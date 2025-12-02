Контроль ЗСУ над Покровськом майже втрачено. Мирноград "практично повністю" оточений, - НАТО

У Альянсі оцінили ситуацію на фронті в Україні та заявили, що українські оборонці у Мирнограді перебувають "практично в оточенні", а Покровськ на понад 95% контролюється російськими військами.

Про це заявив журналістам високопосадовець НАТО перед початком міністерської зустрічі Альянсу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Що відбувається зараз

У Альянсі діє окрема група посадовців, що оцінює ситуацію на полі бою в російсько-українській війні – як за непублічними даними, які надають українські партнер, так і за розвідданими союзників.

Згідно з оцінкою НАТО, зараз вже можна стверджувати, що "Мирноград практично повністю оточений".

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"Є вузький коридор, через який українці можуть здійснювати відступ певних сил, але йдеться про дійсно вузький коридор, і навіть він – під вогневим контролем. Тобто загалом – це оточення, хоч поки й не йдеться про повне оточення", – заявив представник НАТО.

В Альянсі також наголошують, що українці у місті не склали зброю і продовжують відбивати атаки, хоча відчувають проблему браку постачання.

"Наразі українські сили все ще проводять оборонні дії всередині міста, але оскільки шляхи постачання майже повністю перервані, українські військові залежать від постачання за допомогою дронів, яке робити дедалі складніше" - заявив посадовець НАТО.

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Покровськ майже втрачений

В Альянсі також визнали, що контроль ЗСУ над Покровськом "практично повністю" втрачений.

"Росіяни контролюють понад 95% міста... Є лише окремі кишені, де українські сили продовжують опір", - заявив він.

У НАТО зауважили, що Україна готується до подальшої оборони у разі та після того, як ці міста будуть втрачені.

"Україна розбудовує додаткові лінії оборони на тих напрямках, де очікується наступ російських сил після Покровська. Українці вже доклали зусиль для того, щоби уповільнити це просування", - додав представник Альянсу.

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