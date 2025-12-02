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Новини Ситуація на Покровському напрямку Загроза оточення ЗСУ на Покровському напрямку
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Контроль ЗСУ над Покровськом майже втрачено. Мирноград "практично повністю" оточений, - НАТО

У НАТО заявили про оточення Мирнограда та втрату Покровська

У Альянсі оцінили ситуацію на фронті в Україні та заявили, що українські оборонці у Мирнограді перебувають "практично в оточенні", а Покровськ на понад 95% контролюється російськими військами.

Про це заявив журналістам високопосадовець НАТО перед початком міністерської зустрічі Альянсу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Що відбувається зараз

У Альянсі діє окрема група посадовців, що оцінює ситуацію на полі бою в російсько-українській війні – як за непублічними даними, які надають українські партнер, так і за розвідданими союзників.

  • Згідно з оцінкою НАТО, зараз вже можна стверджувати, що "Мирноград практично повністю оточений".

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"Є вузький коридор, через який українці можуть здійснювати відступ певних сил, але йдеться про дійсно вузький коридор, і навіть він – під вогневим контролем. Тобто загалом – це оточення, хоч поки й не йдеться про повне оточення", – заявив представник НАТО.

В Альянсі також наголошують, що українці у місті не склали зброю і продовжують відбивати атаки, хоча відчувають проблему браку постачання.

"Наразі українські сили все ще проводять оборонні дії всередині міста, але оскільки шляхи постачання майже повністю перервані, українські військові залежать від постачання за допомогою дронів, яке робити дедалі складніше" - заявив посадовець НАТО.

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Покровськ майже втрачений

  • В Альянсі також визнали, що контроль ЗСУ над Покровськом "практично повністю" втрачений.

"Росіяни контролюють понад 95% міста... Є лише окремі кишені, де українські сили продовжують опір", - заявив він.

У НАТО зауважили, що Україна готується до подальшої оборони у разі та після того, як ці міста будуть втрачені.

"Україна розбудовує додаткові лінії оборони на тих напрямках, де очікується наступ російських сил після Покровська. Українці вже доклали зусиль для того, щоби уповільнити це просування", - додав представник Альянсу.

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Автор: 

НАТО (7239) Донецька область (11334) бойові дії (5973) Покровськ (1347) Мирноград (276)
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Топ коментарі
+17
Що там ще скаже найвеличніший у нинішньому вечірньому своєму відосику?
Якраз можна порівняти.
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02.12.2025 19:31 Відповісти
+17
Щось я міжнародним вйськовим експертам вірю більше, ніж нашим незламникам та жуковим.
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02.12.2025 19:37 Відповісти
+16
Якийсь пуйловський ноунейм запускає качок, сцить навіть прізвище озвучити.
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02.12.2025 19:31 Відповісти
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А де верховний ішак? Чи здогадується це чмо, що твориться на фронті? Питання риторичне, бо в пріорітетах цього мудака - як врятувати власну дупу.
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02.12.2025 21:09 Відповісти
Эти натАвские вояки сами подсчитали? Сами все видели?
Весь мир уже видел этих профффффесионалов - Киев за три дня, Украину за неделю.
Херои бумажной войны.
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02.12.2025 22:06 Відповісти
Zлочин Сирка!!!
а ) підрозділи оточують
б) логістика обрубається
Навіщо тримати людей в пастці? Щоб видавати Потужні реляції ?
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02.12.2025 22:39 Відповісти
Не довіряйте представникам НАТО; вони вірять лише даним. З численними укріпленнями та мінами цілком можливо утримувати ПОКРОВ.І обов'язково буде масштабна контратака.
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03.12.2025 08:20 Відповісти
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