація складна, але контрольована (с).
показать весь комментарий
02.12.2025 19:38 Ответить
А, ну так. В українському командуванні запевняють, що оточення немає і попри складнощі ротація і логістика українських сил в Мирнограді ще забезпечується.
показать весь комментарий
02.12.2025 19:39 Ответить
Вірити тільки телемарафону та іншим офіційним засобам інформації!
показать весь комментарий
02.12.2025 19:41 Ответить
Якийсь пуйловський ноунейм запускає качок, сцить навіть прізвище озвучити.
показать весь комментарий
02.12.2025 19:31 Ответить
Вони дивляться з супутника, де якийсь кацап прапора втикнув, чи помер, і малюють олівцем лінію...
показать весь комментарий
02.12.2025 20:26 Ответить
"Україна наближається до миру"? - Зеленський
показать весь комментарий
02.12.2025 19:32 Ответить
Таке враження, що війська нато просочуються туди раніше кацапів.
показать весь комментарий
02.12.2025 19:33 Ответить
BBC

Aналітики DeepState, з посиланням на слова бійців, стверджують, що логістика в Мирноград можлива лише за допомогою дронів, а фізичне переміщення військових - це "майже 100% потрапляння в засідку противника та входження з ним у вогневий контакт".

В українському командуванні запевняють, що оточення немає і попри складнощі ротація і логістика українських сил в Мирнограді ще забезпечується.
показать весь комментарий
02.12.2025 19:36 Ответить
Якийсь дрон води привезе і це вже логістика. Треба терміново повертати Залужного замість крота сирніка.
показать весь комментарий
02.12.2025 20:17 Ответить
Твоя думка надважлива для усіх (( Як там справи у кротихи жмуюлі ?
показать весь комментарий
02.12.2025 20:38 Ответить
Та ну нах - ше ж недавно Сирський казав шо ми ганяємся за кацапами по Покровську - коли така біда то нехай вириваються з оточення
показать весь комментарий
02.12.2025 19:36 Ответить
Щось я міжнародним вйськовим експертам вірю більше, ніж нашим незламникам та жуковим.
показать весь комментарий
02.12.2025 19:37 Ответить
НАТО це тисячі генералів які тупо роблять ні@уя
показать весь комментарий
02.12.2025 19:38 Ответить
В НАТО генералів менше ніж в Україні.
показать весь комментарий
02.12.2025 19:42 Ответить
в НАТО загалом від 2000-3000 генералів(немає офіційних даних),в Україні 110-118.Україна воює проти другої армії світу,збиває до 600 шахедів.НАТО хотіло збити один в Польщі і влупили по сільській хаті.
показать весь комментарий
02.12.2025 19:55 Ответить
Ти в НАТО бухгалтером працюєш , генералам зарплату нараховуєш ?
показать весь комментарий
02.12.2025 20:40 Ответить
Сидіти в якійсь штаб-квартирі десь аж 3тисячі км і оцінювати ситуацію.Про два тижні в 2022 році також вони казали(
показать весь комментарий
02.12.2025 19:38 Ответить
А як думаєш, чому так казали? для того були причини?
показать весь комментарий
02.12.2025 19:40 Ответить
Лиш здогад(Вони хотіли ,щоб ми прогнулися.
показать весь комментарий
02.12.2025 19:41 Ответить
...але Зеленський настільки зміцнив Армію, розвалену Порошенком, що ні кацапи ні Захід цього не очікували і обидва обісрались...?
показать весь комментарий
02.12.2025 19:51 Ответить
Не був би Зе великим лідором,якби в нього був такий народ,як...білоруси,наприклад.
показать весь комментарий
02.12.2025 19:55 Ответить
Про два тижні в 2022 ти сам собі казав, а не вони.
показать весь комментарий
02.12.2025 19:43 Ответить
Ні,саме вони.
показать весь комментарий
02.12.2025 19:52 Ответить
знаменита фраза, Київ за 3 дні. теж їх прогноз.
показать весь комментарий
02.12.2025 20:19 Ответить
НАТО вирішили "блєснуть знаніямі"? *****,які вони там всі вбогі. Нахер нам те НАТО всралося?
показать весь комментарий
02.12.2025 19:39 Ответить
Спалили контору. . Сирській тільки що зачистив Покровськ, Зеленській відновив контроль в Куп'янське. І тут.......
показать весь комментарий
02.12.2025 19:39 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2025 19:40 Ответить
НАТИ більше немає .

Свіжа заява міністра фінансів США Бессента - Одно могу сказать: США не собираются вмешиваться ни с войсками, ни с чем-либо подобным. Мы продадим европейцам оружие" ..
показать весь комментарий
02.12.2025 19:42 Ответить
Зараз знову туман, кацапи пруть. Про оточення пишуть всі окрім зеленої гнилі та м'ясирського.
показать весь комментарий
02.12.2025 19:45 Ответить
Хто "всі", сволото ти кацапська?
показать весь комментарий
02.12.2025 19:50 Ответить
Що там було в Маріуполі, гнида ти зелена? Хто розмінував Чонгар?
показать весь комментарий
02.12.2025 20:23 Ответить
Чого тебе розпердолило , гнида жмулина ? Що не так написав твій опонент ? Чи ти теж кацапське лайно ?
показать весь комментарий
02.12.2025 20:45 Ответить
Ну так що там було в Маріуполі? І хто розмінував Чонгар, крав на "великому будівництві, а ракетні програми закривав... Йди не смерди, лайно зелене. Нема довіри твому "верховному"
показать весь комментарий
02.12.2025 20:58 Ответить
Жмулику , то що там твоя газова бабця , нас захистила від ворогів як на майдані дзявкала ? P.S. Обісрався ти із жмулькою по саме нікуди - сиди тепер і не гавкай , дурень недогойданий , кругом йому зелені ввижаються , ідіот чорноротий ((
показать весь комментарий
02.12.2025 21:05 Ответить
Ти дибіл чи як? Нам людей треба берегти, а не за прапорці на мапі воювати. Як тільки почались проблеми з логістикою треба було одразу виводити, а зараз буде як з Авдіївкою як не гірше.
показать весь комментарий
02.12.2025 21:06 Ответить
Зам дiректора ЦРУ отримала орден ленiна, за сина вбитого в Украіїні. Ця людина не може врати! Исстінавамгавагю!
показать весь комментарий
02.12.2025 19:47 Ответить
Гаррі Каспаров правий - НАТО перестало функціонувати.
показать весь комментарий
02.12.2025 19:49 Ответить
Якраз після тієї промови Каспарова,хтось з поляків роздуплився,і також заявив,що ната була створена проти агресії саюза)
показать весь комментарий
02.12.2025 19:53 Ответить
Саме так і було.
показать весь комментарий
02.12.2025 20:12 Ответить
Ну дык це позор натівському лайну.
показать весь комментарий
02.12.2025 19:51 Ответить
https://www.president.gov.ua/news/prezident-********-mariupol-ce-serce-vijni-yake-daye-zmogu-u-74237 (це офіційне повідомлення зепрезидента, модери цензора)

головня сраку посадити на сходинках гарно.

Президент України: Маріуполь - це серце війни, яке дає змогу утримувати наші позиції на сході держави

10 квітня 2022 року

показать весь комментарий
02.12.2025 19:51 Ответить
Цікаво що до 2022 року НАТО в упор не бачило рузгих військ в Україні. Казали що на Україну напали якісь впопучлєнці чи зельониє чалавєчкі
показать весь комментарий
02.12.2025 19:55 Ответить
Я більше скажу, штаб НАТО зараз майже в оточенні і втратив функціонування. Всередині штабу НАТО вже ввірвались росіяни і дестабілізують обстановку і виводять одну за другою країну НАТО з ладу
показать весь комментарий
02.12.2025 19:57 Ответить
Можуть ввірватись,у вигляді агентабуратіно,та ймовірність 1 до 99%.
показать весь комментарий
02.12.2025 20:39 Ответить
Їм вистачає агента орбана з клану ******** з ймовірністю 100% .
показать весь комментарий
02.12.2025 20:49 Ответить
Агентів ніколи не буває забагато.
А міг разом з козирем,якщо би той не зарвався,не переоцінив свої здібності: перед обшуком викликав до себе в оп керівників-силовиків,щоби ті арештували Б.,Г.,керівників набусап.
показать весь комментарий
02.12.2025 20:59 Ответить
Твої "мислі " - твої "скакуни" ....... Зберися з думками бо їхній "політ" заважає тобі це якісно викладати у вигляді тексту ((
показать весь комментарий
02.12.2025 21:08 Ответить
Щось заяви Зеленського і Сирського про "контрольовану ситуацію" не витримують жодної критики. Треба терміново створити якийсь білий шум для відволікання ситуації, а потім можна казати "втрати орків на покровському напрямку сто тисяч за останній місяць" і тд
показать весь комментарий
02.12.2025 20:03 Ответить
болотяний , ти краще своїми бурятами переймайся , бо вже не тільки танки для них закінчилися , а і самі косоокі , незабаром тобі самому на ішаку під Покровськ прийдеться пхатися щоб ***** захистити від злих біндєр.
показать весь комментарий
02.12.2025 20:53 Ответить
сцикливій, продуманій НАТІ з погрібу видніше..
показать весь комментарий
02.12.2025 20:07 Ответить
Обісрався сирський дегенерат а винно НАТО))
показать весь комментарий
02.12.2025 20:25 Ответить
а потім ЗСУ буде відходити знову у чисте поле...
показать весь комментарий
02.12.2025 20:22 Ответить
З допомогою нато
показать весь комментарий
02.12.2025 20:24 Ответить
За допомогою рашиста сирського і його дегенератів з Генштабу.
показать весь комментарий
02.12.2025 20:27 Ответить
Вірую тільки Президенту і Генштабу його.
показать весь комментарий
02.12.2025 20:31 Ответить
Про це заявив журналістам високопосадовець НАТО перед початком міністерської зустрічі Альянсу
Джерело: https://censor.net/ua/n3588282
показать весь комментарий
02.12.2025 20:37 Ответить
это не новость, все об этом знали давно
показать весь комментарий
02.12.2025 21:08 Ответить
А де верховний ішак? Чи здогадується це чмо, що твориться на фронті? Питання риторичне, бо в пріорітетах цього мудака - як врятувати власну дупу.
показать весь комментарий
02.12.2025 21:09 Ответить
 
 